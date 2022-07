ประยุทธ์ โพสต์ภาษาอังกฤษ อาลัย ‘ชินโซ อาเบะ’ เผยเสียใจอย่างสุดซึ้ง ซัดโศกนาฏกรรมที่ไร้เหตุผล ชี้เป็นนายกฯ ที่อุทิศทั้งชีวิตรับใช้ประชาชน

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2565 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความเสียใจต่อการจากไปของนายชินโซ อาเบะ อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เป็นภาษาอังกฤษ ระบุว่า “It is with utmost grief that I mourn the passing of a great friend—the former Prime Minister Shinzo Abe. The people of Thailand join me in offering our deepest condolences to the nation of Japan and her people. If there could be any consolation to this senseless tragedy—it is the fact that Prime Minister Abe made his beloved nation and the world a better place with his lifelong dedication to public service, and untiring pursuit of his exemplary vision and farsightedness. My heartfelt sympathies for the loss of Japan’s favorite son.”

“เป็นความโศกเศร้าอย่างยิ่งที่ข้าพเจ้าขออาลัยต่อการจากไปของมิตรผู้ยิ่งใหญ่ อดีตนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ประชาชนชาวไทยขอร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อประเทศญี่ปุ่นและประชาชนของญี่ปุ่น หากมีสิ่งใดที่จะสามารถปลอบประโลมต่อโศกนาฏกรรมอันไร้เหตุผลเช่นนี้แล้ว นั่นคือการที่นายกรัฐมนตรีอาเบะทำให้ชาติที่เขารักและโลกใบนี้ดีขึ้นด้วยการอุทิศตนทั้งชีวิต เพื่อรับใช้ประชาชนและการดำเนินวิสัยทัศน์และการมองการณ์ไกลที่เป็นแบบอย่างอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย ขอแสดงความเห็นอกเห็นใจอย่างจริงใจต่อการสูญเสียบุคคลโปรดของญี่ปุ่น”