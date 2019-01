เมิร์ซ เอสเธติกส์ เปิดแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ จัดงาน Merz Aesthetics Starry Night, I Dream for your Successful Journey ขอบคุณคู่ค้าที่ร่วมเดินทางมาด้วยกัน

มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น, รู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้น และมีความงดงามดูดียิ่งขึ้น (Live Better, Feel Better and Look Better) คือพันธกิจประโยคสั้นๆ ที่คอยผลักดันให้ เมิร์ซ เอสเธติกส์ ไทยแลนด์ จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมความงามโดยไม่หยุดพักนับตั้งแต่ที่เข้ามาเปิดสาขาที่ประเทศไทยในปี 2015 และตลอดระยะที่ผ่านมา เมิร์ซ เอสเธติกส์ ได้นำเสนอเทคโนโลยีความงามระดับโลกสู่ตลาดความงามไทยมากมาย อาทิ เครื่องอัลเทอร่า, โบเยอรมัน และฟิลเลอร์สวิส จนบริษัทได้รับความเชื่อมั่นจากคลินิกความงามทั่วประเทศ เกิดเป็นความร่วมมือทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง สร้างเป็นแรงบันดาลใจ ความมั่นใจ และความสุข พร้อมส่งต่อถึงมือคนไทยทุกคน

ภก. กิตติวรรณ รัตนจันทร์ ผู้จัดการใหญ่ เมิร์ซ เอสเธติกส์ ไทยแลนด์และอินโดไชน่าเปิดเผยว่า “เมิร์ซ เอสเธติกส์ ไทยแลนด์ เป็นบริษัทย่อยของ Merz Pharma Germany จากทั้งหมด 70 ประเทศทั่วโลก และมีพนักงานรวมมากกว่า 3,000 คน โดยงานหลักของเมิร์ซคือการพัฒนาเทคโนโลยีความงามให้กลายเป็นองค์กรด้านเทคโนโลยีความงามชั้นนำระดับโลก ที่คนไทยชื่นชอบและเชื่อถือ ที่สำคัญความงามของคนไทยถือเป็นเสน่ห์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดังนั้น Product and innovation ทุกชนิดของเมิร์ซต้องเป็นแบบ The One and Only แบบหาที่ไหนไม่ได้ ที่สำคัญในทุกขั้นตอน เราจะคิดถึง Physician and Patients เป็นอันดับแรก คือต้องโฟกัสที่ลูกค้าก่อน และไม่ใช่เฉพาะกับผู้ที่มารับบริการเท่านั้น แต่เราหมายถึงผู้มีส่วนร่วมทุกคน ทั้งแพทย์, เจ้าของคลินิก หรือแม้แต่พนักงานหน้าร้าน ล้วนเป็นคนสำคัญที่เราต้องโฟกัสทั้งสิ้น เพราะการที่ลูกค้าเห็นถึงความตั้งใจที่จะนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้พวกเขา ถือเป็นความภูมิใจที่หาจากไหนไม่ได้ และนับเป็นทัศนคติในด้าน Passionate people ที่ทำให้เมิร์ซมีความมุ่งมั่น มีความเคารพกับลูกค้าและบุคลากร และมี winning attitude ที่ทำให้เราอยู่ในตำแหน่งผู้นำมาตลอด 1 ศตวรรษ”

เมิร์ซ เอสเธติกส์ ไทยแลนด์ ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมาตลอดระยะเวลา 4 ปี ทั้งจากผู้ใช้บริการและคลินิกคู่ค้า เพราะการทำธุรกิจของเราจะอยู่ในลักษณะของ B2B2C ทำให้เทคโนโลยีอันเป็น The One and Only ซึ่งได้รับความเชื่อมั่นจากบรรดาคลินิกเสริมความงามมากมาย ซึ่งในปัจจุบันเรามีคลินิกคู่ค้าอยู่กว่า 500 คลินิกทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มคู่ค้าหลักอย่าง Super premium และ Premium clinic ที่ล้วนเน้นการเสริมความงามในระดับพรีเมียม ทำให้เทคโนโลยีความงามอย่าง เครื่องอัลเทอร่า, โบเยอรมัน และฟิลเลอร์สวิส กลายเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ได้อย่างดี

“การเติบโตที่มั่นคงเป็นผลมาจากการทำงานหนักของทุกคนในองค์กร และที่ขาดไม่ได้คือคลินิกคู่ค้า ที่ต่างก็สนับสนุนเป็นอย่างดีเสมอมา และเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณบุคลากรและคลินิกคู่ค้า ในต้นปี 2019 นี้ เราจึงได้จัดงาน ‘Merz Aesthetics Starry Night, I Dream for your Successful Journey’ ขึ้น โดยงานนี้จะเป็นเหมือนปาร์ตี้แทนคำขอบคุณ ที่เมิร์ซจะมอบให้ทุกคน พร้อมทั้งยังเป็นเวทีที่ใช้ประกาศเกียรติคุณแก่คู่ค้าคนสำคัญอีกด้วย โดยในค่ำคืนแห่งความสำเร็จนี้ จะเป็นตัวแทนความภาคภูมิใจ และเป็นสิ่งบ่งบอกว่าเมิร์ซและคลินิกคู่ค้าจะคอยร่วมมือกันส่ง แรงบันดาลใจ ความมั่นใจ และความสุข ส่งต่อไปถึงคนไทยทุกคน” ภก. กิตติวรรณ กล่าว

สำหรับในปี 2019 นี้ เมิร์ซ เอสเธติกส์ ไทยแลนด์ จะมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนตลาดความงามไทย พร้อมมุ่งเพิ่มตัวเลขการเติบโตของบริษัทสู่หลัก 600 ล้านบาท โดยจะโฟกัสที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมความงามที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าเช่นเดิม ซึ่งบริษัทจะนำเข้าเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้น ทั้งในด้านเครื่องมือแพทย์ดูแลรูปร่าง และเวชภัณฑ์ความงามเพื่อผิวหน้า อีกทั้งเรายังเตรียมขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ในตลาดความงามของกลุ่ม CLMV เพื่อให้เมิร์ซเป็นส่วนหนึ่งของ Business solution ของคู่ค้า และยังเป็นการขานรับแนวโน้ม Aesthetic industry และ Medical tourism ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย นอกจากนี้จะยกระดับความสุขของคนไทยผ่านกิจกรรมและแคมเปญต่างๆ เหมือนในปลายปี 2018 ที่เมิร์ซได้จัดแคมเปญใหญ่ ชื่อว่า Merz Aesthetics Serendipity Journey of Successful women โดยการจับมือกับ PATINYA เปิดตัวคอลเลกชั่นเสื้อผ้าสุด Exclusive ถ่ายทอดผ่าน Successful women ทั่วฟ้าเมืองไทย ซึ่งก็ได้สร้างกระแสเคลื่อนไหวสังคม จุดประกายให้คนเริ่มต้นค้นหาความสุขในตัวเอง แบบ #สวยสร้างสุข และ #สุขสร้างสำเร็จ คอยสร้างที่สุดแห่งแรงบันดาลใจแก่ผู้หญิงไทยทั่วประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทย (Social movement) ต่อไป

ติดตามเรื่องราวดีๆ และที่สุดแห่งแรงบันดาลใจจาก เมิร์ซ เอสเธติกส์ ไทยแลนด์ ได้ทาง www.merzclubthailand.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook: MerzAestheticsThailand หรือโทร. 02-229-9696