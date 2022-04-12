รับมืออย่างไร…กับการใช้ไฟฟ้าในหน้าร้อนนี้?

ร่วมค้นหาคำตอบเรื่อง “ไฟฟ้าหน้าร้อน” ในประเด็น…
– เพราะอะไรทุกฤดูร้อนถึงใช้ไฟฟ้ามากกว่าฤดูอื่น ๆ
– MEA เตรียมพร้อมระบบจำหน่ายไฟฟ้าอย่างไรให้มีความมั่นคง
– เคล็ด (ไม่) ลับ กับการประหยัดไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อน
#ไฟฟ้าหน้าร้อน
#รับมืออย่างไรกับการใช้ไฟฟ้าในหน้าร้อน
#ประหยัดพลังงานช่วยชาติลดนำเข้าLNG
#ค่าไฟแพง
#SCADA #FFM
#MEASMARTENERGY
#MEASMARTSERVICE
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง
▶️ Facebook : https://fb.watch/ckXhpoUMx_/
▶️ Website : https://www.mea.or.th/content/detail/87/6562
▶️ Twitter : https://twitter.com/mea_news/status/1513790868859547655?s=21&t=NIJTSguxqhSW8WJt5_0L_A
▶️ Gnews : https://gnews.apps.go.th/news?news=110518
▶️ Line OA : https://linevoom.line.me/post/_dQn9zGwXj83CxqzRN98kNgtqOGsCdIGLMSbrTR8/1164975016818248594
▶️ Instagram : https://www.instagram.com/tv/CcPlCU_LOcF/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
▶️ Youtube : https://youtu.be/OvyYiq-LD6c