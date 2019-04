อินิชิเอทีฟ แข็งแกร่ง! คว้าอันดับ1 Media Agency จาก RECMA

การจัดอันดับล่าสุดจาก RECMA หรือ บริษัทวิจัยประเมินผลธุรกิจและการให้บริการของมีเดียเอเยนซี่ (Research Company Evaluating the Media Agency Industry : RECMA) ที่ อินิชิเอทีฟ ประเทศไทย ได้รับการให้คะแนนสูงสุดถึง20 พร้อมขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง ในส่วนของการประเมินคุณภาพด้านประสิทธิภาพและด้านโครงสร้าง โดยการครองอันดับหนึ่งในครั้งนี้ อินิชิเอทีฟ ยังถูกจัดให้เป็น DOMINANT PROFILE ซึ่งถือได้ว่ามีความน่าเชื่อถือและเติบโตอย่างมั่นคงอีกด้วย

ดร.ธราภุช จารุวัฒนะ

“การขึ้นอันดับหนึ่ง RECMA ของพวกเราในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นทางทีมงานของ อินิชิเอทีฟ และ ทุกคนในเครือ ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส รวมไปถึงลูกค้าทุกๆท่าน เพราะการวัด Quality Score ของ RECMA นั้นมีความละเอียดซึ่งคลอบคลุมในทุกมิติในการทำธุรกิจของ Media Agency ซึ่งต้องอาศัย Team work เป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อน”

ดร.ธราภุช จารุวัฒนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไอพีจี มีเดียแบรนด์ ประเทศไทย

คุณมาลี กิตติพงศ์ไพศาล

“ปีที่ผ่านมาถือได้ว่าเป็นปีที่ท้าทาย แต่พวกเรา Initiative ก็สามารถสร้างสรรค์งานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้รางวัลจากเวทีทั้งในและต่างประเทศ ด้วย Initiative Brands Promise “We help Brands take the Initiative in Culture” ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการทำงาน เป็นการสร้างงานมีเดียที่เริ่มมองจาก Culture วัฒนธรรมในสังคม ในกลุ่มเป้าหมาย แล้วนำพาแบรนด์ กับ Culture ไปด้วยกัน ซึ่งจะเป็นการ สร้างพลังใหม่ๆให้กับแบรนด์และแคมเปญของลูกค้าได้อย่างตรงใจและนี่คือวิถีที่ทำให้เราแตกต่าง การสื่อสารที่ตรงกับวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของกลุ่มเป้าหมายที่จะสร้างความสนใจที่รวดเร็ว ถูกที่ถูกเวลาให้กับลูกค้า High Value Target เราสามารถช่วยลูกค้าสร้างบทบาทการเป็นผู้นำในการพาแบรนด์ให้ใช้สื่อและสารที่น่าสนใจ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและวัฒนธรรมของเขา ซึ่งจะสร้างความยั่งยืนในการจดจำและความชื่นชอบ”

คุณมาลี กิตติพงศ์ไพศาล ประธานบริหาร กลุ่มธุรกิจอินิชิเอทีฟ

ทีมผู้บริหาร Initiative

สำหรับปีนี้ Initiative มีเป้าหมายที่จะเติบโตอีกอย่างน้อย 15% โดยจะเพิ่มความเข้มข้นด้วยการผสมผสานด้าน Digital, Data & Analytics ซึ่งเรามีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ของ Initiative worldwide platform ที่เรียกว่า Infinity process เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเข้าไปอีก ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนตามวัฒนธรรมองค์กรของ Initiative ที่ประกอบไปด้วย Fearless, Brilliant, Dynamic , Seamless ( FBDS) ที่ทำให้เราแตกต่างและแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องมาตลอด

IPG MEDIABRANDS

คือองค์กรระดับโลกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสื่อสารและการวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ในเครือ Interpublic Group (NYSE: IPG). เราบริหารและดูแลการลงทุนทางด้านการสื่อสารการตลาดให้กับลูกค้าที่มีมูลค่ารวมกันกว่า 3,900 ล้านเหรียญสหรัฐใน130ประเทศทั่วโลก โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสื่อสารรวมตัวกันมากกว่า 10,000 คน

เรามีการให้บริการแบบครบวงจรในทุกมิติของการเป็น Agency ระดับโลกโดยภายในเครือข่ายของ IPG Mediabrands นั้นรวมไปถึงบริษัทสำหรับการวางแผนสื่อและการตลาดชั้นนำอย่าง UM, Initiative และ BPN และกลุ่มบริษัทที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านข้อมูลและการวิจัยอย่าง Cadreon, Healix, Identity, IPG Media Lab, MAGNA, Orion Holdings, Rapport และ ดิจิทัลเอเจนซี่อย่าง Reprise