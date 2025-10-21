เขมรเทไทย! หลังฟ้อง เลขาสหภาพรัฐสภาโลก หวังถกวงทวิภาคี จู่ๆ ขอเลื่อนกะทันหัน ก่อนเวลานัดแค่ 1 ชม. ไม่แจ้งเหตุผล ทำล่มไม่เป็นท่า

วันที่ 21 ต.ค. 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานถึงวงประชุมสหภาพรัฐสภาโลก ว่า ผู้แทนรัฐสภากัมพูชาได้แจ้งทีมรัฐสภาไทย ขอเลื่อนการพบปะพูดคุยแบบทวิภาคีออกไปอย่างไม่มีกำหนด แบบไม่แจ้งเหตุผล ก่อนถึงเวลานัดหมาย 1 ชั่วโมง

ซึ่งทั้งสองฝ่ายนัดหารือทวิภาคีร่วมกันในเวลา 14.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างที่มีการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา หรือ IPU ครั้งที่ 151 ระหว่างวันที่ 19-23 ตุลาคม ที่ศูนย์การประชุมนานาชาติเจนีวา หรือ CiCG

อย่างไรก็ตาม การนัดหารือแบบทวิภาคีดังกล่าว เกิดขึ้นจากการที่ฝ่ายกัมพูชาเข้าพบเลขาธิการสหภาพรัฐสภาโลก หรือ IPU และรายงานถึงปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างไทยและกัมพูชา จนกระทั่งเลขาธิการ IPU เสนอตัวเป็นคนกลางจัดวงประชุมให้ทั้งสองฝ่าย

ทั้งนี้ ฝ่ายไทยมี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานรัฐสภา เป็นหัวหน้าคณะ ส่วนฝ่ายกัมพูชามีนายอุช โบฤทธิ์ รองประธานวุฒิสภา เป็นหัวหน้าคณะ ถือว่าเป็นตำแหน่งรองจาก สมเด็จ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา

