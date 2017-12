เจาะไลฟ์สไตล์ลูกค้าเน้นสะดวก แชะ-ชิม-ชิลล์ เนรมิตแคมป์ปิ้งใจกลางเมืองต้อนรับลมหนาว พร้อมอิ่มอร่อยไปกับหลากหลายร้านอาหาร-เครื่องดื่มชั้นนำ

เปิดประสบการณ์การใช้จ่ายรูปแบบใหม่ ยิงปิ๊บ จ่ายปั๊บด้วย K Plus QR Code

เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ – 7 ม.ค. 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

กรุงเทพฯ – บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย ตอกย้ำความเป็นผู้นำไลฟ์สไตล์แห่งการใช้ชีวิต ด้วยประสบการณ์การใช้จ่ายรูปแบบใหม่ตอบรับการเข้าสู่ Cashless Society สังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยความสะดวกสบายในการชำระเงินด้วยฟีเจอร์ QR Code ของแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้ง K PLUS ในงาน K PLUS x The Camp” งาน Outdoor Retreat รับลมหนาวช่วงปลายปี กับคอนเซ็ปต์ Camping ที่รวบรวมร้านอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำมาไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น Mono Mono ร้านไก่ทอดสไตล์อเมริกัน, James Cheese Back Ribs ซี่โครงหมูพันชีสสไตล์เกาหลี, Melon Pan ร้านขนมปังอบกรอบประกบคู่ไอศกรีม และเครื่องดื่ม สไตล์ญี่ปุ่น, มานีมีหม้อ ร้านชาบูสัญชาติไทยชื่อดัง พบกับเมนูพิเศษเฉพาะงานนี้เท่านั้น อุด้งปลาท่าฉลอง, Kakashi by Oishi ร้านข้าวหน้าต่างๆสไตล์ญี่ปุ่น, Chimp Tim ไอศกรีม POP 3 characters Exclusive สำหรับงานนี้โดยเฉพาะ ทั้งหมี Polar Bear, กวาง Reindeer และ Mr.Santa ที่ออกแบบโดยศิลปินระดับโลก Javier Gonzalez Burgos, Central Food Hall และ Bottoms up ที่จะมาจำหน่ายเครื่องดื่มมากมาย รวมไปถึง Antique Vintage Showcase ที่มาจัดแสดงเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านสไตล์วินเทจ ของเก่า นำเข้าจากอังกฤษ โดยลูกค้าสามารถใช้จ่ายค่าอาหารหรือสินค้าต่างๆ ภายในงานได้อย่างง่ายดาย เพียงสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชั่น K PLUS พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมาย ตั้งแต่วันนี้ – 7 มกราคม 2561 ณ ลาน สแควร์ E (ริมถนนพระราม 1) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN กล่าวว่า “ครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งมิติใหม่ของการมาศูนย์การค้า โดยเรายึดหลักความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก ในระยะหลังนี้ลูกค้าหันมาทำธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking กันมากขึ้น ดังนั้นเราจึงชวนธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นผู้นำอันดับ 1 ด้าน Digital Banking ของประเทศไทย ที่มีผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั่น K PLUS จำนวนกว่า 7 ล้านราย(ข้อมูล ณ เดือนพ.ย.60) ประกอบกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ที่ตั้งอยู่กลางใจเมืองนั้น เป็นเมกะโปรเจคที่ประกอบด้วยศูนย์การค้า และอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ ทำให้มีกลุ่มผู้ใช้บริการจำนวนมากใช้ชีวิตอยู่บริเวณโดยรอบนี้ นอกจากจุดแข็งในด้านที่ตั้งแล้วนั้น ซีพีเอ็นยังเชี่ยวชาญด้านการจัดงานอีเว้นต์ต่างๆ เราจึงหยิบจุดแข็งทั้งหมดของทั้งซีพีเอ็นและเคแบงค์มาผสมผสานกันจนออกมาเป็นงาน “K PLUS x The Camp” งาน Outdoor Retreat มอบความสุขส่งท้ายปี ชวนลูกค้ามาพักผ่อนและอิ่มอร่อยกับอาหารและเครื่องดื่มจากแบรนด์ชั้นนำที่กำลังเป็นที่นิยม และมีความพร้อมในการใช้จ่ายผ่าน Mobile Banking พร้อมเนรมิตบรรยากาศแคมป์ปิ้ง ชวนสัมผัสธรรมชาติสุดชิลล์แต่อยู่กลางเมือง ให้ทุกคนสามารถแวะมาพักผ่อนได้โดยไม่ต้องเดินทางไกล เจาะลึกไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ชื่นชอบการรับประทานอาหารอร่อย ในบรรยากาศดีๆ เพราะต้องการที่จะโพสต์รูปภาพผ่านสังคมออนไลน์ และที่สำคัญคือสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชั่น K PLUS ได้ ไม่จำเป็นที่จะต้องพกเงินสดจำนวนมากมาเดินศูนย์การค้าอีกต่อไป

ทิพากร สายพัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า”ฟีเจอร์การชำระเงินด้วย QR Code ผ่านแอปฯ K PLUS ทำให้ลูกค้าสามารถได้รับความสะดวกสบายในการใช้จ่าย เพราะไม่ต้องพกเงินสด สะดวก แลปลอดภัย โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งลูกค้าและร้านค้าต่างๆ ครั้งนี้เราได้ขยายพื้นที่การให้บริการมากขึ้น โดยได้ซีพีเอ็นมาช่วยกันสร้างสรรค์กิจกรรมและติดต่อร้านค้าใหม่ๆให้มาเข้าร่วมกับเรามากขึ้น ซึ่งภายในงานลูกค้าที่ใช้จ่ายด้วย QR Code ผ่านแอปพลิเคชั่น K PLUS จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นมากมาย อาทิ อาหารราคาพิเศษ, เครื่องดื่มฟรี รวมไปถึงคูปองส่วนลดตลอดทั้งงาน”

“K PLUS x The Camp” งาน Outdoor Retreat ที่รวบรวมอาหารและสิทธิประโยชน์มากมาย เมื่อสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชั่น K PLUS โดยร้าน Bottoms Up มอบ Bottom Fries มูลค่า 80 บาทฟรี, สามารถแลกซื้อ James Cheese Back Ribs ในราคาเพียง 199 บาท (จากปกติราคา 250 บาท), ซื้อ Melon Pan Signature Milkshakes ในราคาเพียง 90 บาท, รับฟรีเครื่องดื่มชื่นใจของมานีหรือน้ำเก๊กฮวย มูลค่า 30 บาทฟรีจากมานีมีหม้อ, รับฟรีไข่ออนเซน จากร้าน Kakashi by Oishi, รับฟรีอมยิ้มปีใหม่จากร้าน Chimp Tim, คูปองส่วนลดจาก Central Food Hall และ Wedge or Frenchfries มูลค่า 40 บาทฟรีจากร้าน Mono Mono โดยลูกค้าสามารถอิ่มหนำ ท่ามกลางบรรยากาศแคมป์ปิ้งกลางเมือง ได้ตั้งแต่วันนี้ – 7 มกราคม 2561 ณ ลานสแควร์ E หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์