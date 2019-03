เดอะมอลล์ เปิดโลกจินตนาการแห่งเกาะปริศนา ต้อนรับเทศกาลปิดเทอมช่วงซัมเมอร์ ในงาน “Fantasia Lagoon Summer Fantasy 2019”

เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ร่วมกับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดงาน “Fantasia Lagoon Summer Fantasy 2019” ครั้งแรก! กับการแสดงโชว์สุดยิ่งใหญ่ The Fantasy of Mystery Island Live Show บนสวนน้ำลอยฟ้า ชวนคุณหนูๆ เปิดโลกจินตนาการแห่งเกาะปริศนา พบโปรโมชั่นสุดพิเศษในช่วงปิดเทอม ตั้งแต่วันนี้ – 12 เมษายน 2562 เมื่อซื้อบัตรผ่านประตูสวนน้ำ ราคาปกติครบ 700 บาทขึ้นไป รับฟรี หมวก The 4 Fantasia และ13 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2562 ครบ 1,200 บาทขึ้นไป รับฟรี กระเป๋ากันน้ำ The 4 Fantasia สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเมืองไทย Smile Club และลูกค้าบัตรธนาคารกรุงเทพ เพียงสมัครสมาชิกรายปี ผ่านบัตรฯ หรือแสดงบัตรสมาชิกเมืองไทย Smile Club รับฟรี ตุ๊กตา The 4 Fantasia (จำนวนจำกัด) ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2562 ที่ สวนน้ำ แฟนตาเซีย ลากูน เดอะมอลล์ บางแค, บางกะปิ และโคราช