ครั้งแรกในไทย! DEMI Sathu 49 โดยแสนสิริ จัดแสดงวินเทจ Trunk หายากจากทั่วทุกมุมโลก

ชวนสัมผัสประสบการณ์เอ็กซ์คลูซีฟ แรงบันดาลใจจากการเดินทาง สู่ Collectible Piece curated by Sansiri ที่ DEMI Sathu 49

ไม่ต้องตั้งตารอคอยหรือเดินทางไปเสาะแสวงหาชมกันตามมิวเซียมหรืองานแฟชั่นทั่วทุกมุมโลก วันนี้ แสนสิริ ผู้พัฒนาอสังหาฯลักซ์ชัวรี่ระดับประเทศ ได้รวบรวม Trunks วินเทจสุดหายากจากทั่วทุกมุมโลก รังสรรค์ขึ้นโดย แบรนด์ดังระดับโลกอย่าง Louis Vuitton และ Goyard ที่ยังคงสร้างปรากฏการณ์มูลค่าพุ่งแรงไม่หยุดทุกวินาที และประเมินมูลค่าไม่ได้ มานำเสนอให้ทุกคนได้ร่วมชมความงามแบบเอ็กซ์คลูซีฟกันถึงที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกแล้ว ที่ DEMI Sathu 49 (เดมี สาธุ49) ลักซ์ชัวรี่ เรสซิเดนซ์ใหม่ในรูปแบบ ดีลักซ์ ทาวน์โฮม ใจกลางกรุงเทพฯ ความงดงามและประสบการณ์ที่เดินทางข้ามผ่านกาลเวลาที่ทรงคุณค่าในแต่ละยุคสมัย สู่การจัดแสดง Trunk กับ ‘DEMI x Vintage Trunk Showcase’ ครั้งแรกในประเทศไทยโดยแสนสิริ สะท้อนแนวคิดการรังสรรค์หีบงานคราฟท์จากแบรนด์ดังระดับโลกสู่วิสัยทัศน์การพัฒนาแบรนด์แสนสิริ ที่สั่งสมประสบการณ์ในฐานะผู้พัฒนาแบรนด์ลักซ์ชัวรี่มากว่า 38 ปี

พบกับโชว์เคส collectible pieces ทรังก์ของรักของสะสมอันคลาสสิก Rare Item จากการเดินทางทั่วโลกของผู้บริหารแสนสิริ คุณเศรษฐา ทวีสิน CEO ที่ได้รับเกียรติให้นำมาจัดแสดงแบบเอ็กซ์คลูซีฟอย่างสง่างาม ตกแต่งในแต่ละมุมพื้นที่ของโครงการ DEMI Sathu 49 แบรนด์ใหม่ล่าสุดจากแสนสิริ บนที่ดินไพร์มโลเคชั่นใจกลางเมืองเชื่อมต่อ CBD สาทร ตั้งแต่บ้านตัวอย่างทั้ง 2 หลัง และคลับเฮาส์ส่วนกลาง เพื่อส่งมอบสุนทรียะ ประสบการณ์ในการชมโครงการอย่างเหนือระดับ

การเดินทางผ่านกาลเวลาของ Trunk ทั้ง 5 ใบ สู่พื้นที่อยู่อาศัยในยุคสมัยใหม่ของโครงการ DEMI สะท้อนรสนิยมอันทรงคุณค่าของ Trunk รวมถึงสถานที่จัดวางที่ส่งเสริมให้ทั้งห้องนี้กลายเป็นพื้นที่พิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมสุดพิเศษ และ มีเพียงโอกาสในครั้งนี้เท่านั้นที่เปิดต้อนรับทุกคนให้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ครั้งนี้ด้วยตัวคุณเอง ความหลงใหลในไอเท็มวินเทจที่ข้ามผ่านกาลเวลาอย่าง Trunk ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงในอดีต บรรจุของใช้ส่วนตัวในการเดินทาง ตั้งแต่หมวก เดรสออกงาน หรือเครื่องประดับ โดยแบรนด์ระดับโลกที่ขึ้นชื่อถึงความละเมียดบรรจงในการคราฟท์ Trunk แต่ละใบอย่างพิถีพิถัน สู่การเป็นไอเท็มของสะสมส่วนตัว ซึ่งหายากยิ่งและเพิ่มมูลมหาศาล ล้วนสะท้อนแนวคิดที่มาบรรจบกันในการพัฒนาแบรนด์ DEMI (เดมี) ของแสนสิริ ที่ไม่เพียงแต่สร้างที่อยู่อาศัย แต่ยังมอบ ไลฟ์สไตล์และรสนิยมการอยู่อาศัยแก่ผู้ครอบครอง ซึ่งเปรียบเสมือนกับ DEMI Sathu 49 โครงการบนที่ดินระดับ Rare Item ใกล้ CBD สาทร Exclusive Community เพียงจำนวน 72 ยูนิต เท่านั้น สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของ รวมถึงดีไซน์สไตล์โมเดิร์นของโครงการที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

งานจัดแสดง ‘DEMI x Vintage Trunk Showcase’ เปิดให้เข้าชมในบรรยากาศของโครงการ DEMI Sathu49 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 นี้ เป็นต้นไป โดยมีเจ้าหน้าที่จากแสนสิริให้ข้อมูล ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. (ไม่เสียค่าเข้าชม) เพื่อสัมผัสกับเรื่องราวการพัฒนาแบรนด์แสนสิริและการเดินทางผ่านกาลเวลาของ Trunk ทั้ง 5 ใบนี้

Louis Vuitton x Supreme Malle Courrier Trunk ปี 2017 ที่มีเพียง 3 ใบในประเทศไทย

จัดแสดงในห้อง Master Bedroom ที่บ้าน DEMI8

Trunk คอลเล็กชั่นระดับตำนานที่สร้างกระแส Talk of the Town ในวงการแฟชั่นโลก ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็น Rare Item หาชมได้ยากยิ่ง และมีเพียง 3 ใบในประเทศไทยเท่านั้น ​จากการคอลแลบส์ของลักซ์ชัวรี่แบรนด์ระดับแถวหน้าอย่าง Louis Vuitton (หลุยส์ วิตตอง) และ Supreme (ซูพรีม) พรีเมี่ยมสตรีทแบรนด์สุดแนวสัญชาติอเมริกันที่กำลังมาแรงในขณะนี้ รังสรรค์โดย Kim Jones ดีไซเนอร์ชื่อดังผู้ฝากผลงานสะเทือนประวัติศาสตร์แฟชั่นไว้ในคอลเล็คชั่นสุดท้าย ซึ่งได้กลายเป็น Limited Edition ที่เหล่าแฟชั่นนิสต้าทั่วโลกหมายปอง และ 1 ในนั้น คือ Trunk สีแดงสด พร้อมลายโมโนแกรมที่ปัจจุบันมูลค่าซื้อขายบนโลกออนไลน์สูงเกือบ 10 ล้านบาท

ด้วยดีไซน์สีแดงสดที่เป็นซิกเนเจอร์ของ Supreme บวกกับโมโนแกรมอันเป็นอัตลักษณ์ของ Louis Vuitton การรวมตัวของสองลายเซ็นบนงานดีไซน์ Trunk ในครั้งนี้ จึงกลายมาเป็นมากกว่าเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน แต่ยังเป็นรสนิยมที่ช่วยส่งเสริมให้บุคลิกของงานดีไซน์ชัดเจนขึ้นอีก สะท้อนความมุ่งมั่นและการออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับบ้าน เช่นเดียวกันกับงานออกแบบโครงการ DEMI ที่บรรจงคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อประกอบสร้างสุนทรียะคุณค่าของการอยู่อาศัย

Vintage Goyard Trunk งานลักซ์ชัวรี่คราฟท์สัญชาติฝรั่งเศส

จัดแสดงในห้อง Living ที่บ้าน DEMI8

ความประณีตบรรจงและความเชี่ยวชาญในการผลิต Trunk แบบคัสตอมเมดมากว่า 200 ปีของ Goyard การันตีความลักซ์ชัวรี่จากบรรดาเซเลบริตี้ ราชวงศ์ และเศรษฐีทั่วโลก แบรนด์ผลิต Trunk ที่เครื่องหมายของความหรูหราและรสนิยมของผู้ที่ใส่ใจในรายละเอียดทุกจุดเล็กน้อย ตั้งแต่ดีเทลของการผลิตไปจนถึงดีไซน์โดยรวม จนกลายมาเป็นหนึ่งในเฟอร์นิเจอร์ชิ้นมาสเตอร์พีซที่บ้านลักซ์ชัวรี่ขาดไม่ได้

จากดีไซน์ในตำนานสู่การจัดแสดงที่โครงการ DEMI ที่เข้าใจและซาบซึ้งในทุกดีเทลของงานออกแบบทุกชิ้นงานที่ตกแต่งบ้าน สะท้อนปรัชญาและจุดยืนของการใส่ใจในทุกรายละเอียด (Attention to Details) ผ่านการเดินทาง รอบโลกเพื่อเฟ้นหาผลงานศิลปะหายาก เฟอร์นิเจอร์ หรือของตกแต่งประเมินค่าไม่ได้ ทั้งหมดนี้ เพื่อสร้างสุนทรียะเหนือระดับแห่งการอยู่อาศัย รังสรรค์ชีวิตประจำวันที่ตอบรสนิยมและความสุขในชีวิตผ่านทุกองค์ประกอบของงานออกแบบแม้เพียงจุดเล็กน้อย และบ่มเพาะคุณค่าและมูลค่าที่มากกว่า

Exclusive Louis Vuitton Vintage Trunk

จัดแสดงในห้อง Master Bedroom และ Living Room ที่บ้าน DEMI6 และ Clubhouse

นอกจากนี้ Vintage Trunk ผลิตพิเศษจาก Louis Vuitton ที่จัดวางในห้อง Master Bedroom และ Living Room ที่บ้าน DEMI6 รวมถึง Clubhouse ล้วนผลิตก่อนปี 1980 บางใบไม่สามารถระบุปีที่ผลิต และมีมูลค่าสูง ประเมินมูลค่าไม่ได้ อาทิ Alzer Hard Suitcase, Wardrobe และ Chapeau Trunk in Monogram Canvas ถูกเลือกสรรและคิวเรตเข้ากับงานตกแต่งภายในของ DEMI อย่างงดงามลงตัว เพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษในแกลเลอรี่ส่วนตัวที่ DEMI Sathu49 เท่านั้น

ความพิถีพิถันในการคัดสรรวัสดุคุณภาพชั้นยอด ผสานงานดีไซน์ชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมด้วยรสนิยม ผ่านช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวประสบการณ์และสร้างอัตลักษณ์ทีรุ่มรวยของ Louis Vuitton และ Goyard จนกลายเป็นแฟชั่นไอคอนที่ยืนยงตราบจนถึงปัจจุบันนั้น ตอกย้ำวิธีคิดของแสนสิริ ในการทำเรสซิเดนซ์แนวใหม่ เช่น โครงการ DEMI ที่มูลค่าและคุณค่า ซึ่งคือ หัวใจสำคัญของเรื่องราวการสร้างความประทับใจในการอยู่อาศัยทุกวัน แสนสิริ สั่งสมประสบการณ์การทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์และงานออกแบบ ทั้งโครงการบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียมเพื่อการอยู่อาศัยมากว่า 38 ปี ความมุ่งมั่นในการรังสรรค์งานออกแบบ สู่การสร้างสรรค์โครงการรูปแบบใหม่ที่เป็นไอคอนให้กับการอยู่อาศัย

นี่คือที่มาและเหตุผลของ DEMI Sathu49 บ้านจากคอนเซ็ปท์ BALANCE IS ABOUT…SERENITY IN URBAN LIFESTYLE“ ชีวิตสมดุล” ระหว่าง “ชีวิตเมือง” และ “ความสงบผ่อนคลาย” ที่ต้องการผสานความสมดุลระหว่าง “Space of Home” และ “The Convenience and Modern Lifestyle” โครงการแห่งนี้เกิดขึ้นจากประสบการณ์

ทำงานอย่างประณีตและใส่ใจมาเป็นเวลายาวนาน เริ่มตั้งตั้งแต่ทำเลศักยภาพที่เป็นจุดศูนย์กลางการเดินทางในเขตกรุงเทพฯ ชั้นในเชื่อมต่อกับโซน CBD สาทร – สุขุมวิท ทำเลที่เข้าใจทั้งเรื่องการอยู่อาศัยและมูลค่าที่มีแต่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต บ้านหลังนี้จึงเป็นทั้งพื้นที่อยู่อาศัย พร้อมกันกับเป็นสินทรัพย์เพื่ออนาคตที่เมื่อเวลาผันผ่านไป ก็มีแต่จะเพิ่มพูนขึ้นทั้งกับมูลค่า คุณค่า และสุนทรียะผ่านการจัดสรรและคัดสรรเพื่อโครงการ DEMI โดยเฉพาะ

ครั้งแรกของ “DEMI Sathu 49” (เดมี สาธุ 49) ดีลักซ์ ทาวน์โฮม แนวคิดใหม่

เพราะบ้าน ไม่ใช่เพียงแค่ที่อยู่อาศัย แต่คือ พื้นที่แห่งความสุขและประสบการณ์การใช้ชีวิตที่มีคุณค่า DEMI SATHU 49 พัฒนาจากความต้องการของลูกค้า สะท้อนสู่ ฟังก์ชันและงานดีไซน์ที่โดดเด่น ภายใต้คอนเซ็ปท์ของการผสานความสมดุลระหว่าง “Space of Home” และ “The Convenience and Modern Lifestyle” ตอบทุกความต้องการของครอบครัวรุ่นใหม่ ใช้ชีวิตทุกด้านได้อย่างสมดุล หลงใหลชีวิตเมือง สะท้อนรสนิยมโดดเด่นไม่เหมือนใคร

Exclusive Community เพียงจำนวน 72 ยูนิต ประกอบด้วย 2 แบบบ้าน คือ

DEMI 6 หน้ากว้าง 6 เมตร 3 ชั้นครึ่ง 2 ที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอย 212 – 215 ตารางเมตร ที่ดินเริ่มต้น 23 ตารางวา ราคาเริ่มต้น 18.9 ล้านบาท และ DEMI 8 ทาวน์โฮม หน้ากว้าง 8 เมตร 3 ชั้นครึ่ง พร้อม Panoramic Rooftop ที่จอดรถสูงสุด 3 คัน พื้นที่ใช้สอย 300 ตารางเมตร ที่ดินเริ่มต้น 31 ตารางวา ราคาเริ่มต้น 28.9 ล้านบาท

ดีไซน์ภายใต้แนวคิด BALANCE IS ABOUT…SERENITY IN URBAN LIFESTYLE “ชีวิตสมดุล” ระหว่าง “ชีวิตเมือง” และ “ความสงบผ่อนคลาย” พร้อมฟังก์ชันการออกแบบผสานการใช้ชีวิตแบบไลฟ์สไตล์คนเมือง ให้ธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ให้รู้สึกถึงบรรยากาศของการพักผ่อน ด้วยแนวคิดการออกแบบโครงการที่นำ Ventilation Design ที่คำนึงถึงการถ่ายเทอากาศและหมุนเวียนอากาศภายในบ้าน เพื่อทำให้คุณภาพอากาศภายในบ้านดีขึ้นตามวิธีธรรมชาติ (Cross Ventilation) และฟังก์ชันตอบโจทย์การอยู่อาศัยกลุ่ม Urban Lifestyle ที่หลงใหลชีวิตเมือง

ดีไซน์ที่มาพร้อม ฟังก์ชันที่โดดด่น

DUPLEX MASTER BEDROOM เพดานสูงกว่า 5.65 เมตร พร้อมส่วนอเนกประสงค์ชั้นลอยภายในบริเวณห้องนอน ในแบบบ้าน DEMI 6 ซึ่งเหมือนยกรูปแบบ Duplex Condominium มาไว้ในทาวน์โฮม

DOUBLE VOLUME LIVING เพดานสูงกว่า 5 เมตร พร้อมกระจกบานสูง บริเวณส่วนรับแขก ในแบบบ้าน DEMI 8 ที่มีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัวใหญ่

PENTHOUSE MASTER BEDROOM ห้องนอนใหญ่เต็ม Floor ในแบบบ้าน DEMI 8 พร้อม WALK-IN CLOSET และ ห้องน้ำที่รองรับอ่างล้างหน้า

HIS-HER, BATHTUB และ AUTOMATIC TOILET

PANORAMIC ROOFTOP พื้นที่ชั้นบนสุดภายในบ้าน DEMI 8 ซึ่งเป็น HIGHLIGHT ในการชมวิวเมือง และสามารถใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ได้

ห้องน้ำส่วนตัวภายในห้องนอนทุกแบบบ้าน พร้อม SHOWER ENCLOSER

LIFT ส่วนตัวภายในบ้าน DEMI 8 ทุกหลัง

สายไฟลงดิน เพิ่มทัศนียภาพทั้งโครงการพร้อมพื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้มีแค่ในส่วนกลาง แต่ยังเตรียมไว้ให้ในบ้านทุกหลัง ภายใต้ความปลอดภัยมาตรฐาน

แสนสิริพร้อม LIV-24 และสิ่งอำนวยความสะดวกครบสมบูรณ์แบบ จึงเป็นจุดเด่นของโครงการ DEMI Sathu 49 ที่แตกต่างจากบางโครงการในทำเลนี้

พบกับครั้งแรกในไทย กับการจัดแสดงวินเทจทรังก์สุดหายากจากทั่วทุกมุมโลก

ที่โครงการ DEMI Sathu49 โดยแสนสิริ

สะท้อนแนวคิดวิสัยทัศน์การพัฒนาแบรนด์แสนสิริ วันนี้ที่ DEMI Sathu49

