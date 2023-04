รัฐบาล ปลื้ม โมเดลเศรษฐกิจ BCG ไปไกลถึงวงประชุม UNCTAD หนุนนักธุรกิจ-นักวิจัยผู้หญิง มุ่งเพิ่มความร่วมมือนานาชาติ สาขาวิทยาศาสตร์-สิ่งแวดล้อม

5 เม.ย. 66 – น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของประเทศ ว่า ผู้แทนรัฐบาลไทย โดย น.ส.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

และคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สกสว. ได้เข้าร่วมการประชุม Commission on Science and Technology for Development (CSTD) ครั้งที่ 26 ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อระหว่างวันที่ 26-30 มี.ค.ที่ผ่านมา

โดยร่วมลงนามความร่วมมือ เพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับโมเดลเศรษฐกิจสีเขียวให้กับนักธุรกิจและนักวิจัยหญิง จากกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา 15 ประเทศทั่วโลก โดยจะจัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม 2566 ที่กรุงเทพฯ ผ่านโครงการ STI Capacity Building Programs on Female Researchers and Entrepreneurs to promote Bio – Circular – Green Economic (BCG) MODEL

ทั้งนี้ UNCTAD และ สกสว. จะเชิญผู้สมัครที่มีศักยภาพจากประเทศสมาชิก the Commission on Science and Technology for Development (CSTD) ในเอเชียและแอฟริกา ฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใน 4 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นการให้ข้อมูลเชิงลึกและแบ่งปันประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยผู้หญิงที่เป็นผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีชื่อเสียง ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยในประเทศไทย

“ประเทศไทยมีความก้าวหน้า ได้รับการยอมรับด้านการพัฒนา โมเดลเศรษฐกิจ BCG มาต่อเนื่อง รวมทั้งไทยมีแนวคิดในการนำมาพัฒนาผ่านวิทยาศาสตร์ การวิจัย และนวัตกรรม ซึ่งเน้นการพัฒนาที่สมดุล ยั่งยืน และเชื่อมั่นว่า จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศได้อย่างทั่วถึง

ดังนั้น เชื่อมั่นว่า โครงการนี้จะเป็นโอกาสประชาสัมพันธ์ความรู้ความสามารถของผู้หญิง แสดงถึงความเท่าเทียมในประเทศไทย รวมทั้งจะเป็นโอกาสเผยแพร่ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG รวมทั้งเพิ่มความร่วมมือกับนานาชาติในสาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมได้อีกมาก” น.ส.รัชดา กล่าว