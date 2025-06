นายกฯ แสดงความเสียใจถึง นายกฯ อินเดีย และผู้ประสบความสูญเสีย จากโศกนาฏกรรม เครื่องบินแอร์อินเดียตก ที่เมืองอาเมดาบัด

เมื่อเวลา 22.35 น. วันที่ 12 มิ.ย. 2568 น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความทางโซเชียลมีเดียหลังเหตุการณ์เครื่องบินของสายการบินแอร์อินเดียตก

ความว่า “I am deeply saddened by the tragic plane crash in Ahmedabad earlier today. On behalf of the people and Government of Thailand, I extend our heartfelt condolences to PM @NarendraModi and all those who suffered loss in this tragedy”

ดิฉันรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อโศกนาฏกรรมเครื่องบินตกที่เมืองอาเมดาบัดเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ ในนามของประชาชนและรัฐบาลไทย ดิฉันขอแสดงความเสียใจไปยังท่านนายกรัฐมนตรีโมที และผู้ที่ประสบความสูญเสียจากโศกนาฏกรรมครั้งนี้