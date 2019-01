‘สุโขทัย’ เปิดบ้าน ดันกระแสเที่ยวชุมชน สัมผัสมนต์เสน่ห์เมืองเก่าในตำนาน

ต้อนรับปีหมูทอง ชวนเที่ยวสุดฮิต ติด #เมืองรองมันมาแรง ขอพาเยือนเมืองกรุงเก่าสุโขทัย ย้อนรอยประวัติศาสตร์ คุณค่าแห่งการเรียนรู้ ชวนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติกันให้ชื่นมื่น ร่วมสร้างซิกเนเจอร์ตามแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้กลายเป็นแลนด์มาร์คที่ต้องกล่าวขานกันในวงกว้าง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ รายการสมุดโคจร On The Way โดยกูรูท่องเที่ยวชื่อดัง จ๊อบ-นิธิ สมุทรโคจร พาเปิดโลกแห่งการท่องเที่ยวสไตล์ Local เล็งเห็นศักยภาพของคนในชุมชน เร่งพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งออกสู่สาธารณชนให้เป็นที่รู้จัก ชวนตื่นตาตื่นใจไปกับงานศิลปะไม้สุดคลาสสิคที่สืบทอดกันมากว่า 40 ปี ณ ชุมชนฟันไม้แกะสลัก จากนั้นแวะจิบกาแฟชิลๆ ริมทุ่งนา กาแฟเย็นสูตรดั้งเดิมที่โดดเด่น ด้วยเอกลักษณ์การตกแต่งจานเสิร์ฟแบบร่วมสมัย ดื่มด่ำธรรมชาติเต็มสตรีมแบบ 360 องศา ต่อด้วยไปสนุกสนานกันต่อที่ชุมชน 2 วัฒนธรรม บ้านโซกเปือย ดินแดนไทย-อีสาน ชมโชว์พื้นบ้านที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ ก่อนกลับแวะเชิญสักการะ พระอจนะ ตำนานของพระพูดได้ที่วัดศรีชุม เสริมความเป็นสิริมงคลในปีใหม่นี้ หนึ่งในโบราณสถานเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวสุโขทัยที่ควรพลาด เรียกได้ว่าครบเครื่องเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างแท้จริง

สุโขทัย ยังมีเรื่องราวอีกหลากหลายรอให้คุณไปเรียนรู้และสัมผัสมนต์เสน่ห์รอยยิ้มของชาวบ้าน เปิดรับความสุขแบบพอดี…มาเที่ยวจังหวัดสุโขทัยกัน ในรายการ สมุดโคจร On The Way : สุโขทัย วันเสาร์ ที่ 5 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 28 (3SD) หรือติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/samudkojorn/