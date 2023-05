โทนี่ รับ เพื่อไทยแพ้เกมโซเชียล ชี้นโยบายพรรคดี แต่เซลล์ที่นำไปขายไม่ได้เรื่องเยอะ ต้องชื่นชมคู่แข่ง ส่วนผู้แพ้ก็ต้องปรับปรุง ถ้าไม่ดิสรัปต์ตัวเอง เหนื่อย

16 พ.ค. 2566 – โทนี่ วู้ดซัม ตอบคำถามผ่าน CareTalk x Care ClubHouse กรณีบทเรียนความพ่ายแพ้ใน 22 ปี จากกรณีเรื่องดีลลับว่า ขนาดตนทวีตไปแล้วมีคนเข้ามา 4 ล้านกว่าคน เขาก็ยังตั้งคำถามกับพรรคเพื่อไทยอีกถึงเรื่องดีลลับ

ตนก็บอกไปแล้วว่าไม่เคยคุยโทรศัพท์กับป้อม (พล.อ.ประสิตร วงษ์สุวรรณ) ตั้งแต่เขาพ้นไปจาก ผบ.ทบ. สงสัยต้องเอาโรบอตมาตอบคำถามทุกวัน ตนเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยเที่ยวนี้คงดิสรัปต์ครั้งใหญ่ เป็นเจนเนอเรชั่นเชนจ์แน่นอน พวกเขาเห็นปัญหาแล้ว

เมื่อถามว่าเป็นเพราะทวีตกลับบ้านในช่วงสุดท้ายหรือไม่ ที่ทำให้พรรคเพื่อไทยแพ้ อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า อาจมีส่วน แต่มันไม่มีความหมายเลย มันนิดเดียวความหมายจริง ๆ คือเราแพ้เกมโซเชียลมีเดีย สินค้าเราดีทุกอย่าง นโยบายเราดีมากตรงกับปากท้องชาวบ้าน แต่เซลล์ที่นำไปขายไม่ค่อยได้เรื่องเยอะ ซึ่งเราต้องชื่นชมเขา เพื่อไทยแพ้ก็ต้องปรับปรุง ไม่ได้แบดลี่หรือยับเยิน เพียงแต่เราถอยจากการชนะมาเยอะเท่านั้นเอง ถือเป็นโอกาสที่พรรคเพื่อไทยจะได้ปรับปรุงตัวเององค์กรที่เก่าและแก่ ถ้าไม่ดิสรัปต์ตัวเอง เหนื่อย

เมื่อถามว่าการทวีตดังกล่าว คิดว่าจะส่งผลต่อคะแนนเสียงเพื่อไทยหรือไม่ โทนี่ กล่าวว่า มีทั้งบวกและลบ คนที่คิดถึงตน อยากเห็นตนกลับมาก็เป็นบวก ส่วนคนที่เฉย ๆ ก็เป็นลบ

เมื่อถามว่า หากพรรคเพื่อไทยไม่มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลแล้ว โทนี่ยังยืนยันจะกลับบ้านหรือไม่ โทนี่ กล่าวว่า ไม่เกี่ยว คนละเรื่องเลย ตนอยากเลี้ยงหลาน หลานคิดถึงหลานตน ตนมีหลาน 7 คน วัยอย่างตนเป็นวัยรักลูกหลงหลาน เวลาเราที่เราอยู่กับวัยที่บริสุทธิ์เราก็มีความสุข มาถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่ต้องเปลี่ยน ส่วนเรื่องกระบวนการยุติธรรม วันนี้เมื่อตัดสินใจแล้วไม่สนใจอะไรเลย อยู่เมืองนอกมา 17 ปีเหมือนติดคุกใหญ่ ๆ เพราะเข้าประเทศไม่ได้

ส่วนที่ถามว่าพร้อมจะกลับมาติดคุกหรือไม่ Whatever will be will be อะไรจะเกิดก็ให้เกิด ไม่มีปัญหา ชีวิตเกิดมาก็แค่นั้นแหละ จะ 74 ปีเดือน ก.ค. นี้ ถือว่ากำไรมากแล้ว อย่าไปคิดอะไรมาก ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปได้ที่เหลือคือความสุข เพราะได้อยู่กับหลาน ได้ส่งหลานไปโรงเรียน