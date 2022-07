ภาณุเดช  จิ๋วแหยม  คว้าแชมป์ภาคกลาง  การประกวด ARTY PROFESSIONAL MAKEUP CONTEST 2022 

เครื่องสำอาง ARTY PROFESSIONAL by BSC โดย คุณอนุรักษ์ โกศลโชติชโลธร ผู้จัดการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ARTY PROFESSIONAL by BSC บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล และ คุณตรีมินทร์ ธีรธนาอุดมวัชร์ Creative make up Director เครื่องสำอาง ARTY PROFESSIONAL เครื่องสำอางที่อยู่เบื้องหลังการแต่งหน้าการประกวดไทยซุปเปอร์โมเดลคอนเทสต์ และวงการแฟชั่นต่างๆมากมาย จัดประกวด ARTY PROFESSIONAL MAKEUP CONTEST 2022 เพื่อเฟ้นหา Makeup Artist หน้าใหม่ ทั้ง 4 ภาค เป็นการประกวดแต่งหน้าแฟชั่น เน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ การแต่งหน้าสไตล์ใหม่ๆที่ออกมาดูสวย ทันสมัยและดูแฟชั่น เปิดโอกาสสำหรับผู้ที่สนใจ ไม่จำกัดเพศ ขอเพียงมีใจรักการแต่งหน้า ชิงเงินรางวัลและของรางวัล รวมมูลค่ากว่า 5 แสนบาท

ครั้งนี้จัดประกวด ARTY PROFESSIONAL MAKEUP CONTEST รอบชิงชนะเลิศภาคกลาง ขึ้น ณ ไบเทค บางนา โดยมีโจทย์การแต่งหน้าคือ “สีเขียว” พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ คุณคชาชาติ ศรีสุริยวงค์ อาจารย์สอนแต่งหน้าแฟชั่น สถาบันการแสดง ไอยรา , คุณเอกมล อรรถกมล บรรณาธิกาแฟชั่นและสไตล์ลิสชื่อดัง , คุณรัศมี ทองสิริไพรศรี ดารา/นางแบบ ผู้บริหารสถาบันสอนเดินแบบและพัฒนาบุคลิกภาพวีอาร์โมเดล , คุณวัชระ สุมุลละ ผู้ชนะการประกวด ARTY PROFESSIONAL MAKEUP CONTEST 2019 ภาคกลาง และคุณก่อพงศ์ ชูแสง ชนะการประกวด ARTY PROFESSIONAL MAKEUP CONTEST 2019 ภาคใต้ ซึ่งในรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้ มีผู้เข้ารอบกว่า 30 คน โดย คุณ ภาณุเดช จิ๋วแหยม คว้าตำแหน่งผู้ชนะเลิศภาคกลางไปครอง รองชนะเลิศอันดับ 1 คุณ อดิเทพ อัสดรชัยกุล , รองชนะเลิศอันดับ 2 คุณ ภูริวัจน์ ภัทรนิธิศสิทธิ์ , รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ คุณณัฐวุฒิ ศรสงคราม และ คุณนุสบา อ่อนบำรุง , รางวัลคลิปวีดีโอยอดเยี่ยม 2 รางวัล ได้แก่ คุณ แพรวนภา บรรพชาติ และ คุณ ณัฏฐ์ฐาพัศ มังป๋อง เครื่องสำอาง ARTY PROFESSIONAL ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวดทุกตำแหน่ง และติดตามรายละเอียดการประกวดได้ที่ Facebook : Arty Professional