พงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.แรงงาน เผย ไทยลงนามเอ็มโอยู ‘ศรีลังกา’ เรียบร้อย นำเข้าแรงงานถูกกฎหมายทดแทนกัมพูชาที่กลับบ้าน
นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการนำเข้าแรงงานต่างด้าวว่า ขณะนี้ ประเทศไทยได้ดำเนินการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับรัฐบาลศรีลังกาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
ขั้นต่อไป จะเข้าสู่กระบวนการเสนอผ่านกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายครบถ้วน ก่อนเปิดทางให้แรงงานศรีลังกา เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) สำรวจความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยจะกระจายแรงงานศรีลังกาไปในหลายสาขา ไม่กระจุกตัวอยู่เพียงบางอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันปัญหาขาดแคลนแรงงานและรักษาเสถียรภาพการผลิตไม่ให้สะดุด
การนำแรงงานศรีลังกาเข้ามา ถือเป็นการทดแทนแรงงานกัมพูชาที่อพยพกลับประเทศจากเหตุความไม่สงบชายแดนที่ผ่านมา ซึ่งสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานไทย การเปิดรับแรงงานประเทศใหม่จึงเป็นการกระจายความเสี่ยง ไม่พึ่งพาแรงงานจากประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไป
ในอนาคต กระทรวงแรงงานยังอยู่ระหว่างการพิจารณาขยายความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าแรงงานอื่น ๆ แต่ขณะนี้ มีเพียงกรณีแรงงานศรีลังกาที่ดำเนินการชัดเจนแล้ว ถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมกำลังแรงงานต่างด้าว เพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมไทยในระยะต่อไป