25 ส.ค. นิทรรศการศึกษาต่อนิวซีแลนด์ (NZ Education Fair 2018) ชวนเปิดประสบการณ์ค้นหาศักยภาพ เตรียมพร้อมสู่อนาคตที่ใช่

หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand: ENZ) ร่วมกับ 46 สถาบันการศึกษาชั้นนำของนิวซีแลนด์ ขอเชิญน้องๆเยาวชนไทย ร่วมงานนิทรรศการการศึกษาต่อนิวซีแลนด์ เปิดประสบการณ์กับการศึกษาแนวใหม่ในยุคดิจิตอลของประเทศที่มีนวัตกรรมการศึกษาอันดับ 1 ของโลกด้านการเตรียมความพร้อมของนักเรียนเพื่ออนาคต ภายใต้แนวคิด “Future Proof Yourself in New Zealand: ค้นพบศักยภาพของคุณในนิวซีแลนด์” ภายในงาน เปิดให้น้องๆค้นหาความเป็นตัวตนและทดสอบดูอาชีพที่เหมาะสมในอนาคต พร้อมสัมผัสประสบการณ์จริงกับห้องเรียนจำลองแบบนิวซีแลนด์ ร่วมค้นหาเทคนิคการเรียนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย “เรียนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่าย” มุ่งเน้นให้คิดเป็นปฏิบัติจริงและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ผ่านรูปแบบการเรียนการสอนแบบอินเตอร์แอคทีฟ และภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ โดยจะเปิดให้น้องๆทดลองเรียนฟรีกับครูจากนิวซีแลนด์ภายในงานนี้เท่านั้น ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้า (รับจำนวนจำกัด)

นอกจากนี้ ภายในงาน จะมีตัวแทนการศึกษาต่อโรงเรียนมัธยม สถาบันภาษา สถาบันเทคโนโลยี และ สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำจากประเทศนิวซีแลนด์ มากกว่า 40 สถาบันมาร่วมจัดกิจกรรม ให้คำปรึกษาเรื่องทุนการศึกษา และมอบข้อเสนอพิเศษสำหรับนักเรียนไทยที่สนใจไปเรียนต่อนิวซีแลนด์ รวมถึงส่วนลดหลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรพื้นฐานต่างๆ จากสถาบันการศึกษาชั้นนำของนิวซีแลนด์ พร้อมเสวนา “ทำไมถึงต้องไปเรียนนิวซีแลนด์” และค้นพบศักยภาพเส้นทางสู่ความสำเร็จในชีวิตผ่านประสบการณ์อันมีค่าจากการศึกษาและการใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์จากผู้มีประสบการณ์ตรง โดยแขกรับเชิญพิเศษ คุณรถเมล์-คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์ ที่จะมาเปิดใจว่าทำไมส่งน้องชายคนเดียวไปเรียนที่นิวซีแลนด์ ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคมนี้ เวลา 11.00-17.00 น. ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท สนใจลงทะเบียนล่วงหน้า หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studyinnewzealand.govt.nz