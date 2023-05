นิพิฏฐ์ ชี้ยกเลิกเกณฑ์ทหาร ตอกย้ำความเหลื่อมล้ำในสังคม มีแต่ลูกคนจนสมัคร ไร้ลูกเจ้าสัว ลั่นเกณฑ์ทหารเป็นหน้าที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ไม่ว่ารวยหรือจน

วันที่ 29 พ.ค. 2566 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร? ผมก็อยากให้คุณพิธา และพรรคก้าวไกลเปลี่ยนแปลงการเกณฑ์ทหารในบางเรื่อง เช่น นายพลที่เกษียณไปนานแล้ว ยังมีทหารรับใช้, การนำพลทหารไปซักผ้าให้ภรรยานายทหาร หรือ การทำร้ายร่างการพลทหาร อย่างนี้ต้องยกเลิกทันที ผมสนับสนุน

แต่ผมอยากให้ทบทวน การยกเลิกการเกณฑ์ทหารที่จะทำทันที เพราะในสังคมที่ยังมีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสูง การยกเลิกการเกณฑ์ทหาร จะตอกย้ำความเหลื่อมล้ำให้เห็นชัดมากขึ้น ในขณะที่คุณพิธาต้องการยกเลิกความเหลื่อมล้ำ

เอาอย่างนี้ การให้เป็นทหารด้วยความสมัครใจ โดยมีเงินเดือน และสวัสดิการเป็นแรงจูงใจ คิดหรือครับว่า ลูกหลานเจ้าสัว ที่รวยลำดับ 1-10 ของประเทศ จะสมัครเป็นพลทหาร เพราะมีเงินเดือนเป็นแรงจูงใจ ผมคิดว่า ลูกหลานยายแม้น ที่บ้านหนองหมาว้อ น่าจะสมัครเป็นพลทหาร เพราะมีแรงจูงใจจากเงินเดือนมากกว่าลูกเจ้าสัว หรือใครว่าไม่จริง ?

ทำไมลูกหลานยายแม้น แห่งบ้านหนองหมาว้อ จึงสมัครเป็นพลทหารล่ะครับ ก็เพราะ 1.เขาจน 2.เขาขาดโอกาส และ 3.เขาไม่มีทางเลือกที่อิสระ(ทางเลือกที่ไม่อิสระเป็นคำทางปรัชญาการเมืองนะครับ) หน้าที่บางเรื่อง เป็นหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มีต่อรัฐ ไม่ว่าเขาจะจน หรือรวย เขาก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ

การยกเลิกการเกณฑ์ทหารในอเมริกา ช่วงแรกๆ เราจึงเห็นคนผิวสี คนอพยพ หรือ คนจน ทั้งนั้น ที่สมัครเป็นพลทหาร ในปี 2006 บัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยพริ้นซ์ตัน 1,108 คน สมัครเป็นพลทหารเพียง 9 คน และเป็นเช่นนี้เหมือนกันในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา มีสมาชิกสภาคองเกรส เพียง 2% เท่านั้นที่ลูกชายหรือลูกสาวสมัครเป็นทหาร

ในอเมริกา ภาระการเป็นทหารมีความเหลื่อมล้ำสูงมากในปี 2004 ทหาร 70% เป็นคนผิวสี, เชื้อสายสเปน หรือรับสมัครจากชุมชนผู้มีรายได้น้อย

หากจะนำวิธีคิดนี้มาใช้ในสังคมไทย ที่มีความเหลื่อมล้ำสูงกว่าในอเมริกา ลูกหลานคนจน หรือคนที่ไม่มีทางเลือกเท่านั้นที่จะสมัครเป็นพลทหาร ผมไม่ค้านทั้งหมดนะครับ แค่อยากให้ทบทวน เรื่องความเหลื่อมล้ำ, โอกาส, สิทธิ-เสรีภาพ ที่กระทำไปโดยโอกาสที่ไม่เท่าเทียม

แต่หากยืนยันจะทำทันทีก็ไม่ว่ากัน แต่ต้องยอมรับว่า ต่อไปนี้เวลาเราเห็นพลทหารเดินแบกปืนอยู่ ให้ทำใจว่า นั่นคือลูกหลานคนจน ไม่ใช่ลูกหลานเจ้าสัวแน่นอน

Cr: ข้อมูลบางส่วนจาก หนังสือ Justice (ความยุติธรรม) :What the right thing to do ?ของ Michael J.Sandel