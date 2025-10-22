ผบ.นทพ. ลุยจันทบุรี นำร่องสำรวจหลักเขตแดน ไทย-เขมร เตรียมสร้างรั้วกั้นชายแดน เผยชาวบ้านร้องเรียนโดนขโมยพืชผลการเกษตรประจำ
วันที่ 22 ต.ค. 2568 พล.อ.ศราวุธ จันทร์พุ่ม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.) และคณะ ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น และราษฎรตามแนวชายแดน ลงพื้นที่สำรวจแนวเพื่อวางแผนก่อสร้างรั้วในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
โดยมี พล.ต.อภิรัชฎ์ รามนัฎ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และ พ.อ.นัฐพล วิเชียรวรรณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 ร่วมลงพื้นที่สำรวจ
การตรวจพื้นที่ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเตรียมความพร้อมและรับทราบข้อมูลในพื้นที่ ซึ่งมีราษฎรมาให้ข้อมูลพร้อมกับสนับสนุนในการก่อสร้างรั้ว เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการที่มีราษฎรประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาขโมยพืชผลทางการเกษตรอยู่บ่อยครั้ง ทำให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างมากในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามแนวชายแดน
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบเป็นพิเศษ เพื่อให้เกิดความมั่นคงสูงสุดในพื้นที่ชายแดน และต้องมั่นใจในความปลอดภัยของกำลังพลที่ปฏิบัติงานทุกคน รวมถึงความปลอดภัยของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดน
ทั้งนี้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจในการสนับสนุนความมั่นคงของประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ภายใต้แนวทางการทำงานที่ว่า “พัฒนาเพื่อความมั่นคงและความผาสุกของประชาชน“ ถือเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในการดูแลทั้งมิติความมั่นคงและมิติการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กันไป