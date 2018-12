คิงเพาเวอร์ผนึกแอคคอร์เปิด”โอเรียนท์เอ็กซ์เพรส” ผุดโรงแรมหรูแรกของโลกในไทยดันเศรษฐกิจโต

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ผนึกแอคคอร์ เจ้าของแบรนด์โรงแรมระดับโลก นำ “โอเรียนท์ เอ็กซ์เพรส” ปักธงแห่งแรกในโลก ที่ “เรียนท์ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพมหานคร” เปิดประวัติศาสตร์ท่องเที่ยวไทยในเวทีโลก

นายเซบาสเตียน บางแซง ประธานกรรมการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร แอคคอร์โฮเทล เปิดเผยว่า ได้เลือกใช้แบรนด์โรงแรม “โอเรียนท์ เอ็กซ์เพรส” ในเครือแอคคอร์ มาเปิดโดยใช้ชื่อ “โอเรียนท์ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพมหานคร หรือ Orient Express Mahanakorn Bangkok เป็นแห่งแรกของโลกในอาคารมหานคร คิงเพาเวอร์ ของกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ผู้นำการบุกเบิกธุรกิจดิวตี้ฟรีในเมืองไทยมาอย่างยาวนาน เพื่อเป็นการร่วมกันสร้างสรรค์อนาคตทั้งทางด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตต่อไปอย่างเข้มแข็ง

จุดเด่นของแบรนด์โอเรียนท์ เอ็กซเพรส คือการขื่อเสียงดั้งเดิมของขบวนรถไฟท่องเที่ยวหรูหราระดับโลก เมื่อนำแบรนด์มาใช้ก็จะเป็นเสมือนพาสปอร์ตการท่องเที่ยวและนำเสนอเรื่องราวการเชื่อมโยงโลกตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ด้วยคุณภาพการนำเสนอความเป็นวิถีวัฒนธรรม และการผจญภัยไปกับโลก

อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ การร่วมมือกันกับแอคคอร์ครั้งนี้ จะช่วยเติมเต็มให้กรุงเทพฯ เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ที่สมบูรณ์แบบเป็นจุดหมายปลายทางแห่งเวิลด์คลาส อันจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและนานาชาติทั่วโลก ทำให้ไทยเป็นประเทศท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ของโลกต่อไปได้ในอนาคต

ภายในโรงแรม โอเรียนท์ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพมหานคร จะเปิดบริการต้นปี 2562 ประกอบด้วยห้องพักหรู 154 ห้อง ห้องเพนท์เฮาส์ 2 ห้อง ห้องสวีท 9 ห้อง โดยได้จัดสรรชั้นเฉพาะทางด้านบริการสุขภาพ ประกอบด้วย สระว่ายน้ำกลางแจ้ง จากุซซี่ เอ็กซ์เพรส สปา บาย เกอร์แลง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์

ขณะเดียวกันผู้เข้าพักในโรงแรม ยังสามารถใช้สิทธิประโยชน์ในการขึ้นไปยังจุดชมวิว มหานคร สกายวอล์ค ชั้นสูงสุดของอารมหานครชั้น 78 ได้ด้วย เรื่อยไปจนถึงการไปขมไฮไลต์ในบริเวณชั้น 74, 75 รวมถึงการไปช็อปปิ้งร้านค้าดิวตี้ฟรี คิง เพาเวอร์ ชั้น 1-2-3-4 ซึ่งมีทั้งสินค้าแบรนด์เนม และสินค้าไทย ให้เลือกจับจ่ายใช้เงินอย่างสะดวกสบายตลอดการพักอยู่ในโรงแรมดังกล่าว

สำหรับห้องอาหาร ในโรงแรม ประกอบด้วย 2 ร้านชั้นนำ ได้แก่ 1.ร้านอาหาร MOTT 32 อยู่บริเวณ 2 ซึ่งมีความโดดเด่นเป็นฐานะร้านตามถนนMOTT32 ในนิวยอร์ก และ 2.ร้านอาหารมหานที อยู่ชั้น 5 โดยเดวิด ธอมป์สัน เป็นผู้ออกแบบร้านอาหารชั้นำ อาทิ ร้าน Nahm ที่ลอนลอนและกรุงเทพ กับ Long Chim ในเอเชียและออสเตรเลีย Aaharm ในฮ่องกง

ทั้งนี้แบรนด์ โอเรียนท์ เอ็กซ์เพรส มีชื่อเสียงมานานกว่า 135 ปี เป็นแรงบันดาลใจให้เหล่านักเขียน ผู้กำกับภาพยนต์ แขกผู้มีชื่อเสียงเข้ามาเยี่ยมเยือน อาทิ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ , โคโค ชาแนล, เกรแฮม กรีน, และอื่น ๆ อีกทั้งยังสามารถอ้างอิงได้ในฐานะของสถานที่ในนวนิยายที่มีชื่อเสียงระดับโลกเรื่อง Murder on the Orient Express และตอนหนึ่งในภาพยนตร์ของเจมส์ บอนด์ คือ From Russia with Love ดังนั้นแบรนด์โอเรียนท์ เอ็กซ์เพรส จึงเป็นแบรนด์ระดับโลกที่อยู่ในความการจดจำของผู้คนทั่วโลก เมื่อกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ นำแบรนด์มาเปิดบริการในไทย จะช่วยนำพาประเทศให้ทั่วโลกรู้จักและหันมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นทุกปี

ทางด้าน ทริสตัน อัวร์ ดีไซน์เนอร์ระดับอินเตอร์ กล่าวย้ำว่า ได้รังสรรค์การตกแต่งโรงแรมแห่งนี้ในสไตล์เดคโค ผสมผสานความโอ่อ่าของขบวนรถไฟโอเรียนท์ เอ็กซ์เพรส ให้เข้ากับตึกระฟ้าอย่างคิง เพาเวอร์ มหานคร โดยออกแบบทำให้ห้องนอนและห้องน้ำโอ่โถงมระดับเป็นอย่างมาก

เรื่องและภาพโดย -เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน : บล็อกเกอร์ #gurutourza