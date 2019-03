อินิชิเอทีฟ และ เอ็นเซ็มเบิล ในเครือ ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส คว้า 8 รางวัล จากงาน MAAT Media Awards 2018

การประกาศรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับชาว Media กับงาน MAAT Media Awards 2018 วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม Radisson Blu Plaza จัดโดย สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย

ในปีนี้งาน MAAT Media Awards 2018 จัดขึ้นภายไต้คอนเซปต์ “Transformation” โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณ “เท็ด” วรเทพ รางชัยกุล มากล่าวเปิดงานและให้แง่คิดดีๆเกี่ยวกับ “Successful Transformation”

พอมาถึงช่วงประกาศรางวัลก็เป็น อินิชิเอทีฟ และ เอ็นเซ็มเบิล ในเครือ ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส จับมือคว้ารางวัลจากงาน MAAT Media Awards 2018 จากแคมเปญเจ๋งๆมากมายในหลากหลายสาขา

คุณสุกัญญา วงศ์สมัย Business Director กับรางวัล Gold จากแคมเปญ CPG “Gratefulness”

สาขา Best use of Media for good

เวทีนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีที่มีมาตราฐานสูงงานหนึ่งของประเทศไทย เพราะนอกจากจะมีการแข่งขันที่สูงขึ้นในทุกๆปีอยู่แล้ว คณะกรรมการทุกท่านที่มาร่วมตัดสินก็ถือได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญและคร่ำหวอดในแวดวงธุรกิจและการตลาดมาอย่างยาวนาน

คุณสิริพร แม้นญาติ Business Director กับรางวัล Gold จากแคมเปญ The New King Power Rangnam สาขา IMC/Multiple Platform awards

“ทุกรางวัลที่เราได้มาในวันนี้จริงๆแล้วมีทีมงานที่อยู่เบื้องหลังอีกมากมาย ก็อยากจะฝากรางวัลนี้ไปให้

กับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รางวัลนี้ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่นอกจากจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับพวกเราทุกคนที่ ไอพีจี มีเดียแบรนด์สแล้ว ยังถือเป็นเครื่องเตือนใจให้เราพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆ เพื่อสร้างแคมเปญทางการตลาดที่นอกจากจะตอบโจทย์แล้วยังสามารถที่จะต่อยอดความสำเร็จให้กับลูกค้าของเราอีกด้วย”

ดร.ธราภุช จารุวัฒนะ Group CEO, IPG Mediabrands

“การวางแผนสื่อในปัจุบันมีมิติที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งในเรื่องของ Media Platform และโดยเฉพาะ

กับตัว Consumer ที่ อินิชิเอทีฟ เรามีหลักที่เรียกว่า Infinity Loop ที่เป็นวิธีคิดและวิธีการทำงาน

ให้พวกเราทุกคนสร้างสรรค์ผลงานที่มีมาตราฐานในทุกๆชิ้นซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญในการคว้างรางวัลครั้งนี้”

คุณมาลี กิตติพงศ์ไพศาล Initiative CEO กล่าวเสริม

ทีม อินิชิเอทีฟ และ เอ็นเซ็มเบิล และผู้บริหาร ในเครือ ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส

“เอ็นเซ็มเบิล ในฐานะที่เป็น Creative Content Agency เราต้องทำงานใกล้ชิดกับฝั่ง Media เป็นอย่างมากในการสร้างสรรค์เนื้อหาที่โดนใจให้กับบรรดาแคมเปญที่มีความหลากหลายเหล่านี้ ซึ่งเรามองว่าในปัจจุบันการใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเดียวไม่เพียงพอแต่ต้องอาศัยการใช้ Data มาเป็นส่วนสำคัญในการทำงานด้วยถึงจะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

คุณดิว อินทปัญญา Chief Content Officer กล่าวเสริม

รายละเอียดรางวัลที่ ไอพีจี มีเดียแบรนด์สคว้าในปีนี้

The New King Power Rangnam

Gold-IMC/Multiple Platform awards

SIlver-Best Communication Strategy

Chaindrite “See its – Kill its”

Bronze-Best use of Media Automation

CPG “Gratefulness”

Gold-Best use of Media for good

Clean and Clear “Be your own Influencer”

Bronze -Ambient and Special Events

Brand’s Gen U “THINK FAST GET FREE”

Bronze-Best Engagement Strategy

กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ “60 วันสานฝันสร้างบ้านแม่นก“

Bronze- Best use of Media for Good

มหาวิทยาลัยรังสิต WTF (What the faculty)! สอนวิชาแบบนี้ก็ได้หรือ?

Bronze- Best use of Video format (Non-cinema)