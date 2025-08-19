ภูมิธรรม เผยคุย ‘อันวาร์’ ประธานอาเซียน ย้ำไทยพร้อมให้คณะผู้สังเกตการณ์ IOT เข้าดำเนินงานตามกรอบ GBC ขอบคุณช่วยสนันสนุนหาทางออกอย่างสันติ

เมื่อเวลา 19.31 น. วันที่ 19 ส.ค. 2568 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า วันนี้ดาโตะ เซอรี อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ได้โทรศัพท์หารือกับผมเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเฉพาะประเด็นการดำเนินงานของคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (Interim Observer Team: IOT) โดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมด้วย

ผมได้ย้ำว่า ฝ่ายไทยยืนยันให้ IOT ดำเนินงานตามหลักการและกรอบการดำเนินงานที่ที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee: GBC) สมัยวิสามัญ ได้ตกลงกันไว้ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 ซึ่ง IOT ก็เพิ่งได้เริ่มการดำเนินงาน โดยหากมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของ IOT ก็สามารถนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม GBC ครั้งต่อไปในเดือนหน้า เพื่อประเมินผลต่อไป

ทั้งนี้ ผมได้ขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีอันวาร์ฯ ที่มีส่วนช่วยผลักดันสถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดี และความพร้อมที่จะสนับสนุนท่าทีของไทยในการแสวงหาทางออกอย่างสันติและบนพื้นฐานของกรอบการหารือทวิภาคีไทย-กัมพูชาต่อไป

 

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ย้อนเส้นทาง โอ๋ ญดา นางเอกดัง ก่อนฮือฮาตำแหน่ง พันโทหญิง เปิดภาพครอบครัวอบอุ่น
2

อดีตนางเอกดัง ยุค 90 ปัจจุบันติดยศนายพัน มีตำแหน่งสำคัญในกองทัพด้วย
3

ราคาทองวันนี้ 19 ส.ค.68 อัปเดตล่าสุด ร่วงลงแรง เทียบราคาปิดวานนี้
4

ดวงเฮง ดวงปัง - ราศีใดจะพบรักที่เชื่อฟังท่านทุกอย่าง ราศีใดมีรายได้เล็กๆ น้อยๆ เข้ามืออยู่เสมอ
5

หมอช้าง เตือน 2 ราศี ตั้งสติให้ดี ระวังเหนื่อยฟรี ตกที่นั่งลำบาก
6

ผงะ พ่อค้ารับซื้อสินค้าเกษตร หายจากบ้าน 2 วันพร้อมเงินหลายแสน เป็นศพคาพงหญ้าข้างถนน
7

ครูสาวแชร์ประสบการณ์ เพิ่งรู้ตัวว่าเป็นออทิสติกตอนอายุ 24 ปี เล่าเหตุที่ต้องไปตรวจ คำพูดหมอฉุดสติ
8

เปิดคำแปลคลิปทหารเขมร สาธิตวางทุ่นระเบิด PMN-2 แฉอีกทำหลุมขวาก ดักทหารไทย
9

มาดามรถถัง ส่งยานเกราะล้อยาง-ช่างซ่อม เข้าประจำชายแดนไทย-กัมพูชา ประกาศช่วยไม่มีค่าใช้จ่าย
10

แมท ภีรณีย์ ประกาศขายที่ดินติดแม่น้ำเจ้าพระยา 52 ไร่ ทำเลทองหายาก หาเงินส่งลูกไป "วิมเบิลดัน"