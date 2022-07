ร่วมชมรถอีซูซุในงาน “Fast Auto Show Thailand 2022” พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษมากมาย

ร่วมชมรถอีซูซุยอดฮิตหลากโมเดล ในงานฟาสต์ ออโต้โชว์ ไทยแลนด์ 2022 (Fast Auto Show Thailand 2022) ณ บูธอีซูซุ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 6 – 10 กรกฎาคม 2565 นี้

กลุ่มตรีเพชรโดย มร. ทาเคชิ คาซาฮาระ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เผยว่า “ภายในงาน ฟาสต์ ออโต้โชว์ ไทยแลนด์ 2022 (Fast Auto Show Thailand 2022) อีซูซุได้ขนทัพยนตรกรรมยอดฮิตแบบจัดเต็ม ทั้งรุ่นมาตรฐานโรงงาน จำนวน 4 คัน และรถตกแต่งพิเศษ ในรถรุ่นยอดนิยมของอีซูซุอีกจำนวน 2 คัน ซึ่งได้แก่ “ใหม่! อีซูซุ วี-ครอส 4×4” รุ่น 4 ประตู สีเทาโอเพคใหม่! (Islay Gray Opaque) หนึ่งในเพื่อนร่วมทางของคุณนิว-ชัยพล จูเลียน พูพาร์ต ที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์สั้นชุด ISUZU V-CROSS 4×4 MASTER OF ALL ROADS…ตัวจริงทุกเส้นทาง และ “ออลนิว อีซูซุมิว-เอ็กซ์” 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ รุ่น Active สีขาวมุกโดโลไมท์ (Dolomite White Pearl) สุดยอดรถยนต์นั่งอเนกประสงค์เหนือระดับ ราคาคุ้มค่า ที่เริ่มต้นเพียง 1,119,000 บาท มาให้แฟน ๆ อีซูซุ และผู้ที่สนใจเลือกซื้อรถยนต์ในช่วงเวลานี้ได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด ยิ่งไปกว่านั้นภายในงานอีซูซุได้เตรียมโซนทดสอบรถ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้สัมผัสและทดลองขับในงาน พร้อมรับข้อเสนอ สุดพิเศษสำหรับผู้ที่จองรถอีซูซุในงานนี้อีกด้วย”

รถยนต์อีซูซุที่นำไปจัดแสดงในงาน ฟาสต์ ออโต้โชว์ ไทยแลนด์ 2022 (Fast Auto Show Thailand 2022) มีดังนี้

รุ่นมาตรฐานโรงงาน

ออลนิว อีซูซุมิว-เอ็กซ์ รุ่น Ultimate สีเงินไอซ์เบิร์ก (Iceberg Silver) เครื่องยนต์ 3.0 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ กำลังสูงสุด 190 แรงม้า โดดเด่นด้วยกระจังหน้าแบบ World Cross Flow เติมอารมณ์สปอร์ตหรู ด้วยเส้นข้างตัวถัง และเส้นโครเมียมขอบกระจก ห้องโดยสารดีไซน์หรู กว้างขวาง นั่งสบายทั้ง 7 ที่นั่ง พร้อมระบบความปลอดภัยมั่นใจด้วยเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) คอยตรวจจับเส้นถนนและวัตถุด้านหน้า แบบ Real Time ด้วยนวัตกรรมกล้องหน้าคู่ 3D Imaging Stereo Camera พร้อมเรดาร์ 2 จุด และเซนเซอร์ 8 จุดรอบคัน ให้ความมั่นใจและอุ่นใจเหนือระดับยามขับขี่

ใหม่! อีซูซุ เอ็กซ์-ซีรี่ส์ รุ่น HI-Lander 4 ประตู สีขาวมุกโดโลไมท์ (Dolomite White Pearl) ปิกอัพสปอร์ตสุดหรู สะท้อนเสน่ห์แห่งความเร้าใจในทุกรายละเอียด กับดีไซน์ภายในสุดพรีเมียม ด้วยชุดแต่ง X-Stylish Package คมเข้ม ดุดัน ด้วยกระจังหน้า Double Dimension ดีไซน์แบบทูโทน สีดำ Glossy Black ผสานสีแดงเข้ม Garnet Red พร้อมไฟท้ายโทนสีเข้มเป็นเอกลักษณ์ แตกต่างด้วยสัญลักษณ์ ISUZU สีแดง โฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้นด้วยสเกิร์ตกันชนหน้า ชุดสปอร์ตบาร์ดีไซน์ลู่ลมสีเดียวกับตัวรถ และบันไดข้างแบบชิ้นเดียวสีเงิน Silver Grey เรียบหรู มีสไตล์ ล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว สีดำ Glossy Black ตอกย้ำเอกลักษณ์แห่งดีไซน์ด้วยสัญลักษณ์ ISUZU สีแดงตรงกลาง โฉบเฉี่ยวแต่ยังคงแฝงไปด้วยจิตวิญาญาณสปอร์ตเต็มขั้นกับสติกเกอร์คาดหน้า-หลัง พร้อมสัญลักษณ์ X ที่ด้านหน้า

ใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ (NEW! ISUZU D-MAX) รุ่น CAB 4 และ SPACECAB เครื่องยนต์ 1.9 ดีดีไอ บลูพาวเวอร์ เจน2 ให้พลังสูงสุง 150 แรงม้า ดีไซน์เท่ เต็มอารมณ์สปอร์ต กระจังหน้าแบบ Double Dimensions ดีไซน์แบบทูโทน สี Chrome และ Dark Gray Metallic เติมเต็มความหรูด้วยการเลือกใช้วัสดุพรีเมี่ยม สีเงิน และ Gun Metallics ดีไซน์ห้องโดยสารแบบ Sharp Horizontal Layers คมเข้มเล่นระดับ ให้มิติภายในที่กว้างขึ้น พร้อมเบาะนั่งดีไซน์โอบกระชับ

รุ่นตกแต่งพิเศษ

“ใหม่! อีซูซุ วี-ครอส 4×4” รุ่น 4 ประตู สีเทาโอเพคใหม่! (Islay Gray Opaque) พรีเมี่ยม สปอร์ตออฟโรด คันแกร่งตัวจริงที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นพิเศษ ชุด “ISUZU V-CROSS 4×4 MASTER OF ALL ROADS…ตัวจริงทุกเส้นทาง” จัดเต็มอุปกรณ์ตกแต่ง เพิ่มความดุดัน มีเอกลักษณ์ในระดับ TOP CLASS ด้วยผลิตภัณฑ์ชุดแต่งจาก ARB อาทิ กันชนหน้า (Summit Bull Bar) ชุดกันกระแทกด้านข้าง (Side Rail) และบันไดข้าง (Side Step) ไฟสปอร์ตไลท์ Solis ขนาด 9 นิ้ว, ชุดแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถ มาพร้อมชุดช่วงล่าง ARB ตัวท็อปสุด รุ่น BP-51 เติมเต็มฟังก์ชั่นสไตล์ออฟโรดด้วยชุดขอลากเรือด้านหลัง, ล้ออัลลอย Fuel รุ่น Warp ขนาด 9×17 นิ้ว คู่กับยาง TOYO TIRES (M/T) รหัส 265/70R17, ฟิล์มกรองแสง Lamina รอบคัน พร้อมสติกเกอร์ดีไซน์พิเศษ “MASTER OF ALL ROADS…ตัวจริงทุกเส้นทาง” รอบคัน รวมมูลค่าชุดแต่ง 347,300 บาท

“ออลนิว อีซูซุมิว-เอ็กซ์” 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ รุ่น Active สีขาวมุกโดโลไมท์ (Dolomite White Pearl) สุดยอดรถยนต์นั่งอเนกประสงค์เหนือระดับ ตอบโจทย์ทุกการใช้งานอย่างครบครัน ตกแต่งเสริมภาพลักษณ์ความสปอร์ตพรีเมียมไปอีกขั้นด้วยฝากระโปรงหน้า Carbon Composite และชุดครอบกระจกมองข้างดีไซน์พิเศษ จาก Monza Factory ดุดัน สง่างามด้วยชุดล้อแต่งจากแบรนด์ Rays รุ่น TE37 ขนาดใหญ่ 9×18 นิ้ว และยาง TOYO TIRES (ST-3) ขนาด 265/60R18 เสริมความสนุกในทุกจังหวะการขับขี่ด้วยชุดช่วงล่าง Race Series จาก Explorer เร่งแรงแซงอย่างสมูทด้วยคันเร่งไฟฟ้า Alpha Tech รุ่น Spark 3 พร้อมกล่องพ่วงเพิ่มแรงม้า Alpha Tech รุ่น Super Storm พร้อม Plug & Play รวมมูลค่าชุดแต่ง 274,790 บาท

พร้อมกันนี้อีซูซุยังได้เตรียมข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจเลือกซื้อรถ อาทิ “โปรแรงทะลุไมล์” เลือกผ่อนขั้นต่ำในอัตราเริ่มต้นเพียง 4,000 บาท/เดือน (ในรุ่นรถและรายละเอียดที่บริษัทฯ กำหนด) และ “ขับก่อน…ผ่อนทีหลัง” เมื่อซื้อรถปิกอัพอีซูซุดีแมคซ์ทุกรุ่น รับสิทธิ์ทดลองขับฟรี 90 วัน ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บูธอีซูซุในงาน ฟาสต์ ออโต้โชว์ ไทยแลนด์ 2022 (Fast Auto Show Thailand 2022) ระหว่างวันที่ 6 – 10 กรกฎาคม นี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา