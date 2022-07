ไทย ยามาฮ่า มอเตอร์ ตอกย้ำบทบาทความเป็นผู้นำรถจักรยานยนต์ออโตเมติกด้วย สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการรถจักรยานยนต์ไทยอีกครั้งด้วย “ALL NEW YAMAHA FAZZIO HYBRID CONNECTED” NEW STYLE…MY GENERATION! เจนใหม่..สไตล์เนี๊ยะ! ต่อยอดความนิยมของรถจักรยานยนต์ออโตเมติก (AT) ในประเทศไทย ตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่ในยุคปัจจุบันที่ถูกออกแบบมาให้เป็น ICON ใหม่ของรถจักรยานยนต์เพื่อวัยรุ่นบนท้องถนนเมืองไทย เรื่องความโดดเด่นของดีไซน์สไตล์แฟชั่น รวมถึงสมรรถนะการใช้งานที่ตอบโจทย์ด้วยการขับขี่ที่คล่องตัว ทั้งยังมีอัตราความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยอดเยี่ยมพร้อมพรีเซนเตอร์สุดต๊าซ! “MILLI” และ “TILLY BIRDS” มัดใจลูกค้ากลุ่ม GEN Z โดดเด่นด้วยดีไซน์แฟชั่นสุดเทรนดี้ ผสานเทคโนโลยีอันทันสมัย Y-CONNECT ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้ขับขี่ยุคปัจจุบันภายใต้เครื่องยนต์บลูคอร์ 125 ซีซี ผสานระบบส่งกำลังแบบไฮบริด ตอกย้ำคุณภาพด้วยการรับประกัน 5 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร มาพร้อม 2 รุ่นทางเลือกในราคาเริ่มต้น 54,900 บาท







นายพงศธร เอื้อมงคลชัย รองประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่า“ALL NEW YAMAHA FAZZIO HYBRID CONNECTED” NEW STYLE…MY GENERATION! เจนใหม่..สไตล์เนี๊ยะ! ด้วยการพัฒนาภายใต้แนวคิด Simple & Casual as a Lifestyle-Wear ซึ่งมีดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ ทันสมัย เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี โดยมีฟังก์ชันที่เหมาะกับการใช้งานที่ตอบโจทย์การเดินทาง ทั้ง Application Y-Connect ตะขอแขวนของ 2 จุด เพิ่มความสะดวก พร้อมพื้นที่วางเท้าด้านหน้ากว้างเป็นพิเศษ ที่เก็บของและถังน้ำมันขนาดความจุที่ใหญ่ขึ้น แถบอะไหล่ตกแต่งด้านหน้าและหลัง ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามไลฟ์สไตล์





นอกจากนั้นยังมีฟีเจอร์เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ทั้งกุญแจอัจฉริยะที่สะดวกและสมาร์ท ช่องเก็บของด้านหน้าแบบมีฝาปิด พร้อม Mobile Charging Socket พื้นที่วางเท้ากว้างพิเศษ กล่องใส่ของจุใจถึง 17.8 ลิตร สามารถใส่หมวกกันน๊อกแบบครึ่งใบได้ สไตล์สุดเท่ ด้วยไฟหน้าแบบ LED และไฟท้ายสไตล์ใหม่ ดีไซน์แคปซูล มิเตอร์แบบดิจิทัล เท่ได้สไตล์คุณ ด้วยพอร์ตติดตั้งอุปกรณ์เสริม เลือกแต่งได้ตามสไตล์ตัวเอง ทั้ง ชิวล์บังลมหน้า ตะแกรงหลัง ขับขี่สนุก ด้วยเครื่องยนต์บลูคอร์ 125 ซีซี ไฮบริด ถังน้ำมันขนาดใหญ่ 5.1 ลิตร ระบบเบรก UBS พร้อมมั่นใจในการรับประกันมากกว่าถึง 5 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร”





นายภาณุพล กิตติคำรณ รองผู้จัดการใหญ่ด้านขายและการตลาด เปิดเผยถึงแผนการตลาดของ “ALL NEW YAMAHA FAZZIO HYBRID CONNECTED” ว่า “ยามาฮ่า ฟาซซิโอ้ ไฮบริด คอนเน็คเต็ด” เจนใหม่ สไตล์เนี๊ยะ! ยังมีพรีเซนเตอร์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น Gen Z คือ “มิลลิ” (Milli) แร็ปเปอร์สาวชาวไทยที่โกอินเตอร์ระดับโลก และ “ทิลลิเบิร์ดส์” (Tilly Birds) เจ้าของเพลงฮิตติดชาร์ตกว่า 100 ล้านวิว อย่างเพลง คิด(แต่ไม่ถึง), เพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อน โดย “ยามาฮ่า ฟาซซิโอ้ ไฮบริด คอนเน็คเต็ด” เน้นกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นชายและหญิง อายุ 18-24 ปี ซึ่งอยู่ในวัยของ Gen Z ชอบความเรียบง่าย ดูดี ทันสมัย ชอบสไตล์แฟชั่นและฟังก์ชันที่สะดวกสบาย มีไลฟ์สไตล์เป็นตัวของตัวเอง และชอบ Social Network โดยการสื่อสารการตลาดของรุ่น “ยามาฮ่า ฟาซซิโอ้ ไฮบริด คอนเน็คเต็ด” จะเป็นการใช้กลยุทธ์ Gen Z Lifestyle Mix Marketing ซึ่งเป็นการรวมกันระหว่าง online-offline-on ground โดยแบ่งออกเป็น 1.) Online สร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ สื่อสารผ่านทางโซเซียลมีเดียและเว็บไซต์ การทำกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ รวมทั้งการจับกระแสต่างๆของวัยรุ่นที่ทำให้ภาพลักษณ์ทันสมัย 2.) Offline โฆษณาประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง และการ Tie in สินค้าในซีรีย์ที่วัยรุ่นนิยม 3.) การทำกิจกรรม On ground ให้สามารถเข้าถึงไลฟ์สไตล์ สร้างประสบการณ์ใหม่ และสร้างความผูกพันของกลุ่ม Gen Z





“ยามาฮ่า ฟาซซิโอ้ ไฮบริด คอนเน็คเต็ด” ยังสามารถสนุกกับการตกแต่งได้เต็มที่กับสไตล์ Street Work-Out และ Chill Out Touring หรือ สไตล์ที่เป็นตัวเอง”



สำหรับ ALL NEW YAMAHA FAZZIO HYBRID CONNECTED โดดเด่นล้ำสมัยด้วย ไฟหน้าและไฟหรี่ LED พร้อมไฟท้าย สไตล์ใหม่ รูปทรงเก๋ ดีไซน์แคปซูล สว่างชัดเจน ทุกมุมมอง รวมถึง มิเตอร์แบบดิจิทัล สไตล์ใหม่ ดีไซน์แคปซูล บอกครบทุกฟังก์ชัน ความเร็ว / นาฬิกา / อัตราการประหยัดน้ำมัน / การเชื่อมต่อ Y-CONNECT / แสดงสายโทรเข้าและแจ้งเตือนข้อความ เมื่อทำการเชื่อมต่อ Y-CONNECT





ALL NEW YAMAHA FAZZIO HYBRID CONNECTED ยังเพิ่มความสะดวกสบายให้กับการใช้งานด้วย SMART KEY SYSTEM ระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะ สามารถเปิด-ปิด สตาร์ทหรือดับเครื่องยนต์ / ปลดล็อกคอ / ปลดล็อกเบาะ พร้อมสัญญาณ ANSWER BACK เติมเต็มการใช้งานด้วย MOBILE CHARGING SOCKET ช่องต่อไฟชาร์จแบตเตอรี่มือถือ พร้อมฝาปิด และช่องใส่ของด้านหน้า รวมถึง F-BOX 17.8 L กล่องเก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่ความจุ 17.8 ลิตร DOUBLE HOOK CARABINER ฮุคสำหรับแขวนของ 2 จุด พร้อมพื้นที่วางเท้าด้านหน้ากว้างพิเศษ และ ACCESSORIES PORT พอร์ตติดตั้งอุปกรณ์เสริมตกแต่งกราฟิกเพิ่มเติม หรือเสริมตะแกรงข้างเพื่อการใช้งาน ตอบสนองการขับขี่ที่สนุก ด้วยพละกำลังที่ยอดเยี่ยม ทั้งยังประหยัดน้ำมันภายใต้เครื่องยนต์บลูคอร์ 125 ซีซี ที่ผสานการทำงานร่วมกับระบบส่งกำลังแบบไฮบริด เพื่อการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ ทั้งยังให้อัตราเร่งที่ดีเยี่ยมและช่วยลดมลภาวะ พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยส่งกำลังขณะออกตัว เพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบเบรก UBS กระจายแรงเบรกอัตโนมัติ ช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลง





ALL NEW YAMAHA FAZZIO HYBRID CONNECTED ตอกย้ำความล้ำสมัยด้วยระบบ Connectivity เก็บข้อมูลเกี่ยวกับรถผ่าน CCU โดยสามารถเชื่อมต่อ Bluetooth เพื่อดูข้อมูลได้ทาง Y-Connect Application แอปพลิเคชันสำหรับดูข้อมูลเกี่ยวกับรถ 9 ฟังก์ชัน ได้แก่



1.METER INDICATOR – แจ้งเตือนการติดต่อเข้ามือถือบนจอหน้าปัดรถ

2.MAINTENANCE RECOMMEND – แจ้งเตือนการบำรุงรักษา

3.MALFUNCTION NOTIFICATION – แจ้งเตือนเครื่องยนต์เกิดปัญหา

4.FUEL CONSUMPTION – แสดงข้อมูลการอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

5.REVS DASHBOARD – แสดงมาตรวัดสมรรถนะขณะขับขี่

6.PARKING LOCATION – แสดงตำแหน่งจอดรถล่าสุด

7.RANKING – แสดงอันดับในการขับขี่

8.RIDING LOG – บันทึกประวัติการขับขี่

9.CONTACT FORM – ช่องทางการติดต่อยามาฮ่า



สำหรับ ALL NEW YAMAHA FAZZIO HYBRID CONNECTED ตอบสนองการใช้งานด้วย 2 รุ่นทางเลือกได้แก่ Smart key มาพร้อมสี เทา-ส้ม (Smoke Gray) และ ดำ-เขียว (Onyx Black) ราคา 56,600 บาท และรุ่น Standard มีให้เลือกใช้ 4 สี ได้แก่ เทา (Olive Gray), แดง (Candy Red), เหลือง (Lemon Yellow) และ เขียว (Aqua Turquoise) ราคา 54,900 บาทตอกย้ำคุณภาพสินค้าด้วยการรับประกัน 5 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร





เป็นเจ้าของ “ALL NEW YAMAHA FAZZIO HYBRID CONNECTED” NEW STYLE…MY GENERATION! เจนใหม่..สไตล์เนี๊ยะ! ได้แล้ววันนี้ที่ร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทั่วประเทศ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์ได้ที่ www.yamaha-motor.co.th / Facebook: Yamaha Society Thailand / Instagram: @YamahaSocietyThailand / YouTube: Yamaha Society Thailand / Line OA: @yamahasociety



#yamahafazzio #yamahafazzioth #newstylemygeneration