Ogeu น้ำดื่มพรีเมี่ยมจากฝรั่งเศส เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย นำเสนอทางเลือกใหม่ที่คู่ควรสำหรับอาหารระดับกูร์เม่ต์

IHC บริษัท อิตัลไทย ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด เปิดตัว Ogeu (โอจู) น้ำดื่มพรีเมี่ยมจากฝรั่งเศส

เจาะกลุ่มผู้มีรสนิยมในการกินดื่มในประเทศไทย พร้อมนำเสนอทางเลือกที่เหนือระดับด้วยน้ำแร่ต้นตำรับ Ogeu 1820 ที่จะช่วยเพิ่มความพิเศษให้อาหารสุดหรูสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นกว่าที่เคย

นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1820 น้ำดื่มโอจูก็ได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง จนปัจจุบันขึ้นเป็นผู้นำตลาดในฐานะ 1 ใน 4 แบรนด์น้ำแร่บรรจุขวดชั้นนำของประเทศฝรั่งเศส

ย้อนไปยังจุดเริ่มต้นเมื่อราว 200 ปีก่อน น้ำแร่โอจูมีจุดกำเนิดมาจากการค้นพบแหล่งน้ำแร่บริสุทธิ์กลางผืนป่าใหญ่ในเทือกเขา Pyrenees ที่ถูกปกป้องรักษาไว้เป็นอย่างดี จึงสะอาดบริสุทธิ์ไร้ซึ่งการรุกล้ำของเมืองใหญ่และความศิวิไลซ์ น้ำทุกหยดกลั่นกรองจากหิมะและน้ำฝนที่ตกลงบนยอดเขาแล้วค่อยๆ ไหลซึมผ่านชั้นหินลงไปใต้ดินที่ความลึกถึง 500 เมตร เป็นเวลามากกว่า 15 ปี จึงนับว่าถูกรังสรรค์ขึ้นโดยธรรมชาติและปกป้องไว้โดยธรรมชาติ ก่อนจะมาเป็นโอจูในขวดแก้วสวยหรู น้ำแร่โอจูได้รับรางวัลจากหลากหลายสถาบันชั้นนำ ซึ่งเป็นการรับรองว่าน้ำแร่โอจูมีมาตรฐานและคุณภาพสูง อาทิ รางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขัน AVPA International และรางวัลเหรียญทองระดับสูงในการแข่งขัน Monde Selection International

นอกจากนี้โอจูยังได้รับการรับรองโดยไวน์มาสเตอร์และซอมเมอลิเยร์ชื่อดังระดับโลก เจอราร์ด บาสเส็ต (Gerard Basset) ซึ่งได้รับเครื่องราชฯ OBE (Office of the Order of the British Empire) และยังได้รับเลือกให้เป็นซอมเมอลิเยร์ยอดเยี่ยมของโลกในปี 2010 โอจูคือแบรนด์น้ำแร่ธรรมชาติที่ร้านอาหารและโรงแรมระดับนานาชาติอย่างร้านอาหารคาบ็อตต์ (Cabotte) ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และโรงแรม ดู ปาเลส์ (Hotel du Palais) เมือง Biarritz ประเทศฝรั่งเศสเลือกใช้ เพราะเป็นน้ำแร่ธรรมชาติคุณภาพเยี่ยม รสชาตินุ่มนวล มีเกลือแร่ในระดับน้อย น้ำแร่ธรรมชาติชนิดนี้จึงช่วยส่งเสริมรสชาติของอาหารได้เป็นอย่างดี และยังปลอดภัยในการบริโภคสำหรับทุกคน รวมทั้งสมาชิกในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นทารก หญิงตั้งครรภ์ หรือแม้กระทั่งผู้ที่ต้องระมัดระวังปริมาณเกลือและผู้ที่มีปัญหาเรื่องไต โอจูจึงเหมาะสมคู่ควรกับทุกมื้ออาหารระดับกูร์เม่ต์ และไม่เพียงแต่โอจูจะเข้าได้ดีมากกับอาหารระดับหรู หรือไวน์ชั้นดีเท่านั้น แต่ยังเข้ากันได้ดีกับขนมอบ หรือแม้กระทั่งอาหารเช้าอีกด้วย

หลังบุกตลาดทั่วโลกมาแล้วกว่า 20 ประเทศ ในที่สุดโอจูก็พร้อมเปิดตัวในประเทศไทย ภายใต้การนำเข้าและจัดจำหน่ายโดย IHC บริษัท อิตัลไทย ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด โดยจับมือกับร้านอาหารฝรั่งเศส ที่ดี่ ที่สุด 6 แห่ง โดยทุกร้านพร้อมให้บริการน้ำแร่ธรรมชาติโอจูเคียงคู่กับเซตเมนูสุดพิเศษ เพื่อต้อนรับการเปิดตัวในประเทศไทยตลอด 15 วัน ระหว่างวันที่ 15-31 สิงหาคม นี้

น้ำแร่ธรรมชาติโอจูที่มีคุณภาพสูงและความพิเศษเฉพาะตัว บรรจุในในขวดทรงสูงที่มีสีเป็นสัญลักษณ์ เช่นสีฟ้าสำหรับน้ำดื่มแบบสติล และสีแดงสำหรับน้ำดื่มแบบสปาร์คกลิ้ง ฝาขวดเป็นสีธงชาติของฝรั่งเศส แสดงให้เห็นถึงความหรูหรา และคุณภาพระดับสินค้าที่ผลิตในประเทศฝรั่งเศส เช่นเดียวกับอาหารของฝรั่งเศสที่องค์กรยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลก

ชาวไทยผู้มีรสนิยม เปี่ยมสไตล์ และเชื่อมั่นในคุณภาพของน้ำดื่มจากฝรั่งเศส สามารถสัมผัสความพิเศษและความหรูหราของโอจูได้ในร้านอาหาร โรงแรม และคาเฟ่ชั้นนำทั่วประเทศไทยได้ตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม 2561 นี้เป็นต้นไป