ซีพีเอ็น ชูประเทศไทยเป็นเคาท์ดาวน์แลนด์มาร์คระดับโลก จัดงานยิ่งใหญ่กระหึ่มราชประสงค์ และภูเก็ต

เซ็นทรัลเวิลด์ จัดเต็มความยิ่งใหญ่ กระหึ่มราชประสงค์ สมกับเป็น “The Real & Original Countdown Landmark of All Time” ที่ดีที่สุดตลอดกาลของไทยกว่า 19 ปี

ปักหมุดเป็น Countdown Entertainment หนึ่งในเช็คลิสต์ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต้องมาชมความอลังการด้วยพลุสุดตระการตา และแสงสีเสียงมัลติมีเดีย และความมันส์แบบ 360 องศา

ปั้นเซ็นทรัล ภูเก็ต ผงาดขึ้นแท่นแลนด์มาร์คเคาท์ดาวน์ระดับโลกแห่งใหม่ของไทย ด้วยงานCentral Phuket International Countdown 2019

กรุงเทพฯ– บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, AIS และพันธมิตรต่างๆ ร่วมสร้างปรากฏการณ์งานเคาท์ดาวน์ระดับโลกกระหึ่มราชประสงค์ ในงาน “AIS Bangkok Countdown 2019” ยิ่งใหญ่สมกับเป็น “The Real & Original Countdown Landmark of All Time” หรือ แลนด์มาร์คเคาท์ดาวน์ระดับโลกตัวจริงที่ดีที่สุดตลอดกาลของไทยมายาวนานถึง 19 ปี ที่ centralwOrld ใจกลางกรุงเทพฯ ซึ่งเปรียบเสมือน ‘ไทมส์สแควร์’ ของไทย จัดเต็มโชว์มัลติมีเดียแสงสีเสียงแบบ 360 องศารอบทิศทาง พลุสุดอลังการกระหึ่มย่านราชประสงค์ พร้อมระเบิดความมันส์ให้แดนซ์ข้ามปีไปกับคอนเสิร์ตจากศิลปินท็อปของไทย อาทิ BNK48 / SB Five / เจ-เจตริน และเจ้านาย / ดา เอ็นโดรฟิน/ วงโปเตโต้ / โจอี้ บอย / 25 Hours และ 10 ดีเจระดับท็อปของเอเชีย โดย Synchronize การแสดงคอนเสิร์ตไปบนจอ the panOramix จอดิจิทัลอินเทอร์แอคทีฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกเสมือนได้ใกล้ชิดศิลปินบนเวที พร้อมนับถอยหลังสู่ศักราชใหม่กับเหล่า พรีเซนเตอร์จากครอบครัว AIS นำโดย เจมส์-จิรายุ, แต้ว-ณฐพร, เป็ก-ผลิตโชค, เบลล่า-ราณี, เต้ย-จรินทร์พร และพุฒ-พุฒิชัย สร้างปรากฏการณ์ใหญ่ระดับโลก ในบรรยากาศสนุกและปลอดภัย ที่มีการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด ณ บริเวณ ด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

นอกจากนี้ ซีพีเอ็นยังสร้างอีกปรากฏการณ์ความยิ่งใหญ่ให้กับประเทศด้วยการจัดอีกหนึ่งงานเคาท์ดาวน์ระดับอินเตอร์ที่เซ็นทรัล ภูเก็ต ภายใต้ชื่อ “Central Phuket International Countdown 2019” ในคอนเซ็ปต์ ‘The Reflection of Celebration’ งานเคาท์ดาวน์ที่ผสานความเป็นหนึ่งเดียวของดนตรีและศิลปินทั้งไทยและสากลอย่างลงตัวพร้อมดันภูเก็ตขึ้นแท่นแลนด์มาร์คเคาท์ดาวน์ระดับอินเตอร์แห่งใหม่ของไทย ด้วยโชว์พิเศษเทคนิคแสง สี เสียงแบบ Music synchronized และที่สุดของความมันส์จากคอนเสิร์ตและดีเจระดับ World ranking – DJ Whitenoise ที่เคยเล่นใน Tomorrowland เทศกาลดนตรี EDM ระดับโลก DJ Camine ดีเจที่เป็นไอดอลชื่อดังชาวเกาหลี, DJ Lee Van William ดีเจชาวอังกฤษ และการแสดงพลุหลากสีสันประกอบเพลงที่ได้แรงบันดาลใจจากความสวยงามและวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ของเมืองภูเก็ต

งาน THAILAND & AIS BANGKOK COUNTDOWN 2019 จัดขึ้น ณ แลนด์มาร์คเคาท์ดาวน์ของซีพีเอ็น 13 สาขาทั่วประเทศ ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล ภูเก็ต, เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต, เซ็นทรัลพลาซา ระยอง, เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่, เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา, เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี, เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช, เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย, เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่, เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช, เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย, และเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก โดยในทุกปีจะมาพร้อมคอนเซ็ปต์ใหม่ๆ ที่จะสร้างความเซอร์ไพรซ์ตื่นตาตื่นใจให้กับชาวไทยและผู้คนทั่วโลกด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม แสง สี เสียง รูปแบบใหม่ๆรวมทั้งการแสดงพลุตระการตา สร้างความบันเทิงเต็มรูปแบบจนเป็นแลนด์มาร์คแห่งการฉลองนับถอยหลังสู่ปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่ในทุกโลเคชั่น