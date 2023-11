‘เศรษฐา’ หารือปธ.สภาธุรกิจเอเปค-สหรัฐฯ อ้าแขนรับข้อเสนอ-เร่งแก้ระเบียบติดขัด ดึงลงทุนไทย ชู แลนด์บริดจ์ เชื่อมโครงสร้างพื้นฐาน

วันที่ 16 พ.ย.(ตามเวลาท้องถิ่นนครซานฟรานซิสโก สหรัฐฯ) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ได้พบหารือกับประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปคสหรัฐ U.S. APEC Business Coalition ได้แก่ National Center for APEC (NCAPEC) สภาหอการค้าสหรัฐฯ (U.S. Chamber of Commerce: USCC) และสภาธุรกิจสหรัฐฯ-อาเซียน (U.S.-ASEAN Business Council: USABC)

นายเศรษฐา กล่าวว่า รัฐบาลไทยเปิดกว้างด้านการค้าและการลงทุน มีพื้นฐานด้านเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และตั้งเป้าที่จะทำให้ประเทศไทยพร้อมสำหรับอนาคตให้เจริญเติบโตท่ามกลางวิกฤตหลายด้านของเศรษฐกิจโลกที่มีการแข่งขันที่สูงขึ้น ความขัดแย้งระหว่างประเทศ ปัญหาสภาพภูมิอากาศ มุ่งมั่นที่จะทำให้เศรษฐกิจกลับมาในเส้นทางการพัฒนาด้วยมาตรการเร่งด่วน รวมถึงการลดค่าครองชีพ การสนับสนุนการใช้จ่ายในประเทศ และการขยายการลงทุนและธุรกิจ

โดยไทยมุ่งสู่ศูนย์กลางความเชื่อมโยงในภูมิภาคด้านการพาณิชย์และโลจิสติกส์ เน้นมาตรการระยะกลางและระยะยาว เปิดประตูสู่ตลาดใหม่ เร่งเจรจาเขตการค้าเสรี(เอฟทีเอ)เพิ่มความสะดวกในการทำธุรกิจ และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมใหม่ ตลอดจนเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศ ในฐานะศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมในภูมิภาค

รวมถึงการเชื่อมโยงผ่านการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์ เชื่อมทะเลอันดามันกับอ่าวไทย ที่จะเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ จึงยินดีต้อนรับการลงทุนของสหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของไทยที่เป็นศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกส์ระดับภูมิภาคภายในทศวรรษนี้

และได้เปิดใช้งานอาคารผู้โดยสาร Satellite 1 ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานอันดามันที่ จ.ภูเก็ต และท่าอากาศยานล้านนาที่ จ.เชียงใหม่ และแผนการปรับปรุงท่าอากาศยานอื่นๆ ของไทย เพื่อรองรับความเชื่อมโยงภายในประเทศ นำไปสู่การเป็นศูนย์คมนาคมขนส่งของภูมิภาค อีกทั้งยังจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเข้าถึงซอฟพาวเวอร์ท้องถิ่นของจังหวัดต่างๆด้วย

นายกฯ กล่าวว่า ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นรากฐานความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ จึงหวังว่าสภาที่ปรึกษาธุรกิจสหรัฐฯ จะสนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนทั้งสองฝ่าย รวมถึงเอเปคให้มากขึ้น โดยเฉพาะในด้านที่ไทยและสหรัฐฯ ให้ความสำคัญร่วมกัน เช่น ความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน การเปลี่ยนผ่านพลังงาน การเชื่อมโยงทางกายภาพและดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ทั้งนี้ไทยพร้อมเป็นพันธมิตรด้านห่วงโซ่อุปทานที่เชื่อถือได้ และมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่สำคัญเป็นประโยชน์ร่วมกัน เช่น เซมิคอนดักเตอร์ รถยนต์ไฟฟ้า โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล พลังงานสะอาด และอื่นๆ

โดยนายกฯ กล่าวว่า ขณะนี้เป็นเวลาที่จะเพิ่มการลงทุนในประเทศไทย ที่กำลังดำเนินการด้านกฎระเบียบที่ครอบคลุม การแปลงบริการภาครัฐเป็นดิจิทัล และกระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับนักลงทุนต่างชาติ เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมาะสมและได้รับมาตรการส่งเสริม ซึ่งไทยพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนสหรัฐฯ ที่เข้าร่วมการหารือ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกัน