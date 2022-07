มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นเจ้าภาพการจัดงาน WUNCA ครั้งที่ 41 ภายใต้แนวคิด New Normal to Next Normal : Next Life with Next technology

จากกรณีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.) จัดโครงการ (Inter-University Network : UniNet) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายความเร็วสูงระหว่าง มหาวิทยาลัย/สถาบัน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ภายในประเทศ เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคและชุมชน แบ่งปันทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน และได้ดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาทั้งทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ” เป็นมหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ” มหาวิทยาลัย มี 4 พื้นที่การศึกษา พื้นที่ศาลายา (สำนักงานอธิการ) พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ วิทยาลัยเพาะช่าง และวิทยาเขตวังไกลกังวล (หัวหิน) ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดงานครั้งนี้ ภายใต้แนวคิด “New Normal to Next Normal : Next Life with Next technology” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 41” (41st WUNCA) ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดนิทรรศการเผยแพร่การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา การวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่าย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิกและผู้เชี่ยวชาญ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพได้โดยอาศัยระบบเครือข่ายสารสนเทศ