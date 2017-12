แมลงอบกรอบ “ไฮโซ” ประกาศ10ทีมเข้ารอบประกวดคลิปสั้น ชิง5หมื่น

นายทัดณัฐ ฉันทธรรม์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สไมล์ บูล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแมลงอบกรอบตรา “ไฮโซ” เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯได้จัดโครงการประกวดคลิปวีดีโอสั้น ไม่เกิน 3 นาที หัวข้อ “Hiso Show No Limit Search” ขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาและเยาวชนให้กล้าคิด กล้าแสดงออก ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล นั้น ขณะนี้ได้ทีมที่เข้ารอบสุดท้ายและworkshop จำนวน 10 ทีม ได้แก่ 1. M2307 ม.กรุงเทพ 2. KOD ZAP ม.ขอนแก่น 3. KNURDs ม.กรุงเทพ 4. Sailor ม.เชียงใหม่ 5. ดาวลิตเติ้ลลอฟ ม.ศิลปากร 6. นอนน้อย ม.กรุงเทพ 7. Little hand ม. บูรพา 8. I went from zero to my own hero ม. ศิลปากร 9. I see u ม. สวนดุสิต และ10. Lukked Official ม. ธรรมศาสตร์ โดยมี 2 Mentor ชื่อดังได้แก่ พี่ตั้ม พัฒนะ จิรวงศ์ และพี่อุ๋ย นนทรีย์ นิมิบุตร มาให้แนวคิด

สำหรับโจทย์รอบไฟนอลที่ทุกทีมจะต้องทำคือ “Go Forward ก้าวต่อไป” จากนั้นคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิจะได้ตัดสินและประกาศผลทีมที่ชนะในวันที่ 28 พ.ย.60 พร้อมมอบเงินสดและโล่รางวัล โดยผู้ชนะจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับทางบริษัทฯในโอกาสต่อไปด้วย สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่inbox FB :แมลงอบกรอบไฮโซ , IG : Hiso_Snack และ Email : hisoshownolimitsearch@gmail.com

คุณทัดนัฐ ฉันทธรรม์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวแสดงความยินดีและมอบรางวัลทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

