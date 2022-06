อารียา พรอพเพอร์ตี้ สร้างปรากฏการณ์อีกครั้ง ในวงการอสังหาริมทรัพย์ ต่อยอดแคมเปญ “Nothing is Everything” เปิดตัว COMO Bianca ll จับมือ 3 ศิลปินร่วมถ่ายทอดผลงานในรูปแบบ NFT และ ASMR เชื่อมต่อเข้าสู่โลก Metaverse ด้วยการดึงช่างภาพชื่อดังสร้างสรรค์ผลงาน พร้อมนำศิลปินมาร่วมถ่ายทอดเสียงเพลงเพื่อการพักผ่อนในรูปแบบ ASMR ที่จะช่วยเติมเต็มความความสุขให้ชีวิตในสไตล์ Minimal Eco Living มากยิ่งขึ้น

นางสาวพัทธมล เลาหพูนรังษี ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากการที่ อารียา พรอพเพอร์ตี้ ได้ให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจถึงรูปแบบการใช้ชีวิต และความต้องการของครอบครัวคนเมืองอย่างลึกซึ้ง เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการเป็น “Lifestyle Property Developer” ทำให้ที่ผ่านมา เราได้ต่อยอดการสื่อสารในมุมมองแบบคนรุ่นใหม่ ด้วยการจับมือกับ 3 ศิลปิน มาร่วมถ่ายทอดผลงานในรูปแบบ NFT และ ASMR สะท้อนแนวคิดแคมเปญ “Nothing is everything” ขึ้นมาเป็นครั้งแรก

การเข้าสู่ตลาด NFT (Non-Fungible Token) ในครั้งนี้ จะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างนักสร้างสรรค์ และนักสะสมผลงาน ให้ได้เข้าถึงโลกแห่งงานศิลปะแบบดิจิทัล ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีลักษณะเฉพาะตัว มีการรับรองความเป็นเจ้าของ และมีเพียงชิ้นเดียวในโลก จึงเป็นเทรนด์การลงทุนที่กำลังมาแรง ส่วนการใช้ดนตรีในรูปแบบ ASMR (Autonomous Sensory Meridian Responses) ในการสื่อสาร ซึ่งเป็นรูปแบบเสียงที่สมองตอบสนองต่อสัมผัสฟังเพลิน คลายเครียด หรือทำให้รู้สึกผ่อนคลาย และเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมในขณะนี้

แคมเปญ “Nothing is Everything” หรือ มากมายภายใต้มินิมอล เกิดจากแนวคิดที่ต้องการลดทอนทุกความฟุ่มเฟือย และคงเหลือแต่สิ่งที่จำเป็น ทำให้เราได้ดื่มด่ำ และสัมผัสบรรยากาศรอบๆ ตัว ทั้งใน และนอกบ้านมากยิ่งขึ้นตอกย้ำความเป็น Minimal Eco Living โดยต่อยอดแคมเปญสู่การร่วมมือกับศิลปินชื่อดัง 3 ท่าน ประกอบด้วย นายตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายพีรพัฒน์ วิมลรังครัตน์ (Add Candid) ช่างภาพชื่อดัง ซึ่งทั้งคู่ยังเป็น Leica Thailand Ambassador มาร่วมจัดทำ COMO Bianca NFT พร้อมด้วยนายสถาปัตย์ ธีรนิตยภาพ (ตั้ม โมโนโทน) ศิลปิน นักแต่งเพลง Music Producer มาร่วมสร้างสรรค์ดนตรีในรูปแบบ ASMR

การจัดทำ ASMR ในครั้งนี้ เราตั้งเป้าเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ฟัง ASMR เพื่อการพักผ่อน หรือเพื่อช่วยให้ผ่อนคลาย เพราะเสียงเป็นอีกหนึ่งประสาทสัมผัสที่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกได้เป็นอย่างดี โดยเสียงที่เราเลือกใช้เป็นบรรยากาศการใช้ชีวิตแนว Eco-living ที่เป็นเสียงน้ำ, ใบไม้กระทบ, เสียงนกร้อง ไปจนถึงเสียงบดกาแฟ และเสียง ปั่นน้ำผลไม้ อีกทั้งได้ผสมผสานเครื่องดนตรีที่มีความเรียบง่ายแต่มีความเท่ห์ ฟังสบาย เพื่อให้ได้สัมผัสประสบการณ์การอยู่อาศัย ของแบรนด์ COMO Bianca อย่างครบถ้วน สามารถรับฟังเพลง ASMR ได้ที่ https://bit.ly/3NTLypG และสามารถเข้ามารับชมหนังโฆษณา No sound system ได้ที่ https://bit.ly/3MwqHaG

ขณะที่ภาพถ่ายของศิลปินอีก 2 ท่าน ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น จะนำมาจัดทำในรูปแบบ NFT โดยรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายนำไปร่วมบริจาคให้แก่มูลนิธิที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากสนใจภาพ COMO Bianca NFT สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.opensea.io/AreeyaComobianca โดยการขยายสู่ COMO Bianca NFT นับเป็นครั้งแรกที่บริษัทฯ ได้เข้ามาสู่ในโลก Metaverse และ NFT พร้อมทั้งจะมีการนำภาพถ่ายของศิลปินทั้งสองมาจัดแสดงในรูปแบบ เอ็กซิบิชั่น ในชื่อว่า “Nothing is everything by COMO Bianca X Tul & Add” มีกำหนดจัดขึ้นใน วันที่ 1-10 กรกฎาคม นี้ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นางสาวพัทธมล กล่าวต่อว่า COMO Bianca NFT และ ASMR เป็นแคมเปญต่อยอด การเปิดตัวโครงการแนวราบใหม่ Como Bianca ll ได้อย่างสุดพิเศษ ซึ่งอยู่บนทำเลยอดนิยม อย่างบางนา โดยการกลับมาครั้งนี้ ยังเตรียมเปิดตัวโปรดักส์ใหม่อย่าง ‘บ้านเดี่ยว’ ที่จะมาตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ตรงใจ และตอกย้ำสไตล์ Minimal Eco Living ให้ผู้อยู่อาศัยได้สัมผัสประสบการณ์ Eco ได้เต็มรูปแบบมากขึ้น

“Nothing is Everything” แคมเปญสุดสร้างสรรค์จาก อารียา พรอพเพอร์ตี้ ที่จะสร้างมิติใหม่จากการได้ใช้ชีวิตในบ้าน โดยผู้ที่สนใจร่วมสัมผัสประสบการณ์ครั้งพิเศษนี้ สามารถติดตามรายละเอียดของโครงการได้ที่ www.areeya.co.th, Facebook : Areeya Home, LINE @areeyahome