ห่างหายจากวงการดนตรีกว่า 5 ปี “ชีส์ต้า” นักร้องสาวมาดเท่ห์  ส่งซิงเกิลล่าสุด “The Story Of Love” (เรื่องราวของความรัก) ให้หายคิดถึง

ถ้าพูดถึงนักร้องสาวมาดเท่ห์ ที่มีน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์ คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก “ชีส์ต้า” ปุณิกา สินธุวณิก ทายาทคนเดียวของครูดนตรี “ประกาย สินธุวณิก” เจ้าของโรงเรียนดนตรี วาทินี ทีสร้างศิลปินมาแล้วมากมาย เติบโตในวงการดนตรีมายาวนานกว่า 20 ปี ด้วยใจรักในเสียงดนตรี “ชีส์ต้า” ชอบและรักการร้องเพลงอาจจะเพราะเป็นลูกคุณพ่อเต็มตัว “ชีส์ต้า” มีผลงานมาแล้ว 3 อัลบั้มเต็ม และ 1 อัลบั้ม พิเศษ

ครั้งนี้ปล่อย ซิงเกิลล่าสุด “The Story Of Love” (เรื่องราวของความรัก) ให้แฟนๆหายคิดถึง เพลงนี้เป็นเรื่องราวของความรักในมุมมองของ “ชีส์ต้า” ทีมองเรื่องราวของความรักเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอ เป็นเพลงที่สะท้อนมุมบวกบอกเล่าเรื่องราวของความรักแบบตรงไปตรงมาในสไตล์ของ “ชีส์ต้า” ดนตรีเป็นแบบฟังง่ายๆมีจังหวะสบายๆโยกตามได้ มีส่วนผสมของดนตรีแบบดิสโก้นิดๆที่ผสานแนวดนตรีสมัยใหม่ฟังสบายสไตล์พลังบวก ซิงเกิลนี้ ได้รับเกียรติจากศิลปินรุ่นพี่มาช่วยทำงานลงรายละเอียดทุกขั้นตอนและ “ชีส์ต้า” มีส่วนร่วมแถบจะทุกขั้นตอนในการทำ ซิงเกิลนี้ซึ่งใช้ระยะเวลาเตรียมงานกันกว่า 1 ปี ซิงเกิลนี้บอกเล่าและสื่อความเป็นตัวตนของ “ชีส์ต้า” ได้ดีอีก 1 เพลง เนื้อร้อง แต่งโดย พี่ The Must (กฤชยศ เลิศประไพ) และได้ พี่ป๋วย P2WARSHIP มาทำดนตรีและเป็นProducer ให้ในซิงเกิลนี้ ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆคะ และนอกจากนี้ “ชีส์ต้า”ก็ขอขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนเรื่องราวของความรักในครังนี้ ทั้งเครื่องสำอาง ARTY PROFESSIONAL , เครื่องสำอาง PURE CARE BSC และพี่ๆที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของ “ชีส์ต้า”ทุกคน ที่รักและสนับสนุน “ชีส์ต้า” มาโดยตลอด

เพราะความรักมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นความรักแบบไหน ความรักก็ยังสวยงามเสมอ ความรักเป็นทั้งแรงบันดาลใจ ผลักดันชีวิตทุกๆ เรื่องให้ดีขึ้น และวันนึงที่ความรักจบลงความรักก็ยังคงสวยงามเสมอ … เมื่อรักมันก็คือรัก ไม่รักก็หยุดพัก มันไม่ยากแค่เริ่มต้นใหม่ … “ชีส์ต้า” กล่าวทิ้งท้าย

ฟังซิงเกิลล่าสุด “The Story Of Love” (เรื่องราวของความรัก) ของ ศิลปิน “ชีส์ต้า” ปุณิกา สินธุวณิก ได้ทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง พร้อมกัน วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นี้

