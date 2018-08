พิเชษฐ กลั่นชื่น จัดแสดงการเต้นร่วมสมัยชุด “ขาวดำ : Black and White” อีกครั้งปลายสิงหาคมนี้ ณ โรงละครช้าง

พิเชษฐ กลั่นชื่น แดนซ์ คอมพานี นำการแสดงชุด “ขาวดำ : Black and White” กลับมาจัดแสดงอีกครั้ง ในวันที่ 24-26 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงละครช้าง สำหรับการแสดงชุดนี้นั้น พิเชษฐ กลั่นชื่น ศิลปินศิลปาธร (นักออกแบบท่าเต้นที่นำเทคนิคการร่ายรำแบบไทยๆ มาสร้างเป็นการแสดงร่วมสมัยหลากลายชิ้นตลอดเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา) ได้แรงบันดาลใจมาจากภาพการต่อสู้ของตัวละครในเรื่อง “รามเกียรติ์” โดยนำเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างลิง ยักษ์ และมนุษย์ มาตีความในมุมมองใหม่ว่า “การต่อสู้ คือการรักษาความสมดุล” เพราะมนุษย์นั้นต้องดิ้นรนเพื่อรักษาสมดุลระหว่างความดีและความชั่วในตัวเองเพื่อให้เกิดความสุขสงบในใจ นอกจากนั้นยังมองว่า การต่อสู้สามารถกลายเป็นการสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้ด้วย หรือแม้แต่เปลี่ยนการเผชิญหน้าให้เป็นการยอมรับซึ่งกันและกัน แนวคิดนี้ถูกถ่ายทอดผ่านการร่ายรำและการเต้นของนักเต้นทั้งหมด 6 คน ที่มีรากฐานการเคลื่อนไหวมาจากโขนที่ได้ แต่ถูกพัฒนาให้เป็นการเต้นที่มีความเป็นสากลมากขึ้น ประกอบการบรรเลงกู่ฉิน (guqin) แบบสดๆ โดยศิลปินชาวจีน หวู่ นา( Wu Na) ซึ่งเป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในประเทศจีน หวู่ นา เริ่มฝึกเล่นกู่ฉินตั้งแต่อายุ 9 ขวบ และในปี 2004 หวู่ นา เป็นนักดนตรีคนแรกของจีนที่ได้รับปริญญาโทด้านการแสดงกู่ฉิน จากการเรียนทั้งดนตรีตะวันตกและดนตรีจีน ทำให้ หวู่ นา ได้รับแรงบันดาลใจในการค้นหาติใหม่ของเสียงกู่ฉินในแนวทางที่มีความเป็นศิลปะร่วมสมัย เธอได้เล่นกู่ฉินร่วมกับดนตรีในหลากหลายสไตล์ เช่น แจ๊ส ร๊อค รวมทั้งเล่นดนตรีสำหรับการแสดงในแบบโมเดิร์นแดนซ์และละครเวที และปัจจุบันก็ยังคงออกแสดงในประเทศต่างๆกับศิลปินกลุ่มต่างๆในต่างประเทศอยู่เสมอ

การแสดงชุด “ขาวดำ “Black and White” ได้รับทุนสนับสนุนในการสร้างจาก Esplanade Theatres on the Bay ประเทศสิงคโปร์ โดยเปิดการแสดงเป็นครั้งแรกในเทศกาล da:ns festival 2011 หลังจากนั้นก็ได้รับเชิญให้ไปแสดงตามเทศกาลศิลปะการเต้นระดับโลกหลายที่ อาทิ Noorderzon Performing Arts Festival เมืองโกรนิงเกน ประเทศเนเธอร์แลนด์, Zürcher Theater Spektakel เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, December Dance 2014: International Dance Festival เมืองบรูช ประเทศเบลเยียม, Performing Arts Meeting (TPAM) in Yokohama 2015 เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น และที่ Beijing Forbidden City Concert Hall และ Shanghai Centre Theater สาธารณรัฐประชาชนจีน

การแสดงชุด “ขาวดำ:“Black and White” เคยแสดงที่กรุงเทพฯมาแล้วเมื่อกว่า 4 ปีก่อน ในเดือนสิงหาคมนี้ ระหว่างในวันที่ 24-25 สิงหาคมนี้ เวลา 19.30 น. และวันที่ 26 สิงหาคม เวลา 14.00 น. จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ การแสดงชุดนี้ จะได้กลับมาแสดงที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง ณ โรงละครช้าง ซอยประชาอุทิศ 61 บัตรราคาเพียง 500 บาท จำกัดรอบละ 100 ที่นั่งเท่านั้น สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งล่วงหน้าที่ www.changtheatre.com หรือ Facebook : Chang Theatre Tel.099-213-5639 ,095-956-9166