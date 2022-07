โลตัส อวด 3 รางวัล ‘Retail Asia Awards 2022’ ประกาศ ‘องค์กรค้าปลีกไทยในเวทีโลก’

ผู้นำแห่งวงการค้าปลีกไทย ‘โลตัส’ เดินหน้าสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาติ ด้วยการครองรางวัลจากเวทีระดับภูมิภาคติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ‘Retail Asia Awards 2022’ จากการตัดสินของนิตยสารประเทศสิงคโปร์ RETAIL ASIA ถึง 3 รางวัล

นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย กล่าวอย่างภูมิใจถึงที่มาของการได้รับถึง 3 รางวัล ว่า เริ่มจากรางวัล ‘Brand Transformation of the Year’ จากการเปิดตัว Lotus’s SMART App แอปพลิเคชันที่รวมรีวอร์ดโปรแกรมใหม่ ‘My Lotus’s’ และแพลตฟอร์มสั่งซื้อสินค้าออนไลน์อยู่ในที่เดียว ด้วยแนวคิดการช้อปปิ้งที่ Smart และตรงใจ (Personalization) ผ่านการใช้เทคโนโลยี AI นำเสนอโปรโมชั่นและส่วนลดสินค้าที่ออกแบบเฉพาะลูกค้าแต่ละราย ทั้งตอบโจทย์ insight และยังใช้งานสะดวกง่ายดาย

“รางวัลต่อมาคือ ‘Marketing Initiative of the Year’ จากแคมเปญ ‘รวมพลังลดครั้งใหญ่ พาไทยฝ่าวิกฤต’ ด้วยการจับมือกับ 40 แบรนด์ชั้นนำกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ลดราคาสินค้ากว่า 400 รายการ และลดสูงสุดมากกว่า 50% ยาวนานถึง 2 เดือน เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด และยังเป็นแคมเปญที่สร้างปรากฏการณ์ไวรัล จากกลยุทธ์การตลาดแบบ Co-creation บนแพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก ด้วยการตั้งรูปหน้าปกแฟนเพจพร้อมกับสเตตัส ‘in a relationship with Lotus’s’ สร้างกระแสในโลกออนไลน์ได้อย่างดี”

“การได้รับรางวัลนี้ ถือเป็นการการันตีความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายไปอีกก้าว ในด้านการออกแบบแคมเปญการตลาดที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด เหมาะสมกับสถานการณ์ และได้รับเสียงตอบรับที่ดี ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจของโลตัสที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง”

และสุดท้ายคือรางวัล ‘Sustainability Initiative of the Year’ ที่ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย เผยว่า มีที่มาจากความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมในโครงการรับซื้อผลผลิตตรงจากเกษตรกร (Direct Sourcing) ทั่วประเทศโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เป็นหนึ่งในพันธกิจของโลตัสและเครือเจริญโภคภัณฑ์ในการจะเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาส ช่วยเหลือเกษตรกรและเอสเอ็มอีไทย ให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

“โครงการรับซื้อตรงจากเกษตรกร ยึดหลักการตลาดนำการผลิด ทั้งมีการช่วยเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตและเพิ่มขีดความสามารถให้พี่น้องเกษตรกรไทย สามารถแข่งขันในตลาดและเติบโตในช่องทางอื่นๆ เพิ่มเติม นับเป็นโครงการที่สะท้อนความสำเร็จในพันธสัญญาการเดินหน้าช่วยเหลือเกษตกรท้องถิ่นให้มีรายได้ที่เป็นธรรมและยั่งยืน ขณะเดียวกันโลตัสก็ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพสูงถึงมือลูกค้าทั้งในสาขาและช่องทางออนไลน์”

ทั้ง 3 รางวัลครอบคลุมทั้งในด้านการสร้างแบรนด์ การตลาด และความยั่งยืน สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นผู้นำแห่งธุรกิจค้าปลีกที่พร้อมจะก้าวไปในโลกยุคดิจิทัล จากการใช้เทคโนโลยีเข้ามาปรับกลยุทธ์ ตอบโจทย์ผู้บริโภคและไลฟ์สไตล์ลูกค้ายุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม