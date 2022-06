จับตา! บิ๊กตู่ ปรับกลยุทธ์ ลุยเดินสายพบชาวบ้านถี่ หวังกู้สถานการณ์รัฐบาล

บิ๊กตู่ ปรับยุทธศาสตร์ เดินสายพบชาวบ้านไม่หยุด ทั้งกทม.-ตจว. หลังสถานการณ์การเมืองฝ่ายรัฐเพลี่ยงพล้ำ กลับจากสกลนคร เตรียมบินเชียงใหม่สิ้นเดือนนี้

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันที่ 16 มิ.ย. เวลา 09.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการ Thailand 5G Summit 2022 : The Real 5G Leader of The Region ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นงานด้านเทคโนโลยี 5G ครั้งใหญ่แห่งแรกในประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น่าสังเกตว่า ในช่วงนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ได้ปรับเปลี่ยนท่าทีและยุทธศาสตร์ทางการเมืองใหม่ในช่วงที่สถานการณ์การเมืองของรัฐบาลค่อนข้างเพลี่ยงพล้ำ เพื่อเรียกคะแนนเสียงกลับคืนมา โดยมีการเดินสายลงพื้นที่ ทั้งใน กทม.และต่างจังหวัดถี่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งหลังจากลงพื้นที่จ.ภูเก็ตมาเมื่อสัปดาห์ก่อน พล.อ.ประยุทธ์ ก็เดินสายเปิดงานร่วมกับพี่น้อง 3 ป.

และในวันนี้(15 มิ.ย.) ก็ลงพื้นที่จ.สกลนคร ซึ่งเป็นพื้นที่ของพรรคเพื่อไทย และวันที่ 16 มิ.ย. จะเป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการ Thailand 5G Summit 2022 ในกทม.เพื่อพบปะประชาชนที่มาร่วมงาน อีกทั้งมีรายงานว่าในช่วงสิ้นเดือนนี้ พล.อ.ประยุทธ์ มีกำหนดลงพื้นที่จ.เชียงใหม่ด้วย

นอกจากการปรับเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ครั้งนี้แล้ว พล.อ.ประยุทธ์ ยังลดโทนเสียงและอารมณ์ในการพูดคุยหรือให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนลงด้วย โดยพยายามไม่ฉุนเฉียว หรือให้สัมภาษณ์ตอบโต้ด้วยอารมณ์เหมือนที่ผ่านๆมา