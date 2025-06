“นายกอิ๊งค์” ขอบคุณ “อันวา” เป็นห่วงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ยันไทยยึดสันติ-ป้องอธิปไตยตามหลักกฏหมาย

วันที่ 6 มิ.ย.68 น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความทางโซเชียลมีเดีย ภายหลังการพูดคุยกับ นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ว่า

ขอบคุณท่านนายกฯ อันวาร์ อิบราฮิม ของมาเลเซีย ที่ได้โทรศัพท์มาสอบถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา และพร้อมให้ความช่วยเหลือในการเจรจาระหว่างกัน ดิฉันได้ย้ำความมุ่งมั่นของไทยในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติ ผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่แล้ว และการปกป้องอธิปไตยของไทยตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ

Thank you PM Anwar Ibrahim for the call this afternoon to discuss the Thai – Cambodian border situation and to express readiness to help both sides to resolve the matter. I reaffirmed Thailand’s commitment to a peaceful resolution through existing bilateral mechanisms, while safeguarding our sovereignty in accordance with international law