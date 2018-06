หัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา ตอนรับเดือนกรกฎาคม ด้วย 5 โปรโมชั่นอาหารสุดพิเศษ

หัวหิน, ประเทศไทย, 22 มิถุนายน 2561 – หัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา ตั้งอยู่ ณ ริมชายหาดหัวหิน และเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักเดินทางและนักชิมหลากหลายท่าน ขอนำเสนอโปรโมชั่นใหม่สำหรับเดือนกรกฎาคมนี้

หัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา ประกอบไปด้วยร้านอาหาร 2 ร้าน ได้แก่ แอมเบอร์ คิทเช่น (Amber Kitchen) ห้องอาหารหลักของโรงแรมที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาหารไทย อาหารเอเชีย และอาหารนานาชาติ และห้องอาหาร บิ๊กฟิช แอนด์ บาร์ (Big Fish & Bar) ที่ตั้งอยู่ติดริมชายหาดหัวหิน เชี่ยวชาญด้านอาหารทะเล และอาหาร ปิ้ง ย่าง มีโซนเทอเรสด้านนอกไว้บริการสำหรับผู้ที่อยากรับลมทะเลอีกด้วย

ในเดือนกรกฎาคมนี้ หัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา พร้อมต้อนรับแขกทุกท่านด้วย 5 โปรโมชั่นดังนี้

เซตเมนูเด็ดจากการแข่งขันรายการเชฟกะทะเหล็ก (Iron Chef Contest Special Set Menu)

ร่วมลิ้มลองเมนูรสเลิศจากเชฟซาเวียร์ ชาร์เรส – เรเอล ผู้เข้าแข่งขันในรายการ Iron Chef Thailand รายการแข่งขันทำอาหารที่มีชื่อเสียงทางช่อง 7 ลูกค้าสามารถเลือกลิ้มลองอาหารได้ทั้งแบบ สามเมนู หรือ ห้าเมนู ซึ่งเป็นเมนูที่ได้รับการชื่นชมจากคณะกรรมในรายการ แขกทุกท่านสามารถลิ้มลองเซตอาหาร 3 เมนู ได้ในราคา 999 ++ บาทต่อท่าน หรือแบบ 5 เมนู ในราคา 1,799 ++ บาทต่อท่าน ที่ร้านอาหาร บิ๊กฟิช แอนด์ บาร์ ตั้งแต่เวลา 17.00 – 22.30 น. ตลอดเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

เทศกาลอาหารอินเดีย

ค้นพบรสชาติและกลิ่นหอมที่น่าอัศจรรย์ของอาหารอินเดียที่ แอมเบอร์ คิทเช่น กับเทศกาลอาหารอินเดีย ที่เมนูจะถูกรังสรรค์โดยพ่อครัวชั้นยอดจัดแสดงอาหารมากมายไม่ว่าจะเป็นแกงต่างๆ, แกงถั่วดาล หรือเนื้อทันดูรีย่าง ในรูปแบบบุฟเฟ่ต์ เทศกาลอาหารนี้เริ่มต้นที่ 999 ++ บาทต่อท่าน (ทุกวันยกเว้นวันพุธ และวันเสาร์) และ1,300 ++ บาทต่อท่าน (วันพุธ และวันเสาร์) เวลา 18.00 – 22.00 น. ตั้งแต่วันที่ 2 – 8 กรกฎาคม 2561

ไวน์ ดินเนอร์ ครั้งที่ 2

ลิ้มรสไวน์ไทยชั้นเยี่ยมและสัมผัสรสอาหารที่สร้างสรรค์ ร่วมด้วยกิจกรรมสุดพิเศษตลอดทั้งวันที่ หัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา ที่จับมือกับ มอนซูน แวลลีย์ (Monsoon Valley) เพื่อนำเสนอกิจกรรมชมไร่องุ่น และขี่ช้าง ตามด้วยการรับประทานอาหารมื้อค่ำพร้อมไวน์ที่ บิ๊กฟิช แอนด์ บาร์ ในราคา 2,200 ++ บาทต่อท่าน สำหรับโปรแกรมแบบเต็มวัน เริ่มต้นตั้งแต่เวลา 14.30 น. – 22.00 น. และ สำหรับเฉพาะอาหารค่ำพร้อมไวน์ ในราคา1,900 ++ บาทต่อท่าน เริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. – 22.00 น ในวันที่ 21 กรกฎาคม ณ ห้องอาหาร บิ๊กฟิช แอนด์ บาร์

ซันเดย์ แฟมิลี่โรสต์ ที่ แอมเบอร์ คิทเช่น

มาร่วมใช้เวลาพักผ่อนที่ หัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา กับโปรโมชั่นซันเดย์ แฟมิลี่โรสต์ ที่เหมาะสำหรับครอบครัวในวันพักผ่อนที่หัวหิน โดยอาหารจะเน้นไปที่เนื้ออบที่ถูกรังสรรค์อย่างพิถีพิถัน เช่น ขาแกะ เนื้อหมู และเครื่องเคียงมากมาย รวมถึง แซลมอนทั้งตัวที่ถูกอบในแป้งขนมปังและ ยังมีกิจกรรมโชว์มายากลเอาใจคุณหนูๆตลอดงานอีกด้วย โปรโมชั่น ซันเดย์ แฟมิลี่โรสต์จะจัดขึ้นที่ห้องอาหารแอมเบอร์ คิทเช่น ในวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม เวลา 12.00 – 15.00 น. ในราคา 1,350 ++ ต่อท่าน รวมน้ำอัดลม

Dine Along the Beach

โรงแรม หัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา (Hua Hin Marriott Resort & Spa), โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน แอน เดอะ บาราย (Hyatt Regency Hua Hin and THE BARAI), โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลหัวหินรีสอร์ท (InterContinental Hua Hin Resort), โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลล่าหัวหิน (Centara Grand Beach Resort & Villas Hua Hin) และโรงแรมฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา (Hilton Hua Hin Resort & Spa) ร่วมกันจัดมื้ออาหารสุดพิเศษ Dine Along the Beach ขึ้นเป็นปีที่สอง ณ ริมชายหาดหัวหิน ประกอบไปด้วย 5 เมนู สุดพิเศษที่จะถูกรังสรรค์ผ่านฝีมือของสุดยอดเชฟจากทั้ง 5 โรงแรมชั้นนำ เริ่มต้นตั้งแต่ 17.00 ไปจนถึง 21.00 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 และจะถูกจัดขึ้นในทุกๆวันพฤหัสบดีสุดท้ายของทุกเดือนไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ในราคา 2,499 บาทต่อท่าน อาหารจะถูกเสริฟ์พร้อมไวน์จากมอนซูน แวลลีย์ (Monsoon Valley) น้ำแร่เอเวียง (Evian) และ น้ำแร่ บาดัวท์ (Badoit) และจำกัดเพียง 50 ที่นั่งต่อ 1 วันเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งสำหรับโปรโมชั่นข้างต้นได้ที่ อีเมล huahinrestaurants@marriott.com หรือโทร +66 (0) 32 904 666.

เกี่ยวกับ หัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา

หัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 22 ไร่ บนชายหาดหัวหิน ภายในโรงแรมถูกออกแบบด้วยงานสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์นผสมผสานความงดงามของไทยโคโลเนียลสไตล์ ผู้เข้าพักสามารถเพลิดเพลินกับอาหารเลิศรสจากร้านอาหารและเครื่องดื่มกว่า 5 ร้านที่อยู่ภายในรีสอร์ท พร้อมสนุกสนานไปกับสระว่ายน้ำสไตล์ลากูน และผ่อนคลายที่ ควอน สปา นอกจากนี้โรงแรมยังเหมาะสำหรับการจัดงานประชุม งานอีเวนต์ต่าง ๆ และงานปาร์ตี้ส่วนตัวหรืองานแต่งงานริมชายหาดอีกด้วย