ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังจังหวัดอุบลราชธานี ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจTO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจTO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนโดยมีนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ เลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE และที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการทุกหมู่เหล่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และเยาวชนสมาชิกTO BE NUMBER ONE IDOL เฝ้ารับเสด็จ

“จังหวัดอุบลราชธานี”เป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้น้อมนำแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวัยรุ่นและเยาวชนให้หลีกเลี่ยงและห่างไกลยาเสพติด โดยการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน มีองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุน และมีการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบันจังหวัดอุบลราชธานีมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6 -24 ปี กว่า 5 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 99.97 , ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา สถานประกอบการและชุมชน กว่า 4 พันชมรม และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE กว่า 890 แห่ง

โดยในปี 2561 จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1 และมีผลงานของชมรมประเภทอื่นๆคือชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมพิทยาคม ต้นแบบระดับทอง ชมรมTO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท กิจตรงยามาฮ่าอุบลราชธานี จำกัด รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 และชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในขณะที่“โรงเรียนพิบูลมังสาหาร” อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานีได้มีการจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ขึ้นในปีพุทธศักราช 2557 ปัจจุบันมีสมาชิก 3,137 คน การดำเนินงานที่ผ่านมา ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่สมาชิก พัฒนาให้เยาวชนเป็นคนที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบด้านการเรียน ดูแลตนเองให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมยิ่งขึ้น รู้จักปฏิเสธสิ่งเสพติด อันเป็นการสนองพระดำรัส “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพิบูลมังสาหาร มีการจัดการกองทุนด้วยการให้สมาชิกในชมรมทำลิสแบรน กล้วยเบรกแตก และเสื้อ ออกจำหน่าย รวมทั้งเงินรางวัลที่ได้จากการประกวดแข่งขันต่างๆ ชมรมฯมีการดำเนินกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การต่อต้านยาเสพติด การรณรงค์งดสูบบุหรี่ จัดอบรมแกนนำและเครือข่ายกิจกรรมกีฬา ศิลปะ และการออกค่ายอาสาพัฒนา เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกเรียนรู้ประสบการณ์ที่หลากหลาย กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก

ส่วนศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพิบูลมังสาหาร เปิดให้บริการทุกวัน ในช่วงเช้า พักกลางวัน และหลังเลิกเรียน มีกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของสมาชิก เช่น ร้องเพลง เต้น เล่นดนตรี กิจกรรมผ้ามัดย้อม สอนวาดภาพเหมือนการประดิษฐ์ และพัฒนาบุคลิกภาพ

ในการนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุบลราชธานี พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้า พระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง ทั้งยังพระราชทานพระดำริในการแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมแก่สมาชิก TO BE NUMBERONEจากสถานศึกษาต่างๆที่ขอพระราชทานคำปรึกษา จากนั้นทรงแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ร่วมกับสมาชิก TO BE NUMBER ONE IDOL