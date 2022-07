งานประมูลผลงานศิลปะครั้งสำคัญ “Let’s Crossover” โดย The Art Auction Center (TAAC) บริษัทประมูลศิลปะชั้นนำของไทย ซึ่งรวบรวมผลงานศิลปะโดยศิลปินระดับแนวหน้าของประเทศมากกว่า 130 ชิ้นมาประมูล พร้อมจัดแสดงให้ได้ชมอย่างใกล้ชิด ณ ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก​ ระหว่างวันที่ 6-16 กรกฎาคม 2565 นี้

ไม่ว่าจะมาชมงานหรือร่วมประมูล นี่คือ สิ่งที่ทุกคนจะได้สัมผัส

กว่า 130 ชิ้นงานจากศิลปินระดับแนวหน้า 6 กลุ่มเนื้อหาเรื่องราวศิลปะ

ทั้งผลงานศิลปะทรงคุณค่าของศิลปินชั้นครูและผลงานโดดเด่นน่าสนใจของศิลปินรุ่นใหม่มาแรง ซึ่งล้วนได้การยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ งานศิลปะที่นำออกประมูลครั้งนี้ แสดงออกถึงมุมมองของศิลปินที่มีต่อบริบทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมและตัวตน การแสดงออกที่สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกภายในของศิลปิน ตลอดจนมายาคติที่แฝงอยู่ในผลงานศิลปกรรม การผสานมุมมองต่างยุคต่างสมัยที่ศิลปินได้เปิดเผยมุมมองที่มีต่อประเด็นต่าง ๆ อย่างมีอัตลักษณ์ โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มเนื้อหาเรื่องราว คือ

ทรรศนีย์ (Scenery) ภาพความประทับใจของศิลปินจากการสัมผัส รับรู้ ชื่นชม และซาบซึ้งความงามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชื่อ (Site of Beliefs) การถ่ายทอดความเชื่อและพลังแห่งศรัทธาออกมาเป็นรูปธรรม องศาภายใน (A Part of Mind) การสะท้อนอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด และตัวตนภายในออกมาเป็นงานศิลปะ

เหนือจริง (Surrealism) เมื่อผลงานศิลปะถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนและแฝงนัยยะต่าง ๆ การหลุดพ้นจากกรอบความจริง ก้าวข้ามกฎเกณฑ์ ผสมผสานความจริง ความนึกฝัน และจินตนาการเข้าด้วยกัน สลายรูป (The Nature in Abstraction) ธรรมชาติในนามธรรม การทำความเข้าใจธรรมชาติ ลดทอน สลายรูป ผสานองค์ประกอบ ทัศนธาตุ เชื่อมโยง สิ่งที่ตาเห็นและความรู้สึกในใจ

และ หน้าที่วิภาค (Social Criticism) อุดมการณ์ ความกล้าหาญ สงคราม ความรุนแรง และความตาย กระจกสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของศิลปินต่อสภาวะการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

ไฮไลท์ชิ้นงานในการประมูล

จิตมุ่งสู่การหลุดพ้น (เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์)

“ภาพเขียนมูลค่าสูงสุดในงานนี้ ราคาเปิด 4.9 ล้าน ราคาประเมิน 6-7 ล้านบาท เป็นภาพสีอะคริลิกบนผืนผ้าใบปี 2549 งานในลักษณะนี้ของอาจารย์เฉลิมชัยไม่เคยนำออกมาประมูลมานานเป็น 10 ปีแล้ว เป็นชิ้นงานที่เต็มไปด้วยรายละเอียดและมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปิน”

Silpa Bhirasri (ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี)

“อาจารย์ศักดิ์วุฒิวาดรูปอาจารย์ศิลป ไม่ใช่อาจารย์ศิลปในแบบที่เราคุ้นตาโดยทั่วไป แต่เป็นสมัยยังหนุ่มอยู่ที่ฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี ผมปลิว แว่นมีประกายสะท้อนแสง เป็นภาพลายเส้นขนาดใหญ่ วาดขึ้นเพื่อทำโปสเตอร์งานวันศิลป์ พีระศรีที่มหาวิทยาลัยศิลปากรในปี 2562 ผู้ประมูลจะได้ภาพออริจินัล โปสเตอร์พร้อมลายเซ็นศิลปิน และภาพเอ็นเอฟทีไปด้วย”

แป้งร่ำ (จักรพันธุ์ โปษยกฤต)

“หนึ่งในชิ้นที่มีชื่อเสียงและหายาก อาจารย์จักรพันธุ์ไม่ได้วาดรูปใหม่มาหลายปีแล้ว อีกทั้งภาพเก่า ๆ ก็ไม่นำออกขาย เพราะจะรวบรวมไปไว้ในพิพิธภัณฑ์ซึ่งกำลังสร้างอยู่ ภาพผู้หญิงใส่ชุดไทย งานสีน้ำชิ้นไม่ใหญ่ แต่พิเศษ ศิลปินวาดสีน้ำโดยไม่ร่างก่อน คิดภาพไว้ในหัวแล้วก็ปาดออกไปเลย คนที่ทำแบบนี้ได้ในเมืองไทยมีน้อยมาก”

ทะเลมรกต (ประเทือง เอมเจริญ)

“ภาพวาดสีน้ำมันบนผืนผ้าใบ แนวแอ็บสแตรคท์ วาดแสงได้สวย อาจารย์ประเทืองเป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลงานมีราคาสูงมาก ล่าสุดคริสตีส์ประมูลภาพขนาดใหญ่ของอาจารย์ประเทืองไปในราคา 20 ล้านบาท ภาพนี้ราคาเริ่มต้นไม่ถึงล้าน เป็นงานที่ต่างชาติเองก็สนใจ”

People Always Leave. Don’t Get Too Attached. (มอลลี่)

“ศิลปินรุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงขณะนี้ ถ้าคุณอยากได้งานของพวกเขาจะต้องรอเป็นปีขึ้นไป แต่คุณสามารถประมูลงานของพวกเขาได้เลยในงานนี้ ทุกชิ้นมีความพิเศษ งานของ ไลน์ เซ็นเซอร์ ขนาดใหญ่มาก งานของ ก้องกาน เป็นงานเก่าตอนที่เพิ่งเริ่มทำชุด Teleport ภาพคนที่ไปโผล่ในมิติต่าง ๆ ส่วน ซันเต๋อปรกติจะทำงานมินิมอล แต่ชิ้นนี้มีรายละเอียดเยอะมาก”

พิเศษสุด … พบกับผลงานของพระเอกสายอาร์ต ไบร์ท วชิรวิชญ์ ชีวอารี เต ตะวัน วิหครัตน์ และ เอิร์ท พิรพัฒน์ วัฒนเศรษสิริ จาก GMM ที่นำภาพถ่ายและภาพวาดซึ่งแสดงถึงความสามารถอันน่าทึ่งของพวกเขามาร่วมประมูลเพื่อมอบรายได้ให้กับการกุศล

“Let’s Crossover” คือ การประมูลงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ไม่ว่าคุณจะเป็นนักสะสมหรืออาร์ตเลิฟเวอร์ก็ไม่ควรพลาด

ชมนิทรรศการแสดงผลงานและลงทะเบียนเข้าประมูลได้ระหว่างวันที่ 6-16 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. – 19.00 น. (เฉพาะวันที่ 16 กรกฎาคม เปิดให้เข้าชมได้ถึงเวลา 12.30 น.) ณ RCB Galleria 1 และ RCB Photographers’ Gallery 1 ชั้น 2 ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก

งานประมูลจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประมูล RCB ชั้น 4 ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02 233 7939 และ 065 097 9909