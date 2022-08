โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ได้รับรางวัลสูงสุดด้านการดูแลโรคหัวใจและหลอดเลือดประจำปี 2022 แห่งภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก (Heart and Vascular Service Provider of the year in the Asia-Pacific)

จากการประกาศรางวัล Global Health Asia-Pacific Awards 2022 ซึ่งตอกย้ำถึงศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของคณะแพทย์โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ในงาน Global Health and Travel Award ประจำปี 2022 ซึ่งจัดโดย Global Health and Travel นิตยสารชั้นนำด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสุขภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

โดยใช้เกณฑ์การตัดสินจากการรวบรวมผลสำรวจจากผู้อ่านทั่วโลก รวมถึงการให้คะแนนจากทีมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจด้านสุขภาพ และการท่องเที่ยวของ Global Health Asia Pacific

โดยโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่นได้รับรางวัลใน Global Health Award 2022 สาขา Heart and Vascular Service Provider of the year in the Asia-Pacific

มี ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน), คุณกันตพร หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการตลาด บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหารระดับสูงโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่นร่วมเข้ารับรางวัล Global Health Award 2022 ในงาน Global Health ASIA-PACIFIC 2022 Asia pacific conference and awards ที่ Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit เมื่อวันที่ 6 ส.ค.2565