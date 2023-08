‘ศิธา’ ร่ายกลอน ครม.เศรษฐา เอา ตร.มาคุมครู เอาครูไปคุมทหาร ก่อนเลือกตั้งพูดอะไรไว้ หลังเลือกตั้งทำตรงข้ามหมด นักการเมืองไร้สัจจะ

วันที่ 29 ส.ค. 2566 น.ต.ศิธา ทิวารี แกนนำพรรคไทยสร้างไทย โพสต์เฟซบุ๊กร่ายกลอนถึงโฉมหน้าคณะรัฐมนตรี รัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน ระบุว่า

Put The Wrong Men

On The Wrong Jobs

เอาตำรวจ มาคุมครู

แล้วเอาครู ไปคุมทหาร

เอาคะแนน คนเกลียดเผด็จการ

ไปใส่พาน สืบทอดอำนาจให้ลุง

เอาคนเดิม ที่ตนเคยด่า

มาอัพเกรดตำแหน่ง ให้ใหญ่ขึ้น

เอาแก่นกระทรวงดีๆ ยกให้พวกแม่ง

แล้วเอากระทรวงกระพี้ ทำงานให้ชาวบ้าน

ก่อนเลือกตั้ง พูดอะไรไว้

หลังเลือกตั้ง ทำตรงข้ามหมด

นักการเมือง ไร้ซึ่งสัจจะ

เลือกตั้งครั้งหน้า จะเดินหาเสียงยังไง

โดยมีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นในลักษณะเห็นด้วยเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า “และยังเอานายทุนมาร่วมทลายทุนผูกขาด”

ทำให้ น.ต.ศิธา ไปตอบกลับว่า “ช่ายยย อันนี้ด้วย ช่วยเติมต่อให้หน่อย”