ภูมิธรรม เผยคุย ‘อันวาร์’ ประธานอาเซียน ย้ำไทยพร้อมให้คณะผู้สังเกตการณ์ IOT เข้าดำเนินงานตามกรอบ GBC ขอบคุณช่วยสนันสนุนหาทางออกอย่างสันติ
เมื่อเวลา 19.31 น. วันที่ 19 ส.ค. 2568 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า วันนี้ดาโตะ เซอรี อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ได้โทรศัพท์หารือกับผมเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเฉพาะประเด็นการดำเนินงานของคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (Interim Observer Team: IOT) โดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมด้วย
ผมได้ย้ำว่า ฝ่ายไทยยืนยันให้ IOT ดำเนินงานตามหลักการและกรอบการดำเนินงานที่ที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee: GBC) สมัยวิสามัญ ได้ตกลงกันไว้ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 ซึ่ง IOT ก็เพิ่งได้เริ่มการดำเนินงาน โดยหากมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของ IOT ก็สามารถนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม GBC ครั้งต่อไปในเดือนหน้า เพื่อประเมินผลต่อไป
ทั้งนี้ ผมได้ขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีอันวาร์ฯ ที่มีส่วนช่วยผลักดันสถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดี และความพร้อมที่จะสนับสนุนท่าทีของไทยในการแสวงหาทางออกอย่างสันติและบนพื้นฐานของกรอบการหารือทวิภาคีไทย-กัมพูชาต่อไป