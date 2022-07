ศิลปิน บลูพอร์ต หัวหิน เดอะแกลเลอรี หัวหิน ดึง 9 ศิลปินดัง ชมภาพวาดสีน้ำในงาน “H2O Color Arts หลบสายฝนชมเทศกาลสีน้ำ” 2 – 10 กรกฎาคมนี้ ที่บลูพอร์ต หัวหิน

ศิลปิน บลูพอร์ต หัวหิน เดอะแกลเลอรี หัวหิน ร่วมกับ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด, เคท เอกซ์โอ เอกซ์โอ จำกัด, มาสเตอร์อาร์ต และบ้านศิลปินหัวหิน จัดงาน “H2O Color Arts หลบสายฝนชมเทศกาลสีน้ำ” ระหว่างวันที่ 2-10 กรกฎาคม 2565 ณ บลูฮอลล์ ชั้น 1 และ เดอะแกลเลอรี ชั้น 2 ชวนชมผลงานภาพวาดสีน้ำจาก 9 ศิลปินชื่อดังของไทย ได้แก่

1. อาจารย์บันชา ศรีวงศ์ราช

ศิลปินสีน้ำระดับโลกที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นสมาชิกระดับมาสเตอร์ของ IWS (International Watercolor Society) หรือสมาคมสีน้ำโลก เป็นปรมาจารย์สีน้ำระดับแนวหน้าของประเทศไทย และในระดับสากล

2. อาจารย์ทวี เกษางาม

ศิลปินมรดกอีสาน ผู้รวบรวมกลุ่มศิลปินชาวอีสาน และก่อตั้ง หมู่บ้านศิลปินหัวหิน เพื่อจัดแสดงผลงาน รวมทั้งเป็นที่พบปะพูดคุยของศิลปิน จนได้รับการยอมรับและสร้างชื่อเสียให้พื้นที่หัวหินเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ มีผลงานชิ้นเอก คือการ ประดับตกแต่งภายในที่ประทับรับรองพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ในอาคาร ๑๐ ชั้น ของโรงพยาบาลหัวหิน และพลับพลาพระมงกุฎเกล้าฯ สถานีรถไฟหัวหิน

3. อาจารย์วรรณวิมล เกษางาม

หนึ่งในศิลปินผู้ร่วมก่อตั้งและจัดตั้งกองทุน กลุ่มศิลปินเมืองหัวหิน ปัจจุบันเป็นศิลปินผู้ร่วมดูแลหมู่บ้านศิลปิน มีผลงานเป็นที่รู้จักมากมาย โดยได้รับเลือกเป็นศิลปินเขียนภาพสีน้ำมัน “ พลับพลาพระมงกุฎเกล้า สถานีรถไฟหัวหิน ”

4. อาจารย์วิชา เจริญสิทธิพันธ์

ศิลปินอิสระ จากจังหวัดเพชรบุรี อดีตครูสอนศิลปะ ที่มีผลงานสีน้ำหลากหลาย เคยเป็นศิลปินรับเชิญ ในนิทรรศการเดี่ยวสีน้ำ Humanism คน-สี-น้ำ และศิลปินรับเชิญ นิทรรศการศิลปะ เครือข่ายศิลปินเยือนถิ่นหอศิลป์เสงสาง เพชรบูรณ์ และหลากหลายผลงานยังได้รับคัดเลือกไปร่วมแสดงต่างประเทศ

5. อาจารย์ประสิทธิ์ เพ็ชรจร

ศิลปิน ที่มีผลงานการแสดงนิทรรศการมากมาย อาทิ นิทรรศการมหัศจรรย์วันดอกไม้บาน โดยสมาคมศิลปินนานาชาติภาคใต้ หาดใหญ่, นิทรรศการ Thailand Biennale Korat 2021, นิทรรศการเดี่ยวสีน้ำ Humanism ณ Soul Art Gallery และนิทรรศการ The Difference ณ Soul Art Gallery

6. อาจารย์ภัทรพร เลี่ยนพานิช

ศิลปิน เอกจิตรกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม และศิลปะมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ด้วยผลงานแสดงเดี่ยว “Depressed Giant”ณ หอศิลป์วังหน้า กรุงเทพ 2556 และ การแสดงเดี่ยว “Poetry from the Endless night” 2017 at Foxhole BKK Art shelter Cafe

7. อาจารย์สุธี เเคนยุกต์

ศิลปินอิสระ จังหวัดตรัง จากวิทยาลัยครูจันทรเกษม ที่ร่วมแสดงนิทรรศการกับเพื่อนศิลปินหลายครั้งทั้งภาคใต้และภาคต่างๆ รวมทั้งที่กรุงเทพมหานคร และได้แสดงนิทรรศการสีน้ำร่วมกับสมาคมสีน้ำโลก IWS ( International Watercolor Society ) ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

8. อาจารย์ดิเรก สีแก้ว

ศิลปินวาดภาพสีน้ำ ประธานเครือข่ายสีน้ำนานาชาติประจำภาคใต้ IWS Southern Thailand President ที่มีผลงานนิทรรศการมากมาย อาทิ นิทรรศการ 150 Ways To Celebrate-Canada, นิทรรศการ Watercolor Festival ” Love Peace And Tolerane Through Art” Izmir-Turkey, นิทรรศการ สมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่14 หอศิลป์ราชดำเนิน,กรุงเทพฯ และยังได้รับรางวัล Special Appreciation Award “Through The water 2021” Iws Argentina

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล

หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต และเป็นศิลปินนักวาดภาพประกอบ มีความเชี่ยวชาญและสนใจทางด้านการวาดเส้น, จิตรกรรมสีน้ำ, จิตรกรรมไทย, จิตรกรรมจีน, จิตรกรรมดิจิทัล, Comic Art, 2D Animation หนึ่งในทีมงานผู้ผลิตภาพยนตร์อนิเมชันซีรีส์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา “ฟ้าทอฝัน The Inspiring King” ให้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้รับรางวัลเกียรติยศมากมาย

การจัดงานดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ และสนับสนุนผลงานศิลปะสีน้ำของศิลปินในท้องถิ่นของเมืองหัวหินและประเทศไทยให้ก้าวสู่เวทีทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ โดยในทุกวันเสาร์ตลอดทั้งเดือนศิลปินจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาจัดกิจกรรมและพูดคุยถึงเทคนิคต่างๆ ของการวาดภาพสีน้ำ โดยได้นำนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่หัวหินและใกล้เคียง เยี่ยมชม และทำกิจกรรม Workshop ไปพร้อมกับศิลปิน อีกด้วย สำหรับไฮไลท์กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน ได้แก่

-การจัดแสดงรถยนต์ Daimler DS420 Limousine 1968 เพ้นท์ลายโดยอาจารย์วรรณวิมล เกษางาม ที่มีให้ชมชิ้นเดียวในโลก

-การเปิดตัวคอลเลคชั่นทะเล คอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดของ Hugy Toy

– Kate xoxo จัดแสดงกระเป๋า Hermes with Marbling Art หนึ่งเดี่ยวในโลก และรถยนต์ Mercedes-Benz190SL (W121) Roster 1957

-การประกวดและออกแบบลวดลายบนร่ม “ร่มของฉันท้าสายฝน” สำหรับเด็กๆ ชิงเงินรางวัลรวม 12,000 บาท

-ฟรีเวิร์คช้อประบายสี Master Art Artist Show Case หน้ากากนางเงือกน้อยแสนสวย

-จุดถ่ายภาพกับ Cordelia นางเงือก 1 ใน 4 ผู้เป็นหัวใจและลูกสาวของท้องทะเล ณ เอเทรี่ยม ชั้น G

-กิจกรรมแชะ แอนด์ แชร์ ถ่ายภาพ เช็คอิน รับฟรี ตุ๊กตาไล่ฝน Teru teru bouzu สุดน่ารัก จาก อินทนิล

พิเศษเพียงช้อปสินค้าครบตามเงื่อนไข ร่วมกิจกรรมเวิร์คช้อปฟรี วาดภาพสีน้ำหรือภาพบุคคลโดยศิลปินมืออาชีพ ขอเชิญชวนร่วมชมผลงานสีน้ำแห่งฤดูฝนได้ตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ โทร. 032-905-111, Facebook: @bluporthuahinofficial หรือ Line official @bluport