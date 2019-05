เทรนด์การลงทุนสุดฮิตในหมู่นักลงทุนชาวไทย กับ 4 โครงการอสังหาริมทรัพย์ในแคริบเบียน ภายใต้การลงทุนเพื่อการได้มาซึ่งสัญชาติ

จากภาพ: สัญชาติเกรนาดาสามารถสมัครรับผ่านการบริจาคเงินให้กองทุนรัฐบาลหรือลงทุนในโปรแกรมอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล อาทิ Six Sense La Sagesse เริ่มต้นที่ 220,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ประเทศในแถบแคริบเบียนเป็นผู้นำของโลกในด้านการลงทุนแนวใหม่ ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากกลุ่มคนรวยที่ลงทุนเพื่อโยกย้ายถิ่นฐานโดยมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ การลงทุนเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน หรือที่รู้จักกันในนามการลงทุนเพื่อการได้มาซึ่งสัญชาติ เป็นโปรแกรมการลงทุนที่ได้รับการอนุมัติจากทางรัฐบาลเพื่อเปิดโอกาสในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ต่อยอดทางธุรกิจ ลงทุนในตราสารหนี้รัฐบาล หรือบริจาคให้กับกองทุนรัฐบาลโดยตรงและได้รับหนังสือเดินทางของประเทศนั้นๆ แนวคิดของการเดินทางได้อย่างอิสระหรือการขยายธุรกิจแบบไม่มีขอบเขตเป็นจุดสนใจในกลุ่มเศรษฐี มหาเศรษฐี กลุ่มเศรษฐีใหม่ และกลุ่มผู้มีฐานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนในเอเชียเริ่มให้ความสนใจในการลงทุนกับคลื่นลูกใหม่เพื่อได้รับหนังสือเดินทางจากประเทศแถบแคริบเบียน

โปรแกรมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ยอดนิยมที่สามารถสมัครรับหนังสือเดินทางที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทั่วโลก สัญชาติที่คงอยู่ตลอดชีพและสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น

1.Grenada เกรนาดา

Six Senses La Sagesse เกรนาดา เปิดตัวโปรแกรมการลงทุนเพื่อการได้มาซึ่งสัญชาติเกรนาดาเมื่อเร็วๆนี้ สำหรับนักลงทุนต่างชาติเพื่อได้รับหนังสือเดินทางเกรนาดา เริ่มต้นที่ 220,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

การลงทุนใน Six Senses La Sagesse นักลงทุนและครอบครัวสามารถยื่นขอรับหนังสือเดินทางและสัญชาติเกรนาดา ซึ่งหนังสือเดินทางนี้สามารถส่งต่อรุ่นสู่รุ่นได้ โดยหน่วยลงทุนเริ่มที่ 220,000 ดอลลาร์พร้อมรับสิทธิพิเศษในการเข้าพักที่รีสอร์ทเป็นเวลา 7 คืนต่อปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังได้รับผลตอบแทนเป็นกำไร 3-5% ต่อปีโดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการ

ผู้ลงทุนจะได้รับหนังสือเดินทางเกรนาดา ซึ่งใช้เดินทางได้มากกว่า 140 ประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่า อาทิ ประเทศจีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รัสเซีย สหราชอาณาจักร และ ประเทศในกลุ่มเชงเก้น และผลประโยชน์ทางด้านภาษีที่ได้รับยกเว้น อาทิ ภาษีเงินได้ส่วนบุคคล และภาษีเงินได้นอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ผู้ลงทุนไม่จำเป็นต้องเดินทางหรือพำนักอาศัยในเกรนาดา และไม่มีความจำเป็นต้องผ่านขั้นตอนการสัมภาษณ์เพื่อได้มาซึ่งหนังสือเดินทางเกรนาดา

2.St. Kitts & Nevis เซนต์คิตส์และเนวิส

โปรแกรมการลงทุนเพื่อการได้มาซึ่งสัญชาติของเซนต์คิตส์และเนวิส เป็นโปรแกรมที่เก่าแก่ที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดโปรแกรมหนึ่ง โครงการที่ได้รับอนุมัติจากทางรัฐบาลภายใต้การลงทุนเพื่อการได้มาซึ่งสัญชาติ อาทิ รอยัล เซนต์คิตส์ ลงทุนเริ่มต้นที่ 420,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

รอยัล เซนต์คิตส์สร้างขึ้นเมื่อปี 2526 หนึ่งในรีสอร์ทหรูอันดับต้นๆ ในเซนต์คิตส์และเนวิส ที่เปิดต้อนรับผู้เข้าพัก และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ด้วยพื้นที่มากกว่า 45 ไร่ ในบริเวณทะเลสาบส่วนตัวใกล้กับอ่าว North Frigate เป็นโครงการที่เหมาะอย่างยิ่งในการลงทุน โดยสามารถคืนทุนได้ภายใน 5 ปี ที่สำคัญผู้ลงทุนเองสามารถอยู่อาศัยในอสังหาริมทรัพย์ที่ตนลงทุน หรือ ปล่อยเช่า หรือทั้งสองอย่างก็ได้เช่นกัน

ผู้ถือหนังสือเดินทางของเซนต์คิตส์และเนวิสสามารถท่องเที่ยวแบบไม่ต้องขอวีซ่าได้มากกว่า 150 ประเทศ รวมถึง ประเทศในกลุ่มเชงเก้น สหราชอาณาจักร ฮ่องกง สิงค์โปร์ และ อีกหลายประเทศ

3.The Common wealth of Dominica เครือรัฐโดมินิกา

การลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติของโดมินิกา ภายใต้การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาล อาทิ The Residences at Secret Bay เริ่มต้นที่ 218,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

Secret Bay Resort รีสอร์ทหรูระดับ 5 ดาวที่มีชื่อเสียงระดับโลกพร้อมเปิดโอกาสให้ได้ลงทุนภายใต้โปรแกรมการลงทุนเพื่อการได้มาซึ่งสัญชาติ The Residences at Secret Bay Resort ได้รับขนานนามว่า “โรงแรมบูติกที่ดีที่สุดในโลก” อันเนื่องมาจากสถานที่ตั้งบนชายหาดอันงดงามของทะเลแคริบเบียน ที่สงบเงียบ เหมาะกับการพักผ่อนและว่ายน้ำ สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และการออกแบบของวิลล่าที่ผสมผสานการเข้ากับงานฝีมือแบบพื้นเมือง

ผู้ถือสัญชาติเกรนาดา ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นในด้านภาษีสำหรับทั้งผู้สมัครหลักและผู้ติดตาม อีกทั้งยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้มากกว่า 135 ประเทศ รวมถึงประเทศในกลุ่มเชงเก้น บราซิล ฮ่องกง สิงค์โปร์ สหราชอาณาจักร ยิ่งไปกว่านั้นโปรแกรมการลงทุนเพื่อการได้มาซึ่งสัญชาติไม่มีข้อกำหนดทางด้านระดับการศึกษา ประสบการณ์ หรือ ภาษาในการยื่นสมัคร

4.Antigua and Barbuda แอนติกาและบาร์บูดา

ได้รับขนานนามว่า รีสอร์ทบนชายหาดที่รายล้อมไปด้วยแนวปะการัง เขตป่าดิบชื้นและรีสอร์ท โครงการ Tamarind Hills แอนติกาและ บาร์บูดามาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน ด้วยตำแหน่งที่ตั้งที่สะดวกแก่การเดินทาง เพียง 25 นาทีจากสนามบินนานาชาติ ลงทุนเริ่มต้น 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ นักลงทุนจะได้รับสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์และสามารถสมัครรับสัญชาติแอนติกาและ บาร์บูดาได้ โดยต้องถือครองการลงทุนเป็นระยะเวลาขั้นต่ำ 5 ปี หนังสือเดินทางของประเทศแอนติกาและบาร์บูดา มอบสิทธิ์พิเศษในการเดินทางท่องเที่ยวโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้มากถึง 145 ประเทศทั่วโลก รวมถึง ประเทศในกลุ่มเชงเก้น และ สหราชอาณาจักร

นายบาสเตียน เทรลแคท กรรมการผู้จัดการ ฮาร์วีย์ ลอว์ กรุ๊ปว่า “นักลงทุนจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้ความสนใจในด้านการลงทุนเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนผ่านโปรแกรมการได้มาซึ่งสัญชาติโดยการบริจาคให้กับทางรัฐบาลซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่ต่ำกว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แต่นักลงทุนไทยส่วนใหญ่ เลือกที่จะลงทุนด้วยการซื้อหุ้นอสังหาริมทรัพย์อย่างโรงแรมหรือรีสอร์ทเพื่อผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุน และความเชื่อมั่นที่มีต่อชื่อเสียงของโครงการ”

HLG สำนักงานกฎหมายผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจ การลงทุนเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน และ การลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติ โดยให้บริการทั้งในส่วนองค์กรและบุคคล HLG ได้รับรางวัล the Immigration Law Firm of The Year at the Annual Macallan ALB Hong Kong Law ใน 2014 และ 2017 ด้วยประสบการณ์ที่มากถึง 26 ปี

HLG มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ฮ่องกง และสาขาในอีก 19 ประเทศทั่วโลก อาทิ ไทย เวียดนาม พม่า กัมพูชา และ ฟิลิปปินส์ พร้อมให้คำแนะนำในการลงทุนเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่มีโปรแกรมให้เลือกลงทุนหลากหลายโปรแกรมในทั่วทุกมุมโลกกว่า 23 ประเทศ