นายกฯ เปิดงาน Bangkok Pride Parade 2025 สนับสนุนสิทธิเสรีภาพ ขอให้รักความเป็นตัวเองไม่ว่าเป็นแบบไหน ลั่นมีกฎหมายคุ้มครองสิทธิ

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 1 มิ.ย.68 ที่สนามเทพหัสดิน น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน Bangkok Pride Parade 2025 โดยนายกฯ สวมชุดเดรสกระโปรงสีรุ้ง มีนายสรวงศ์ เทียนทอง รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา

น.ส.จิราพร สินธุไพร รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รมช.คลัง น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวานิชย์ รมช.มหาดไทย และสส.พรรคเพื่อไทย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่ากทม. รวมถึงภาคเอกชน ศิลปิน ดารา นักร้อง เข้าร่วมงานและร่วมเดินขบวนพาเหรดกันอย่างคึกคัก

น.ส.แพทองธาร กล่าวตอนหนึ่งว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มาร่วมงานภายในปีนี้ ซึ่งเป็นปีที่ 4 แล้ว รู้สึกว่าเป็นปีสดใส รัฐบาลสนับสนุนในเรื่องเสรีภาพ สิทธิ และความเป็นตัวเอง อย่างชื่องาน Born This Way รักในการเกิดมาเป็นตัวของตัวเอง มีสิทธิ์ที่จะได้รับการดูแลจากรัฐบาล ไม่ว่าเราจะเป็นใครเป็นแบบไหน รัฐบาลสามารถให้ความให้ดูแลอย่างทั่วถึงได้ คือสิ่งที่รัฐบาลผลักดันและปีนี้เป็นปีหนึ่งที่น่าภูมิใจมาก เพราะกฎหมายสมรสเท่าเทียม เราได้บังคับใช้แล้วยินดีกับประเทศไทย ยินดีกับคนไทยทุกคนจริงๆ

น.ส.แพทองธาร กล่าวอีกว่า วันนี้ขอให้สนุกเต็มที่ เป็นตัวของตัวเอง และรักในการเป็นตัวของตัวเอง เราไม่ได้ทำร้ายใคร เราเป็นเรา เราจะแต่งตัวแบบไหน เราจะหน้าตาแบบไหน เราจะเปลี่ยนเป็นอะไรยังไง เราก็เป็นเราที่สามารถเป็นคนดี และสามารถเป็นคนไทยที่มีกฎหมายควบคุม และดูแลเราทุกๆคนได้ ขอยินดีกับคนไทยทุกคน และขอเปิดงานอย่างเป็นทางการ

จากนั้น นายกฯ ร่วมริ้วขบวนจากสนามเทพหัสดิน มายังหน้าอาคารสยามเซ็นเตอร์ และปีนี้นายกฯ ยังให้เกียรติมอบธงไพรด์ประจำจังหวัด ซึ่งเป็นสัญลักษณ์การเปิดเทศกาลเฉลิมฉลองเดือนไพรด์ เพื่อส่งต่อเจตนารมณ์ให้กับ Pride City Network

ทั้งนี้ ภายในงานมีการตั้งริ้วขบวนออกเป็น 7 ขบวน คือ ขบวนเปิดงาน Born Agian โดย Bangkok Pride ,ขบวนสีแดง Born to be Loved, ขบวนสีชมพู Born to be Togetther, ขบวนสีม่วง Born to be Me, ขบวนสีเขียว Born to be Part of One, ขบวนสีเหลือง Born to Create & Inspire และขบวนสีฟ้า Born to Heal Generations และขบวนย่อยกว่าอีก 100 ขบวนสุดยิ่งใหญ่ ร่วมในริ้วขบวนพาเหรด ซึ่งได้เคลื่อนออกจากสนามเทพหัสดิน ไปตามถนนพระราม 1 จากสนามสนามกีฬาแห่งชาติ ไปจนถึงแยกราชประสงค์ ระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร

งานครั้งนี้เปิดกว้างให้ทุกคนมาร่วมแสดงพลัง LGBTQIAN+ สร้างสีสันให้เบ่งบานภายในงาน Bangkok Pride Parade 2025 (ปีที่ 4) พร้อมธงสีรุ้งขนาดใหญ่ยาวที่สุดในประเทศไทยและธงอัตลักษณ์ความยาวกว่า 200 เมตรที่ปูทอดยาวตลอดแนวถนนพระรามที่ 1