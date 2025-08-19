‘โรม’ จี้รัฐบาลยกระดับปราบ ‘ฮุน เซน’ ด้วยการฟ้องศาลอาญาระหว่างประเทศ ย้ำถึงไทยไม่ได้เป็นภาคีก็ฟ้องได้ แนะหยิบประเด็น คอลเซ็นเตอร์ มาร้องเพิ่ม

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2568 นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์กรณีรัฐบาลเตรียมดำเนินคดีอาญากับ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา หากพบที่ประเทศไทยสามารถจับกุมได้ทันทีว่า การดำเนินการผ่านกระบวนการยุติธรรมในประเทศไม่ใช่สิ่งที่กัมพูชากลัวที่สุด

ผู้ได้รับผลกระทบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ต้องสามารถเป็นผู้ร้องเรียนได้ แต่จู่ๆ ชาวบ้านจะไปร้องเรียนเองคงเป็นไปไม่ได้ ต้องดำเนินการโดยรัฐบาลอำนวยความสะดวกในการร้องเรียน

กัมพูชาเป็นภาคีอนุสัญญาศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) อยู่แล้ว แม้ไทยจะไม่เป็นภาคี แต่การยกระดับไปสู่ศาล ICC สามารถทำได้โดยไม่ต้องไปให้สัตยาบัน จึงอยากให้รัฐบาลยกระดับ เพราะถือเป็นสิ่งการันตีทำให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่เกิดความขัดแย้งตามแนวชายแดนแบบที่ผ่านมา

เหตุการณ์ที่ช่องอานม้าช่วงเช้า สะท้อนให้เห็นถึงวุฒิภาวะของกัมพูชา แต่อีกด้านที่ประชาชนมองคือจะนำไปสู่ความขัดแย้งกว่าการปะทะคารมหรือไม่ ทำให้ประชาชนไม่มั่นใจ ส่งผลต่อเศรษฐกิจและการศึกษา วันนี้เด็กบางคนไม่ไปเรียน เพราะไม่รู้ว่าหากเกิดเหตุขึ้นครอบครัวจะพร้อมอพยพหรือไม่

ดังนััน หากอยากทำให้เป็นหลักประกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งขึ้นอีก การฟ้องศาล ICC สามารถทำได้ และไม่ได้เอาผิดเฉพาะความเสียหายที่เกิดกับไทยเท่านั้น แต่สามารถหยิบประเด็นอื่น เช่น คอลเซ็นเตอร์ ที่มีหลักฐานชัดเจนว่าผู้นำกัมพูชามีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงการโจมตีที่มีเป้าหมายพลเรือน

ทั้งนี้ ระหว่างสัมภาษณ์ มีชาวบ้านถามว่าความขัดแย้งเกิดจากใคร นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ทุกคนทราบดีว่าสาเหตุเกิดจากอะไร หากอ้างอิงตามที่กระทรวงการต่างประเทศระบุไว้ คือเป็นปัญหาระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล ฉะนั้นหากไม่อยากให้ความขัดแย้งขยายตัว ควรจบปัญหาที่เกิดขึ้นให้เร็วที่สุด

