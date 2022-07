เที่ยวมาแล้วรอบโลก พิสูจน์ ไทยไม่แพ้ชาติใด!

สาย travel lover อยู่อย่างไรในช่วงปิดประเทศ อย่างมีความสุข ชีวิตไม่เซ็ง

ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา ศิลปิน สาวมั่นอย่าง มนต์ริสสา ลีนุตพงษ์ ผู้เสพติดการท่องเที่ยวต่างประเทศ ปกติเดินทางเดือนละ 1-2 ครั้ง

ไปมาแล้วกว่า 30 ประเทศรอบโลก ในช่วงปิดประเทศ เธอถือโอกาส explore ประเทศไทยในมุมที่เธอไม่เคยเห็น ปรากฏว่า ประเทศไทยมีดีไม่แพ้ใคร ประเทศเรามีของขนาดไหน ไปดูกันเลย

แหล่งข้อมูล Instagram : bowmonrissa #monrissathailandtravel

Ayuttaya อยุธยา

ที่พัก : Sala Ayuttaya

ที่กิน : กุ้งเผา วัดเชิงเลิน

ที่เที่ยว : ร่องเรือในแม่น้ำ แวะจุดสำคัญต่าง ๆ วัด โบราณสถาน

Chiang Mai เชียงใหม่

ที่พัก : North Star Valley / Four Season Hotel / Inside House

ที่กิน : Mars Café / Chom Café / เก๊าไม้ล้านนา

ที่เที่ยว จุด check in : สวนส้มจินจู / Grand Canyon Chiangmai / Phusanfah Resort & Chiangmai Pamamotor / ถนนช้างม่อย

Chiang Rai เชียงราย

ที่พัก : The Heritage Chiang Rai

ที่กิน : ชีวิตธรรมดา

ที่เที่ยว จุด check in : วัดร่องเสือเต้น / วัดร่องขุ่น / ไร่ชาฉุยฟง

Trang ตรัง

ที่กิน : ธนาคารปู ก่อนลงเรือ เขาจมป่า

ที่เที่ยว จุด check in : เขาจมป่า / ถ้ำมรกต

Bueng Kan บึงกาฬ

ที่เที่ยว จุด check in : ถ้ำนาคี / หินสามวาฬ / วัดเจติยาศรีวิหาร

Yao Noi ยาวน้อย

ที่พัก : The Tree House / Six Sense

ที่กิน : ในโรงแรม

ที่เที่ยว จุด check in : เกาะหินแดง เกาะเสม็ด ดำน้ำ

Koh Kood เกาะกูด

ที่พัก : SonevaKiri

ที่กิน : ในโรงแรม

Kranjanaburi กาญจนบุรี

ที่พัก : บ้านป่าริมธาน

ที่กิน : ครัวคุณลุง / Lake View Café / ร้านอาหารพี่โจ๊ะ/มาตะ กาญจน์

ที่เที่ยว จุด check in : Safari Park / Maple Garden

Samui สมุย

ที่พัก : the Ritz Carlton / Sala Samui / Silavadee Pool Spa Resort

ที่กิน : ในโรงแรม / ครัวชาวบ้าน

Krabi กระบี่

ที่พัก : Rayavadee Resort

ที่กิน : ในโรงแรม

Petchaburi เพชรบุรี

ที่พัก : I love Phants Lodge

ที่กิน : ในโรงแรม

Phuket ภูเก็ต

ที่พัก : Keemala / Sri Panwa / Trisara / Rosewood

ที่กิน : ระเบียงเล / ตู้กับข้าว / หมอมูดง / น้ำย้อย / เหลมหิน / ในโรงแรม

Khao Lak เขาหลัก

ที่พัก : Devasom Beach Resort & Villas

ที่กิน : ในโรงแรม