ไม่ต้องจ่าย! มท.1 ยืนยัน กฟภ. งดเก็บค่าน้ำ-ค่าไฟ พื้นที่อพยพ 2 เดือน ก.ค.-ส.ค. ชี้อาจมีความคลาดเคลื่อนของขั้นตอนการปฏิบัติการ

กรณีมีผู้ร้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์ว่า ได้ถูกเรียกเก็บค่าไฟฟ้า ภายหลังจากกลับจากศูนย์อพยพ จากสถานการณ์ความไม่งบชายแดน ไทย-กัมพูชา

นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ เลขานุการ รมว.มหาดไทย ได้โพสต์เอกสารชี้แจงจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมข้อความชี้แจงผ่านสื่อออนไลน์ว่า ยืนยันว่ารัฐบาลได้มีข้อสั่งการเรื่องการงดเว้นเก็บค่าไฟและค่าน้ำในพื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่อพยพไปแล้ว

ดังนั้นจะมิต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในเดือน ก.ค.-ส.ค. ส่วนในเชิงการดำเนินการอาจจะมีความคลาดเคลื่อนของขั้นตอนการปฏิบัติการ ต้องขออภัยผู้ประสบปัญหาทุกท่านครับ

ทั้งนี้ ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ทำหนังสือชี้แจงออกมาแล้ว เพื่อให้ความมั่นใจแก่พี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนครับ

