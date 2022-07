รพส. ทองหล่อ รวมพลัง ประกันภัยไทยวิวัฒน์-มูลนิธิ เดอะวอยซ์ จัดโครงการ “Give and Get” มอบประกันพร้อมแพ็คเกจตรวจสุขภาพ ให้ผู้อุปการะสัตว์เลี้ยงจากมูลนิธิ เดอะวอยซ์

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ประสานความร่วมมือ ประกันภัยไทยวิวัฒน์ และ มูลนิธิ เดอะวอยซ์ สร้างโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในการให้โอกาสสัตว์ยากไร้ได้มีบ้านที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรัก กับโครงการ “Give and Get” มอบความคุ้มครองประกันภัยสำหรับสัตว์เลี้ยง พร้อมแพ็คเกจตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่รับอุปการะสุนัขและแมวจร ซึ่งเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์จากมูลนิธิเดอะวอยซ์ ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ระบาดส่งผลให้มีผู้อุปการะสัตว์เลี้ยงน้อยลง

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ นำโดย สพ.ญ. นวพร ชวนปรีชา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด เดินหน้ายกระดับการบริการต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์คนรักสัตว์ รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมสำหรับสุนัขและแมวจรอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้ร่วมมือกับ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายเทพพันธ์ อัศวะธนกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ และ มูลนิธิ เดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา) (the voice foundation) เดินหน้าโครงการ Give and Get เป็นการให้ประกันภัยสำหรับสัตว์เลี้ยง เพื่อนซี้สี่ขา “Pet Friend Insurance” โดยให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุ เจ็บป่วย สูงสุดถึง 10,000 บาท พร้อมมอบแพ็คเกจตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่รับอุปการะสุนัขและแมวจร ซึ่งเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์จากมูลนิธิ ฯ เป็นจำนวน 5 ตัว

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นผลต่อเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลให้มีผู้มารับอุปการะสุนัขและแมวจรในมูลนิธิน้อยลง ซึ่งทางโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ เห็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่ผู้ใจบุญจะสามารถเป็นได้ผู้ให้และผู้รับ ในการให้โอกาสสัตว์ยากไร้ได้มีบ้านที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรัก จึงได้เป็นแกนกลางประสานความร่วมมือกับประกันภัยไทยวิวัฒน์ และ มูลนิธิ เดอะวอยซ์ ในการเริ่มโครงการดังกล่าว ซึ่งขณะนี้มีผู้ใจบุญได้อุปการะสุนัขและแมวของมูลนิธิครบตามจำนวนและได้รับประกันกับแพ็คเกจตรวจสุขภาพเป็นที่เรียบร้อย สำเร็จตามเป้าหมายของโครงการที่ได้วางไว้

ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมดี ๆ ที่ทางโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อจัดขึ้น สามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.thonglorpet.com / Facebook @ThonglorPet / โทร. 02-079-9999 / Line @jaothonglor