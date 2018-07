สัมผัสความเหนือระดับกับ THE COFFEE CLUB THAILAND APPLICATION ยิ่งใช้ ยิ่งได้รับ ให้ทุกวันเป็นวันพิเศษกว่าที่เคย

เดอะ คอฟฟี่ คลับ (THE COFFEE CLUB) ออล-เดย์ คาเฟ่ ยอดนิยมจากออสเตรเลีย เปิดตัว โปรแกรมสะสมคะแนนผ่านแอพพลิเคชั่น THE COFFEE CLUB THAILAND เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัย นอกเหนือประสบการณ์จากเมนูอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพระดับพรีเมียมที่คุณสัมผัสได้ทุกวันด้วยสิทธิพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำมากมาย และความประทับใจในโอกาสสำคัญ ที่จะทำให้ลูกค้าทุกท่านรู้สึกเป็นคนพิเศษเหนือใคร

นอกจากความพิถีพิถันในการรังสรรค์กาแฟและเมนูอาหาร ตลอดจนบริการภายในร้านแล้ว

เดอะ คอฟฟี่ คลับ ยังใส่ใจในทุกความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เราจึงขอมอบสิทธิประโยชน์ที่มากกว่าผ่านโปรแกรมสมาชิกและการสะสมคะแนนเพื่อรับความพิเศษแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ด้วยความร่วมมือจากแบรนด์ชั้นนำที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี อาทิ DTAC, Black Tie, Radley London, Brook Brothers, Zwilling และ Ripley’s Believe It or Not

โดยลูกค้าทุกคนสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกของเดอะ คอฟฟี่ คลับ ได้อย่างง่ายดายเพียงดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น THE COFFEE CLUB Thailand บนสมาร์ทโฟนแล้วลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก จากนั้นเมื่อมาใช้บริการที่เดอะ คอฟฟี่ คลับ ไม่ว่าจะดื่มด่ำกับรสชาติของกาแฟ รื่นรมย์กับเมนูโปรด สั่งของอร่อยกลับไปฝากคนที่บ้าน หรือใช้บริการแบบเดลิเวอรี่ ก็สามารถสะสมคะแนนได้ทันที โดยทุกการใช้จ่าย 1 บาทจะได้รับ 1 คะแนนสะสม

ทั้งนี้โปรแกรมสมาชิกเดอะ คอฟฟี่ คลับ แบ่งเป็น 2 ระดับคือระดับ Piccolo สำหรับผู้ที่สะสมคะแนนตั้งแต่ 15,000 คะแนนขึ้นไป และระดับ Cappuccino คือผู้ที่สะสมคะแนนตั้งแต่ 30,000 คะแนนขึ้นไป โดยทุกระดับจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถแลกรับได้ผ่านแอพพลิเคชั่น THE COFFEE CLUB Thailand โดยทั้งคะแนนรวมถึงระดับต่างๆ จะมีอายุ 12 เดือนหลังจากลูกค้าได้เข้าร่วมระดับนั้นๆ

สิทธิประโยชน์สำหรับระดับ Piccolo นั้นพิเศษด้วยการรับ Voucher มูลค่า 1,000 บาทจากเดอะ คอฟฟี่ คลับ ทันทีที่เข้าสู่ระดับ Piccolo พร้อมกับรับชุดอาหารสำหรับวันเกิดฟรีในเดือนเกิดของสมาชิก นอกจากนี้ยัง

มีเมนูฟรีประจำเดือนให้ได้ลิ้มลอง พร้อมบัตรของขวัญและส่วนลดจากแบรนด์ชั้นนำ เช่น Radley London และ Brooks Brothers และ Zwilling และสิทธิ์เข้าชมพิพิธภัณฑ์ริปลีย์ฟรีในเดือนเกิด รวมถึงประทับใจไปกับบริการรับส่งยังสนามบินในกรุงเทพฯ ด้วยรถยนต์ TOYOTA CAMRY

ส่วนสิทธิประโยชน์สำหรับระดับ Cappuccino นั้นนอกจากจะได้รับ Voucher มูลค่า 1,000 บาทจากเดอะ คอฟฟี่ คลับ ทันทีที่เข้าสู่ระดับ Cappucino พร้อมกับรับชุดอาหารสำหรับวันเกิดฟรีในเดือนเกิดแล้ว ที่พิเศษยิ่งกว่าคือจะได้ทดลองชิมเมนูใหม่ของเดอะ คอฟฟี่ คลับฟรี พร้อมรับแก้วกาแฟขนาดยักษ์ที่จัดทำขึ้นเพื่อสมาชิกระดับ Cappuccino โดยเฉพาะ อีกทั้งยังจะได้รับเชิญไปร่วมงานไพรเวทปาร์ตี้ที่เดอะ คอฟฟี่ คลับจัดขึ้นด้วย พร้อมบัตรของขวัญและส่วนลดจากแบรนด์ชั้นนำ เช่น Radley London, Brooks Brothers และ Zwilling และรับสิทธิ์เข้าชมพิพิธภัณฑ์ริปลีย์ฟรีในเดือนเกิด ที่พิเศษสุดคือจะได้สัมผัสความเหนือระดับกับบริการรับส่งยังสนามบินในกรุงเทพฯ ด้วยรถบีเอ็มดับเบิ้ลยู ซีรีส์ 5 พร้อมซิม DTAC Go! Inter ให้คุณเพลิดเพลินกับการเชื่อมต่อได้ในทุกที่ทุกเวลา

ช่วงระหว่างสะสมคะแนนเพื่อเข้ารับสิทธิการเป็นสมาชิก ทุกการใช้จ่าย 5,000 บาท สามารถรับ Voucher ส่วนลดมูลค่า 500 บาทได้ทันที และพิเศษสุดสำหรับผู้ที่มียอดคะแนนสูงสุด 5 ท่าน ในเดือนกรกฎาคม ทางเดอะ คอฟฟี่ คลับ ขอส่งความสุขด้วย voucher ที่พักจากโรงแรมอนันตรา หัวหิน รีสอร์ท 1 คืน มูลค่า 11,329 บาท

เดอะ คอฟฟี่ คลับ พร้อมเปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจสำหรับสมาชิกทุกคนด้วยสิทธิประโยชน์ เพื่อไลฟ์สไตล์เหนือระดับ

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น THE COFFEE CLUB Thailand ได้ที่ Play Store ในระบบ Android รวมถึง Window Phone และ App Store ในระบบ iOS แล้วลงทะเบียนสะสมคะแนนได้ทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ เดอะ คอฟฟี่ คลับ (THE COFFEE CLUB) ทุกสาขา หรือดูรายละเอียดได้ที่ FB : THE COFFEE CLUB THAILAND