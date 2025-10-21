นายกฯ ลั่นยาเสพติด สแกมเมอร์ เป็นศัตรูภัยความมั่นคง ไม่เหนือความสามารถตำรวจไทย ขอให้มั่นใจรัฐบาลชุดนี้ บอกจับยาเพิ่มมากขึ้น เพราะสกัดได้ทุกเส้นทาง
วันที่ 21 ต.ค. 2568 ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการแถลงผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติด โดยมี พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต่างๆ ร่วมตอกย้ำความมุ่งมั่นของรัฐบาลต้องชนะยาเสพติด
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เดือนนี้มาหลายครั้งแล้ว ได้เห็นผลงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการเร่งจับกุมปราบปรามเครือข่ายยาเสพติด เป็นไปตามนโยบายหลักของรัฐบาล ในการจัดการกับภัยสังคม ผลการปฏิบัติในช่วงวันที่ 9-20 ต.ค. เราสามารถจับกุมได้ 10 คดี ผู้ต้องหา 16 คน ของกลางยาบ้า 33 ล้านเม็ด ยาไอซ์ 800 กิโลกรัม เคตามีน 500 กิโลกรัม และมีการอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำผิดหลายรายการซึ่งอยู่ระหว่างการขยายผล
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ตนขอยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนการปฎิบัติการอย่างสุดกำลังของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่สนับสนุน เช่น ป.ป.ส. กองทัพ และกระทรวงมหาดไทย ช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโดยสุจริต
นายอนุทิน กล่าวอีกว่า ขอให้ทุกคนยกระดับการจัดการปัญหายาเสพติด ตลอดแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศให้ครบทุกมิติ ขอชื่นชม ขอบคุณ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ได้ร่วมปฎิบัติงานด้วยความทุ่มเทเสียสละ เสี่ยงทั้งชีวิตและความสุขส่วนตัว เพื่อความปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ขอฝากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจัดการสแกมเมอร์ ซึ่งตอนนี้เรามีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาบูรณาการร่วมกัน ที่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ป.ป.ส. และหลายหน่วยงาน ขอให้ความมั่นใจกับประชาชนว่ารัฐบาลใช้กลไกทุกอย่างที่มีอยู่ จะไม่ยอมให้สิ่งผิดกฎหมายเหล่านี้มาทำลายอนาคตและความมั่นคงของประเทศ “ถ้ายินดีจะขนมาแบบนี้ เราก็ยินดีที่จะจับ และดำเนินคดีในทุกรูปแบบ”
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดอย่างเข้มข้น แต่ยาเสพติดยังทะลักเข้ามาต่อเนื่อง ถือว่าการป้องกันยังอ่อนแอ จะต้องมีอะไรปรับปรุงมากขึ้นหรือไม่ นายกรัฐมนตรี เผยว่า ยาเสพติดเหล่านี้ไม่ได้ผลิตในประเทศไทย ถ้าผลิตในประเทศไทยเราไม่จับ แต่จะทลายแหล่งผลิตแน่นอน การที่เราจับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แปลว่าช่องทางที่เข้ามาในประเทศไทยถูกจับหมด เขาก็ต้องเพิ่มการส่ง การประกอบธุรกิจ การค้า เพื่อให้เงินที่ลงทุนไปต้องเกิดความคุ้มค่า
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ให้สังเกตตรงนี้ว่าที่ทางเข้ามาต้องเปลี่ยนตลอดเวลาเช่นกัน การลำเลียงที่เคยมาจากภาคเหนือ ภาคตะวันตก เช่น กาญจนบุรี นครปฐม แต่เดี๋ยวนี้เราจับได้ส่วนใหญ่มาจากภาคอีสาน แปลว่ามีการเปลี่ยนเส้นทางการลำเลียงยาเสพติด เขาต้องเปลี่ยนเพราะถ้ายังใช้วิธีเดิมก็จะโดนจับกุม ต้องมองว่านี่คือประสิทธิภาพไม่ใช่ปัญหา
นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ที่สำคัญคือเข้ามาทางไหน เราก็จับได้ 30 กว่าล้านเม็ด ถ้าจับได้ขนาดนี้ราคาต่อหน่วย แต่ละเม็ดก็ต้องเพิ่มขึ้น เขาก็ต้องเพิ่มจำนวนเข้ามา อาจจะมีวิธีการใหม่ๆ ในการลำเลียงเข้ามาในประเทศ แต่ตนขอให้มั่นใจกับประชาชนว่า ไม่เหนือความสามารถของเจ้าหน้าที่ไทย ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ป.ป.ส. พวกเราร่วมงานบูรณาการการทำงาน และยาเสพติดเหล่านี้คือศัตรูของพวกเรา
เมื่อถามว่า ความคาดหวังในการปราบปรามเรื่องอื่นๆ จะจริงจังเหมือนการปราบยาเสพติดด้วยหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอให้เชื่อมั่น ไม่ใช่ว่าตนเป็นเพื่อนกับ ผบ.ตร. แล้วมาอวยกัน เราเคยเห็นผลงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในเรื่องของการเป็นศัตรูกับกระบวนการค้ายาเสพติดมาตลอด ยิ่งตอนนี้เรามีนโยบายต่อต้านและปราบปรามภัยที่ทำลายความมั่นคงต่อประเทศทุกรูปแบบ โดยเฉพาะยาเสพติด ภัยเทคโนโลยี สแกมเมอร์ คอลเซ็นเตอร์
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ตนและผบ.ตร. มีการหารือตลอดเวลาว่าจะเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปราบปรามสิ่งเหล่านี้อย่างไร ตอนนี้เรามีคณะกรรมการขึ้นมาปราบปรามเรื่องสแกมเมอร์ที่รวมการทำงานของทุกหน่วย เราจะติดตามเส้นทางการเงิน ยึดทรัพย์ อายัดทรัพย์ ดำเนินคดีทำอยู่แล้ว เพียงแต่บางกรณีไม่สามารถที่จะมาแจ้งต่อหน้าว่าจะดำเนินการอย่างไร
นายอนุทิน กล่าวอีกว่า พอตนบอกว่าจะมีการเพิกถอนสัญชาติ ผู้สื่อข่าวก็บอกว่าคนนี้ใช่ไหม คนนั้นใช่ไหม คนโน้นใช่ไหม ชื่อนี้ใช่ไหม เกี่ยวข้องกับคนนี้ใช่ไหม ทำให้การทำงานของเรายากขึ้น ขอให้เกิดความมั่นใจว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นศัตรูกับสิ่งเหล่านี้แน่นอน