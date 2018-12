สนุกกับแฟชั่น มิกซ์แอนด์แมทช์ได้ สาวๆ สายแฟ & สายชิค พบกับพาเหรดช้อปฯ เปิด FABLAB Store  สาขา 5 แฟชั่นไอส์แลนด์

สาวๆ สายชิค กรี๊ดสนั่น เพราะ คุณศิรดา หันนาคินทร์ กรรมการผู้จัดการ แห่ง FABLAB Store ร้าน Multi-Brand ที่รวบรวมแบรนด์ดังจากโลกออนไลน์ไว้มากกว่า 120 แบรนด์ ครอบคลุมแฟชั่น 4 สไตล์ ได้แก่ Street, Everyday, Active และ Boutique จัดงาน ฉลองเปิดสาขาที่ 6 เพื่อให้ ร้าน FABLAB เป็นFabulous Laboratory ที่ให้สาวๆมาทดลองมิกซ์แอนด์แมทช์แฟชั่นเริ่ดๆตามสไตล์ที่ “ใช่ตัวเองมากที่สุด” และเป็น Fashion Destination ของสาวๆทุกคนได้มีความสุขกับการแต่งตัว ณ บริเวณชั้น 2 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ภายในงานมีเซเรบริตี้ นักแสดง และเจ้าของแบรนด์ไทยดีไซน์เนอร์หลากหลายแบรนด์ อาทิ 5 หนุ่มจาก Conversation Thailand , สายป่าน อภิญญา สกุลเจริญสุข , บิ๊ก ทองภูมิ สิริพิพัฒน์, มิ้ง ยูมิโกะ สุชิยะ, แพรวา ณิชาภัทร ฉัตรชัยพลรัตน์, น้ำฝน พัชรินทร์, กรีน อัษฏาพร, คริสซี่ กฤษณ์สิรี, เรนเดียร์ ปฤสยา, น้ำตาล ทิพนารี, จูน ธีรตี ฯลฯ มาอัพเดทความชิค และเทรนด์แฟชั่นล้ำๆ กันแบบเต็มที่ นอกจากนั้น ภายในงานนี้เอ็มดีสาวสวย เตรียมฉลองการเปิดสาขาใหม่ FABLAB Fashion Island มอบส่วนลดสูงสุดถึง 50% ให้กับลูกค้าตั้งแต่วัน Grand Opening 1 ธันวาคม 2018 ถึง 30 ธันวาคม 2018 ด้วย

ศิรดา หันนาคินทร์ กรรมการผู้จัดการ ร้าน FABLAB Store เผยว่า FABLAB ก่อตั้งขึ้นจากความรักในด้านแฟชั่น และเล็งเห็นช่องว่างในการทำธุรกิจออนไลน์จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เพราะอยู่ในวงการแบรนด์ออนไลน์มาก่อน เลยเกิดไอเดียการสร้างหน้าร้านขึ้นมาเพื่อรวบรวมแบรนด์ไทยคุณภาพดี หลากหลายสไตล์ไว้ในร้านเดียว FABLAB เป็นหน้าร้านให้กับแบรนด์ออนไลน์ ซึ่งเป็นตัวกลางที่ช่วยลดช่องว่างระหว่างแบรนด์กับลูกค้า เมื่อลูกค้าได้มาเห็นและทดลองสินค้าจริง จะเกิดความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อมากขึ้น จุดเด่นของร้าน FABLAB คือ ให้ความสำคัญกับการคัดสรร “คุณภาพของสินค้า” ทั้งดีไซน์ที่แปลกใหม่จากแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูง รวมถึงคุณภาพในการผลิตและตัดเย็บสินค้าต้องดี ในราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ FABLAB ยังมีความตั้งใจที่จะสร้างร้าน Multi-Brand ที่เป็น Multi-Style ขึ้นมา เพราะเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า “ผู้หญิง…ไม่จำเป็นต้องตัวแบบเดิมซ้ำๆ แต่สามารถสนุกกับแฟชั่น และมิกซ์แอนด์แมทช์ได้หลากหลาย

FABLAB ต้องการเป็นเหมือนห้องทดลองที่ให้สาวๆได้มาทดลองมิกซ์แอนด์แมทช์แฟชั่นเริ่ดๆ เป็นที่มาของการวางคอนเซ็ปต์ 4 โซน 4 สไตล์ ในการออกแบบหน้าร้าน เพื่อแบ่งแยกแนวสินค้าออกเป็น 4 ประเภท ให้สะดวกต่อการเลือกซื้อของลูกค้าและเพิ่มความหลากหลายให้กับสินค้าร้าน Street รวบรวมสินค้าแนวสตรีทเจ๋งๆซึ่งสินค้าบางอย่างมีขายแบบ Exclusive เฉพาะที่ร้าน FABLAB เท่านั้น เสื้อผ้า แบบ Everyday หลากหลายแนวเพิ่มความสนุกสนานให้กับชุดที่ใส่ในชีวิตประจำวัน Active ชุดกีฬาและชุดว่ายน้ำเน้นดีไซน์เก๋ๆ Boutique ดีไซน์ที่หรูหราบวกกับคุณภาพของสินค้าที่ทางร้านให้ความสำคัญในการคัดสรรมาอย่างดี ฯลฯ

ร้าน FABLAB Store รวบรวมแบรนด์ดังจากโลกออนไลน์ไว้มากกว่า 120 แบรนด์ ทางร้านมีสไตล์การตกแต่งร้านที่เป็นเอกลักษณ์ โดยคำนึงถึงทั้งความสวยงามสะดุดตาของหน้าร้าน และฟังก์ชั่นการใช้งานที่สะดวกต่อลูกค้าโดยการแยกสินค้าออกเป็น 4 โซน ตามแฟชั่น 4 สไตล์ที่ทางร้านได้คัดสรรมา ได้แก่ Street, Everyday, Active และ Boutique ด้านไฮไลท์ สำหรับเสื้อผ้า Zone Everydayได้แก่ With it Store, Think of, Wild blue, Highestjump, AYNIRISM Zone Street ได้แก่ ASIRA bkk, Juth that Zone Boutique ได้แก่ Monosodium, Potjanat boutique, More is More, Less is more, Dopamina Plus Size Zone ACTIVE ได้แก่ Swim up, Sabina เครื่องประดับประกอบด้วย Twenry teenunit acc10, Gemme more, Mulila, Cherd Chai รองเท้า ประกอบด้วยChershu .official, Journey shoes, The Candycups, Duet กระเป๋า ประกอบด้วย Polkadot ฯลฯ

ทั้งนี้มีข่าวดีสำหรับสาวๆ สาวก FABLAB Store เพื่อฉลองการเปิดสาขาใหม่ FABLAB Fashion Island ทางร้านมอบส่วนลดสูงสุดถึง 50% ให้กับลูกค้าตั้งแต่วัน Grand Opening 1 ธันวาคม 2018 ถึง 30 ธันวาคม 2018 นอกจากนี้สามารถพบกับร้าน FABLAB Store ทั้ง 5 สาขา ได้ที่ Siam Center (ชั้น1 ในโซน The Wonder Room), Ekamai (ร้านตั้งอยู่ระหว่างซอยเอกมัย 12 และเอกมัย14 ใน Park Avenue), Central East Ville (ชั้น1 ถัดจากร้าน Starbuck)Icon Siam (ชั้น2 ในโซน Cazh) และสาขาใหม่ล่าสุด Fashion Island (ชั้น2 ตรงข้าม Istudio)