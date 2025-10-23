พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง นำคณะร่วมไว้อาลัย 2 งานศพสำคัญ ในพื้นที่หาดใหญ่ สะท้อนความผูกพันและใส่ใจ
วันที่ 23 ต.ค.68 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะเดินทางไปร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลศพ และแสดงความอาลัยต่อการจากไปของบุคคลสำคัญ 2 ท่าน ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยัง วัดควนลัง (ศาลา 1) ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมในพิธีและให้กำลังใจ นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และครอบครัว ในโอกาสที่ได้สูญเสีย คุณพ่อศุภชัย ศุภวิบูลย์ผล ผู้วายชนม์ สิริอายุ 81 ปี
ในโอกาสนี้ พ.ต.อ.ทวี ได้เดินพบปะและทักทายประชาชนที่มาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอย่างเป็นกันเอง สร้างความประทับใจแก่ผู้มาร่วมงาน โดยมี นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล และครอบครัว ให้การต้อนรับและกล่าวขอบคุณสำหรับการมาเยือนและร่วมแสดงความอาลัย
จากนั้น พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง และคณะ ได้เดินทางต่อไปยังศาลาการเปรียญ วัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน) จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว “ตันรัตนากร” นักธุรกิจผู้เป็นที่เคารพ ซึ่งเป็นเจ้าของตลาดนัดผ้ามือ 2 หาดใหญ่ หรือ “ตลาดยรรยง”
เป็นการร่วมไว้อาลัยต่อการถึงแก่กรรมของ นายยรรยง ตันรัตนากร หรือ “โกหย่ง” สิริอายุ 102 ปี ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกและอาลัยจากญาติมิตรและผู้ใกล้ชิดจำนวนมาก
การเดินทางร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพทั้ง 2 งานของ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันและใส่ใจต่อบุคคลสำคัญ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ภาคใต้อย่างสม่ำเสมอ