ทส. ร่วมเครือข่าย Thailand-WEN ขานรับนโยบาย “รองนายกฯ สุชาติ” เดินหน้าปราบปรามการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย สกัดการลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามประเทศผ่านสนามบิน
วันที่ 23 ต.ค.68 นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ยังพบการลักลอบล่าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย และการลักลอบนำสัตว์ป่าหายากออกนอกประเทศ จึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตรา เพื่อเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการตรวจตราและร่วมจับกุมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง เพื่อลดการลักลอบล่าสัตว์ป่าและค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายในประเทศไทย
ด้าน นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า ตามนโยบายของท่านสุชาติ ชมกลิ่น จึงได้เร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุกแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงผลกระทบจากการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย ซึ่งส่งผลกระทบทั้งต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ
โดยได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ “หยุดการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย” ขึ้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมกับเครือข่าย Thailand-WEN (Thailand Wildlife Enforcement Network) ที่มีหน่วยงานความร่วมมือทั้ง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กรมศุลกากร กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.)
รวมถึงสายการบินต่างๆ ได้แก่ การบินไทย แอร์อินเดีย (Air India) อินดิโก (IndiGo Airlines) และเวียตเจ็ทแอร์ (VietJet Air) ในการรณรงค์เชิงรุกร่วมกันเพื่อสกัดกั้นการลักลอบค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศไทยและประเทศอินเดีย ซึ่งการรณรงค์ครั้งนี้ ยังเป็นการเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะผู้นำด้านการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าในภูมิภาคอาเซียน และย้ำถึงความร่วมมืออันแข็งแกร่งของทุกภาคส่วนในการยุติการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายอย่างยั่งยืน